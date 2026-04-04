Temperaturas frescas

El descenso de la temperatura marca las condiciones del fin de semana largo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una máxima de 17°, con algunas ráfagas provenientes del sector sur. El domingo la situación sería similar.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una máxima de 17°, con algunas ráfagas provenientes del sector sur. El domingo la situación sería similar.
La máxima rondará los 11° y los vientos alcanzarán los 50 kilómetros por hora, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.