El comediante marplatense presentará “Watafak!” el miércoles 4 de febrero a las 22 en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium. Repetirá el 11, 18 y 25 de febrero. Localidades en venta por Plateanet o en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo 2280).

El doble ganador del premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo de Stand Up, Pablo Vasco, estrenará el 4 de febrero a las 22 un nuevo show, que podrá verse los miércoles de febrero en la sala Gregorio Nachman del Complejo Auditórium (Boulevard Marítimo 2280).

Chistecitos, observaciones poco comunes, algunas canciones y una apuesta fuerte al poder liberador de la carcajada. Serán cuatro únicas funciones, con entradas a precios accesibles.

En el año en que cumplirá trece años con la comedia (donde no solo recorrió escenarios de todo el país, sino que también actuó en Estados Unidos) Pablo Vasco combina en “WATAFAK!” diferentes elementos del género, como el stand up clásico, oneliners, anécdotas, música en vivo y algunos esbozos poéticos. Todo apuntado a la risa, que es lo único que importa.

“El objetivo de este show es reírse. Parece una obviedad, porque es un espectáculo cómico, pero es algo un poco más profundo y para nada fácil. Y el hecho de trabajar en una sala teatral aporta nuevos elementos para lograr ese objetivo”, puntualiza Vasco a la hora de darle contexto a esta nueva propuesta. “Este show habla un poco de una de mis obsesiones, que es tratar de encontrarle el chiste a casi todo y a la necesidad de no tomarse en serio algunas cosas, aún a riesgo de quedar como un estúpido.”

El público podrá disfrutar la experiencia de ver sobre el escenario a un comediante hacer un repaso por las últimas cosas que escribió y que se da cuenta que actúa muchas veces en la vida por fuera de lo que la sociedad entiende que tiene que ser el comportamiento de un cincuentón.

“Watafak!” repetirá funciones el 11, 18 y 25 de febrero. Localidades en venta en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo 2280) o por Plateanet en este link.