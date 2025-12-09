El Consejo de Mayo entregó hoy su informe final al Congreso Nacional, tras una reunión realizada en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. El encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, culminó el trabajo del organismo en este cierre de año.

La jornada estuvo marcada por la ausencia de Gerardo Martínez, representante del sector sindical, quien por primera vez desde la creación del Consejo decidió no participar. Su falta confirma el malestar que arrastra el gremialismo frente al capítulo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, especialmente en lo referido a la limitación de las “cuotas solidarias”, uno de los puntos más sensibles para las organizaciones de trabajadores.

En la mesa sí estuvieron presentes los otros cinco consejeros, que representan al Poder Ejecutivo, las provincias, las cámaras legislativas y el sector empresarial. Entre ellos se encuentran Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo y Martín Rappallini, quienes avalan la versión final del documento.

El informe refleja tanto los avances logrados como las diferencias que quedaron expuestas durante el proceso. Incluye las observaciones y disidencias planteadas en etapas previas, aunque algunos temas de alta complejidad —como las reformas vinculadas a la coparticipación y al sistema previsional— se dejan para una fase posterior, considerada de “tercera generación”.

Con la presentación formal del texto ante el Congreso, queda ahora en manos del Poder Legislativo definir si los proyectos surgidos del Consejo serán tratados en el período de sesiones extraordinarias convocado para este fin de diciembre.

