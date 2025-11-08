El Museo Casa sobre el Arroyo, emblemático espacio arquitectónico e histórico de Mar del Plata ubicado en Quintana 3998, mantiene sus puertas abiertas durante noviembre con entrada gratuita, visitas guiadas e iniciativas culturales. La inscripción para recorrer la vivienda se habilita cada viernes a las 12:00 en www.turismomardelplata.gob.ar. Además, se celebrará el Día de la Música y el natalicio de Alberto Williams con un concierto en los jardines.

El parque del Museo puede visitarse de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 14:30. Las visitas guiadas con ingreso a la Casa del Puente se realizan en grupos reducidos, acompañados por personal especializado, los lunes, miércoles y viernes a las 12:00 y a las 14:00, y los martes y jueves a las 10:00 y a las 12:00. Para participar, es indispensable inscribirse previamente en el sitio web oficial.

Las visitas se inician en el parque, por lo que se recomienda asistir con ropa adecuada para el clima. En caso de condiciones meteorológicas adversas, los recorridos no se reprograman. El Museo puede permanecer cerrado si las condiciones climáticas o ambientales así lo requieren.

Entre las actividades especiales, se destaca la ampliación del horario el viernes 21 y sábado 22, con puertas abiertas de 11:00 a 15:00. En ambas jornadas, se podrá acceder a la vivienda principal mediante visitas guiadas, también con cupos limitados y previa inscripción.

El sábado 22 a las 14:00 se realizará un concierto en los jardines del Museo, en conmemoración del Día de la Música y del 163º aniversario del natalicio de Alberto Williams. El pianista marplatense Joaquín Oliva Uberuaga, de proyección internacional, interpretará dos obras del compositor homenajeado, además de la Sonata N°26 de Beethoven y la Sonata N°2 de Chopin.

Por último, el viernes 28 a las 10:00 el Departamento de Espacios Verdes del EMSUR ofrecerá la charla Historia del patrimonio verde en el jardín histórico del Museo. La actividad es gratuita, no requiere inscripción y tendrá una duración aproximada de una hora. Se recorrerá el predio identificando las especies vegetales más destacadas, sin ingreso a la vivienda principal. Se recomienda asistir con calzado cómodo y abrigo. La actividad se suspende por mal tiempo.