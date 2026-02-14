El consumo privado inició el año con cifras negativas y mostró un nuevo retroceso en enero, impulsado por una estrategia de cautela de los hogares para preservar sus ingresos, según un estudio de la Universidad de Palermo.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (IPC-UP), que registró una caída interanual del 1,5%, lo que representa el segundo mes consecutivo en baja tras los resultados de diciembre.

El informe sostiene que las familias adoptan “estrategias defensivas” frente a ingresos reales estancados o en retroceso. “El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, señala el trabajo.

Entre los rubros más afectados se destacó el consumo de carne vacuna, que se desplomó un 6,5% interanual y cerró el semestre en terreno negativo. El sector automotor también mostró un desempeño adverso, con una caída del 4,2% interanual, mientras que la actividad gastronómica porteña retrocedió un 2,3%.

A nivel macroeconómico, los indicadores generales también reflejaron dificultades para proyectar una recuperación en el corto plazo. La recaudación real del IVA cayó un 3,1% interanual, acumulando su tercer retroceso consecutivo.

En cuanto al crédito, si bien los préstamos vinculados al consumo se mantienen en terreno positivo, las compras con tarjeta crecieron un 11,7% interanual en enero, lo que implica una marcada desaceleración frente a los incrementos cercanos al 20% registrados hacia fines de 2025.

Fuente: con información de DIB