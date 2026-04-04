El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy en Mar del Plata se registrará un marcado descenso de la temperatura, con una jornada fresca, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

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La temperatura máxima alcanzará los 17°, en un contexto de condiciones climáticas estables pero con fuerte presencia de viento del sector sur.

En cuanto a los principales indicadores, se prevé una humedad del 59%, viento del sur con una velocidad de 41 km/h y ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, sin lluvias previstas.

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Para el domingo, el organismo anticipa condiciones similares, con una temperatura máxima de 17° y continuidad del tiempo seco.

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