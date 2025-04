Martín Zemel, director de la Escuela de Odontología de la Universidad FASTA, fue incorporado como académico de número de la Academia Nacional de Odontología de la República Argentina.

Este reconocimiento distingue la destacada trayectoria académica, profesional y científica de Zemel, quien es odontólogo y doctor en Odontología por la Universidad Nacional de La Plata. Además, cuenta con formación postdoctoral en la Universidad de Murcia (España) y en la Universidad de la República (Uruguay).

Zemel también es vicepresidente para América Latina de la International Union for Health Promotion and Education y se desempeña en la Comisión de la Sociedad Civil y el grupo de trabajo en Enfermedades no transmisibles, ambos de la Organización Mundial de la Salud.

Puede interesarte

En el ámbito docente, se desempeña como profesor e investigador tanto en la Facultad de Odontología de la UNLP como en la Facultad de Ciencias Médicas de la UFASTA. También dicta clases en carreras de posgrado de las universidades UNLP, UNNE, UNSL y UDELAR. En el plano de la gestión pública, es responsable del Programa de Salud Bucal de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Durante el acto, acompañaron a Zemel el vicepresidente ejecutivo de FASTA, Alejandro Campos, y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas, Fernanda Valenzuela, quienes compartieron este momento significativo.

Tras recibir el diploma como académico de número, Zemel expresó que “este reconocimiento no sólo representa un hito en mi trayectoria profesional, sino también un compromiso renovado con la excelencia académica y el desarrollo del conocimiento en nuestra disciplina. Ser parte del grupo de académicos implica no sólo la oportunidad de contribuir con mis investigaciones, sino también el privilegio de aprender de colegas que han enriquecido significativamente los diferentes ámbitos de la Odontología”.

Puede interesarte

“Mi gratitud es para mis maestros, colegas, y la Universidad FASTA que me dio la gran oportunidad de fundar y dirigir la Escuela de Odontología junto con un grupo de profesores altamente capacitados y fuertemente comprometidos con la enseñanza odontológica. El apoyo y estímulo que he recibido de todos, como también el de mi propia familia, han sido fundamentales en mi desarrollo profesional y han fortalecido mi vocación académica”, manifestó Zemel hacia quienes lo acompañaron en su camino académico.

Finalmente, el director de la Escuela de Odontología agregó que “este reconocimiento es, en gran medida, un reflejo del esfuerzo colectivo que ha hecho posible mi crecimiento en el ámbito académico. Espero poder aportar con entusiasmo y rigor al enriquecimiento del acervo académico, al diálogo interdisciplinario y a la formación de nuevas generaciones de odontólogos, con la voluntad de seguir trabajando por una mayor salud bucal para nuestra comunidad”.