Con motivo de las celebraciones del Día de las Infancias y tras el éxito en las vacaciones de invierno, vuelven a los escenarios locales tres shows para toda la familia de la mano de la compañía Novo Ars, dirigida por Martín Barriga.

Este viernes a las 21 en el Teatro Colón de Mar del Plata, y porque Soda Stereo trascendió fronteras y generaciones, también su música trasciende los formatos y con “Sueño Stereo. El tributo”, el público verá cómo la música de la gran banda creada por Cerati, Bossio y Alberti cobra vida como nunca antes.

Los “niños grandes” de la familia podrán ver un impactante espectáculo tributo, una experiencia multisensorial: en el escenario la energía se desborda con talentosos cantantes y músicos que reviven la música de la emblemática banda, mientras apasionados bailarines la complementan con coreografías cautivadoras.

En tanto, este domingo el plan para toda la familia viene por partida doble. En la sala Roxy (San Luis al 1750) a las 16 volverá la exitosa “Sueños y melodías - Un mundo de héroes y princesas”, un musical con los mejores temas y personajes de Disney que agotó todas las localidades en el Teatro Colón y dejó al público pidiendo más. Se trata de una puesta en escena llena de color, brillo y emoción, con todos los personajes queridos por los chicos.

A continuación, a las 18:30, la princesa del invierno llega con “Libre Soy. El Musical”. Con dirección general de Martín Barriga junto a Graciela Larrieu, coreografías de Celes Casartelli, Melanie Martínez y Valentina Tosal, y dirección vocal de Diego Torres, transporta a los espectadores a un reino encantado, donde la magia del invierno cobra vida.

