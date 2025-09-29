El cortometraje norteamericano Night session de Ballard C. Boyd fue el gran ganador en la Competencia Internacional del 11° Festival Internacional de Cine de Comedia - FUNCINEMA, tras obtener no sólo el premio al Mejor Corto sino también el de Mejor Dirección. Además, el corto argentino Los Pantonne de Florencia Momo obtuvo los dos Premios No Oficiales: Mejor Corto Argentino en Exhibición y Voto del Público. El encuentro cinematográfico terminó este domingo a sala llena en el Museo MAR de Mar del Plata.

Ads

Night session está protagonizado por Richard Kind, Joe Miles y Christiana Lopez. Hay algo de wodyallenesco en esta suerte de cuento corto donde un ladrón ingresa a robar a un departamento, para terminar cruzándose con un propietario bastante particular.

El jurado integrado por Macarena Riesco, Víctor Conenna y Pablo Conde, señaló que “inteligente, original, fuertemente efectivo: Night session es uno de esos cortos que nos gustaría que se transformen en largometrajes. Queremos ver más de ese mundo disparatado”. Y agregaron: “Su dosificación de la información es clave, expandiendo el dislate con una progresión admirable”.

Ads

En cuanto al rol de Boyd, indicaron que dirige “con destreza armónica, entendiendo que el humor es timming, entrega del elenco y armonía desde la construcción. El mundo está loco, loco, loco, y Night session lo hace un poco mejor”.

Puede interesarte

Entre los premios principales, hay que señalar que a Mejor Actuación la estatuilla fue para Baptiste Sorning del belga Long faces de Nicolas Galoux, de quien indicaron que “el rango de expresiones que maneja es de una notable ductilidad, haciéndonos cómplices de las emociones de su personaje”.

Ads

Por último, en cuanto a Mejor Gag o Situación Cómica, el ganador fue el estadounidense Check please de Shane Chung, especialmente el “recurso de la tarjeta”.

Además, el jurado entregó dos menciones: por un lado al canadiense Extras de Marc-Antoine Lemire porque “de manera desopilante logra que el segundo plano se transforme en primero con una progresión de gags en plan catarata de risas” y al irlandés Retirement plan de John Kelly porque “utiliza una animación minimalista y despejada de expresiones grandilocuentes para entender que la vida apesta y después te morís”.

El 11° Festival FUNCINEMA culminó este domingo con récord de espectadores, 20 proyecciones y 94 producciones que se exhibieron en secciones paralelas y la Competencia Internacional de Cortos.

Ads

Puede interesarte

TODOS LOS GANADORES

-Corto: Night session

-Dirección: Ballard C. Boyd por Night session

-Actuación: Baptiste Sorning por Long faces

-Mejor Gag o Situación Cómica: Check please

-Premio Pochoclo Rental al Mejor Corto Argentino en Exhibición: Los Pantonne

-Menciones: Extras y Retirement plan