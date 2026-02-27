El conmovedor mensaje de Esmeralda Mitre tras la muerte de Darío Lopérfido
La actriz despidió públicamente a su expareja con unas sentidas palabras en redes sociales. El exfuncionario falleció en Madrid a los 61 años, luego de atravesar una enfermedad, y la artista le dedicó un post lleno de amor y gratitud por los años compartidos.
La actriz Esmeralda Mitre expresó su dolor públicamente tras el fallecimiento de su ex pareja Darío Lopérfido, quien murió este viernes en Madrid a los 61 años después de luchar contra una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
En su cuenta de Instagram, Mitre publicó un mensaje cargado de emoción recordando los años compartidos con Lopérfido y agradeciéndole “los momentos maravillosos y felices” que vivieron juntos. Además, le deseó que “Dios lo tenga en la Gloria” y afirmó que “siempre va a estar en mi corazón”, cerrando su texto con un mensaje de descanso eterno.
La publicación fue acompañada por fotografías en blanco y negro del exfuncionario y rápidamente recibió palabras de apoyo y consuelo de parte de seguidores y colegas de la actriz.
Lopérfido fue una figura destacada en la gestión cultural y política argentina, recordado por su paso como secretario de Cultura de la Nación, director del histórico Teatro Colón y por su participación en diferentes gobiernos.
Aunque hace años que Mitre y Lopérfido habían puesto fin a su relación tras más de una década juntos, la actriz dejó claro en su despedida que guarda un profundo cariño y respeto por él.
