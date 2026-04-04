El descenso de la temperatura marca las condiciones del fin de semana largo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una máxima de 17°, con algunas ráfagas provenientes del sector sur. El domingo la situación sería similar.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy en Mar del Plata se registrará un marcado descenso de la temperatura, con una jornada fresca, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.
La temperatura máxima alcanzará los 17°, en un contexto de condiciones climáticas estables pero con fuerte presencia de viento del sector sur.
En cuanto a los principales indicadores, se prevé una humedad del 59%, viento del sur con una velocidad de 41 km/h y ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, sin lluvias previstas.
Para el domingo, el organismo anticipa condiciones similares, con una temperatura máxima de 17° y continuidad del tiempo seco.
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