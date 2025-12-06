Georgina Melatini y Pablo Martínez son dos campeones de surf adaptado de Sudamérica y Latinoamérica. Y son los protagonistas de Surfeando el cielo, un documental que se estrenará en Mar del Plata el próximo domingo 14 a las 18:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) con entrada gratuita. La directora, Mariana Wenger, charló con El Marplatense, sobre la realización de la película y sobre sus dos protagonistas, a los que investigó sólo un poco porque “ya tenían una trayectoria enorme”.

La directora tiene un pasado como deportista y eso la acercó más a la historia de Pablo y Georgina. “Había hecho varios microdocumentales sobre deporte y discapacidad. Trabajé para la Universidad del Gran Rosario en unos veinte documentales sobre rugby en silla de ruedas, fútbol para ciegos, bochas adaptadas, de todo”, contó la realizadora que destacó además la participación a de Marisa Brida y Alejandra Cuenca como productoras.

Con una larga trayectoria en el cine, Wenger fue directora por ejemplo del documental Cine Negro, homenaje a Fontanarrosa, entre otros films. Pero con Surfeando el cielo avanzó por un camino lleno de reconocimiento: “Se estrenó el año pasado en París y Madrid. Por la pandemia no pudo estrenarse antes en Mar del Plata, y por eso ahora se estrena en el Museo MAR”.

-¿Cómo llegaste a las historias de Georgina y de Pablo, los protagonistas del documental?

Yo jugué muchos años al hockey, 25 años, y una amiga que es ex Leona, Marisa Brida, que estaba coucheando en mindfulness a estos dos atletas, me preguntó si me gustaría hacer un documental sobre ellos. Ese fue el punto de partida. Hicimos reuniones y me parecieron fantásticos, con historias interesantes, conmovedoras y ejemplares. También fue importante lo de Alejandra Cuenca, que se desempeñó maravillosamente como productora en los rodajes en Mar del Plata. Soy cineasta, vengo de dos ramas, la animación y el documental, así que me enganché muchísimo con esta historia.

-En ese proceso, ¿hubo alguna modificación respecto de lo que tenías planificado?

La película comenzó como un relato sobre las trayectorias deportivas, pero después quise indagar en otras cuestiones: cuántas barreras genera la discapacidad, cómo tienen que sortearlas para llegar a los más altos niveles. También empecé a preguntar por el bullying en la primaria, y por supuesto había habido bullying. Las personas con discapacidad sufren muchísimo bullying en escuelas y clubes de barrio. Quise que la historia fuera valiente, no solo “contame qué nivel deportivo alcanzaste”. Y, ojo, no es una película bajón: apunta a la fortaleza, al amor por el deporte, al tesón y a no bajar los brazos. También aborda la inclusión y la falta de accesibilidad en las ciudades, las barreras para moverse. Hay avances, pero todavía falta. Y tiene secuencias que incluyen el cuidado del mar, el amor por el mar, porque los surfistas son fanáticos del mar y de su preservación. Y tiene una presencia musical muy fuerte, porque está construida en miniclips largos. Participan músicos emblemáticos: los hermanos Vitale, Patricia Sosa, Julia Zenko, Perotá Chingó, Luis Salinas y su hijo, Silvina Gandini , Sergio Aquilano, Daniel García. Todos querían colaborar.

-¿Cuánto creés que sirvió tu experiencia como deportista al interactuar y entender emociones propias del deporte y la competencia?

Mucho, muchísimo. Yo amo el deporte; jugué en la selección del Litoral. Y trabajé con Marisa Brida, ex Leona y amiga de la infancia. Sé lo que es entrenarse, esforzarse, amar el deporte. Y todo el tiempo pensaba: “Si a mí me costaba, ¿lo que debe costarle a una persona con discapacidad?”. Mi experiencia jugó un papel muy importante.

-Uno de los protagonistas es de la ciudad. ¿Presentar la película en Mar del Plata genera una expectativa especial?

Sí, claro. Pablo Martínez es marplatense y Georgina vive en Mar Chiquita. Los dos son de la zona. Y además, muchísimos de los profesionales que hicieron posible Surfeando el cielo viven allí. Yo soy la extranjera en esta historia. También se fueron sumando profesionales de toda la costa hasta Puerto Madryn. Hubo buzos que se tiraban al fondo del mar para grabar imágenes submarinas que luego se sobreimprimieron con escenas de Georgina y Pablo. Se hicieron muchas locuras. También empezamos a usar dron, que en ese momento recién se estaba volviendo común. En la película participa Lele Usuna, que representa a Mar del Plata. Y cuenta con apoyo de la Asociación Argentina de Surf, la Asociación Internacional de Surf, el Comité Olímpico Argentino y empresas que hicieron posible lograrla.