El cineasta Miguel Monforte inicia hoy una serie de proyecciones nacionales de su documental Los sueños de Elma. Historia de una madre de Malvinas en diversas salas del país y plataformas digitales, con el objetivo de difundir este relato de resiliencia y memoria. Las funciones principales se llevarán a cabo en espacios INCAA y centros culturales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz.

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El largometraje narra la historia de Elma Pelozo, madre del soldado correntino Gabino Ruiz Díaz, fallecido durante la Guerra de Malvinas en 1982 y enterrado en el Cementerio de Darwin como “soldado argentino solo conocido por Dios”. Durante 37 años, Gabino permaneció en esa condición hasta que una tarea humanitaria de alcance internacional, impulsada por el veterano Julio Aro y apoyada por la Fundación No me olvides de Mar del Plata, permitió su identificación junto a la de otros caídos en combate.

A lo largo del relato, se expone el deterioro de la salud de Elma, quien, sin embargo, mantiene el deseo de viajar a las Islas Malvinas para visitar la tumba de su hijo y cerrar su duelo. También anhela conocer a Geoffrey Cardozo, el oficial británico encargado de dar sepultura con honores a los soldados argentinos tras el conflicto. Los sueños de Elma. Historia de una madre de Malvinas aborda la capacidad de transformar el dolor en una experiencia de resiliencia, poniendo el foco en historias humanas atravesadas por la guerra y la memoria.

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En la jornada de hoy, el film se proyectará en Rosario, Córdoba y Entre Ríos, además de verse a las 19:00 en el Canal 2 de Mar del Plata. La programación continuará con funciones destacadas el sábado 4 y el martes 7 a las 19:00 en el Cine Gaumont (Rivadavia 1635), contando con la presencia del director en la función del sábado. Asimismo, la producción ya se encuentra disponible de forma gratuita en BAFILMA, la Plataforma Audiovisual Bonaerense.

En cuanto a la difusión televisiva, tanto esta pieza como el documental Héroe corriente, también de Monforte, integran la sección Documentalistas de TELEFE Noticias. Por otro lado, la banda sonora de Bruno Valenti será interpretada en vivo el 25 de abril en Rosario por la agrupación Polyphonia, bajo la dirección de Agustín Cartabia. Se sumará también una presentación de la suite sinfónica a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por Javier Más, en una fecha que será confirmada próximamente.

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