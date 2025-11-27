El Conservatorio de Música Luis Gianneo anunció la apertura de la preinscripción 2026 para sus talleres de extensión, que comenzarán a inscribirse a partir de diciembre. La propuesta contempla una amplia variedad de opciones.

Entre las propuestas se encuentra el Coro de niños (a partir de 8 años), el Coro “Raíces” (a partir de 14 años), el Taller de Guitarra o de Piano para personas adultas (a partir de 40 años), el Taller de Luthería (con requisito de FoBa finalizada o secundario completo en ESEA), el Ensamble de saxos o Ensamble de guitarras (nivel 3 FoBa jóvenes y adultos; ciclo medio 3 FoBa niños y preadolescentes; Ciclo Superior), y la Especialización en guitarra latinoamericana (para graduades).

La inscripción consta de dos etapas: la preinscripción online, que se realiza a través de la web en www.luisgianneo.org/matriculacion, y la matriculación presencial.

La oferta académica incluye la Formación Básica para niños y preadolescentes, la Formación Básica para personas adultas, y las tecnicaturas y profesorados en Canto, Instrumento, Educación Musical y Composición de la Formación Superior. Como instrumento principal se puede optar entre arpa, flauta, oboe, fagot, clarinete, saxo, trompeta, trombón, violín, viola, violoncello, contrabajo, piano, guitarra, percusión y canto.

El Conservatorio Luis Gianneo, fundado el 4 de junio de 1960, se ha consolidado como una institución de gran prestigio y extensa trayectoria en la formación musical de Mar del Plata y la región. Sus egresados sobresalen por la excelencia académica recibida, y numerosos conjuntos musicales de relevancia nacional e internacional incluyen entre sus integrantes a ex estudiantes de la casa de estudios.

