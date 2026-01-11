El consumo de leche y productos lácteos registró una caída significativa durante noviembre de 2025 y encendió una nueva señal de alerta sobre la evolución del consumo básico en los hogares.

Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, el volumen comercializado medido en litros de leche se redujo un 12,7%, lo que confirma que el repunte observado en la primera mitad del año no logró sostenerse.

El dato se agrava cuando se lo mide en litros de leche equivalente: bajo ese criterio, la contracción alcanzó el 16,7%, con un promedio general de caída cercano al 14%. Las cifras reflejan que el consumo lácteo, uno de los más sensibles por tratarse de un alimento básico, volvió a resentirse en el tramo final del año.

En la comparación interanual, noviembre también mostró números negativos. Frente al mismo mes de 2024, el volumen de productos lácteos vendidos cayó 3,6%, mientras que los litros de leche equivalente retrocedieron 5,6%, profundizando una tendencia que se había iniciado tras el fuerte derrumbe del consumo registrado el año anterior.

Desde el Observatorio explicaron que, al tratarse de un producto con baja elasticidad de demanda, la caída está directamente vinculada al deterioro del ingreso disponible de las familias, es decir, el dinero que queda luego de afrontar los gastos fijos. En ese contexto, cualquier ajuste en los ingresos impacta de manera casi inmediata en el consumo.

El informe también detectó un cambio marcado en los hábitos de compra. Creció la participación de segundas marcas y de productos más económicos, tanto en lácteos tradicionales como en bebidas con base láctea, margarinas y productos rallados. Además, se observó un aumento de las ventas informales, impulsadas por la búsqueda de precios más bajos, un fenómeno que no queda plenamente reflejado en las estadísticas oficiales.

Por último, si bien algunos productos de mayor valor agregado, como yogures, postres y leches saborizadas, mostraron una recuperación puntual en noviembre, los especialistas advirtieron que esos incrementos son insuficientes para compensar las fuertes caídas acumuladas durante 2024, cuando el consumo llegó a niveles comparables con los registrados durante la pandemia.

Fuente: Dib