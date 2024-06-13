consumo de lácteos

La inflación de mayo fue del 4,2%
Lo hizo oficial el INDEC este jueves. Una nueva baja mensual que el Gobierno de Milei toma como una victoria.
Lo hizo oficial el INDEC este jueves. Una nueva baja mensual que el Gobierno de Milei toma como una victoria.
La caída se registró en noviembre y marcó un retroceso del consumo lácteo a lo largo de 2025, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo y un cambio de hábitos.
Según un estudio, en Argentina el 85% de la población no consume más de dos lácteos al día.