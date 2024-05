Luego de varios meses adormecido, el dólar blue y los financieros se despertaron y este miércoles renovaron las subas. A pesar de la temporada alta de liquidaciones del agro, el tipo de cambio paralelo subió $175 desde el viernes pasado y cerró en $1275 esta tarde. Así, la brecha con el oficial supera el 43% y volvió a niveles que no se veían desde principios de febrero.

Por su parte, los tipos de cambio financieros replicaron la tendencia alcista. El dólar MEP aumentó 5,2% y se vendió a $1230,60. El contado con liquidación, en tanto, avanzó 5% hasta los $1256,19. Las brechas de ambos con el oficial llegan a 38,3% y 41,2%, respectivamente.

En línea con el diagnóstico de Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni le restó importancia a la suba de la divisa. “Estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo”, afirmó.

Puede interesarte

A la vez, aseguró que no hay preocupación por el efecto de ese aumento sobre la inflación. “Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos, pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra”.

Fuente: TN