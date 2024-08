A partir del informe del Centro de Estudios Metropolitanos que asegura que hubo un crecimiento de la oferta turística del sector extrahotelero a través de aplicaciones, la vicepresidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Verónica Berasueta, advirtió sobre la estafas de esas páginas web, “que se crean para recaudar fondos y desaparecer”.

Asimismo, pidió por una regulación frente a una “competencia desleal” y le dejó un mensaje claro a los inquilinos y propietarios: “Las páginas también cobran honorarios igual o más caros que nosotros y no tributan en el país, es plata que se va”.

Consultada por el informe, una de las mayores representantes del Colegio de Martilleros local señaló que es un tema que les preocupa “desde 2018, cuando llegaron al país las páginas como Airbnb y Booking”, en las que los propietarios eligen poner sus propiedades en alquiler. Esa preocupación se debe a que considera a las páginas como “una clase de competencia desleal”, porque “no tributan, no tienen empleados ni sus inmobiliarias en las calles, y todo lo que ello implica”.

En ese marco, ratificó el “gran crecimiento” de ese tipo de páginas web y recordó que “en su momento salió un proyecto para regular la situación, el cual en CABA rige desde 2016”, pero que nunca se logró activar porque los municipios dependen de la provincia de Buenos Aires. “El primer proyecto de ´Cholo´ Ciano era muy interesante, tuvimos varias reuniones junto a los licenciados en Turismo y los hoteleros en el EMTur, y finalmente se llegó a la conclusión de que no se podía regular desde la Municipalidad, ya que está regulado desde la Provincia, pese a que se encuentra inactivo”, añadió.

En tanto a ese proyecto de ordenanza, Berasueta sostuvo que “era a modo de ofrecer mejores precios y oportunidades a los turistas, para que no haya una competencia desleal con las páginas, que todo fluya y sea controlado desde el Municipio y el EMTur”.

No obstante, remarcó que “no fue posible debido a que el órgano de contralor está en la provincia de Buenos Aires", donde agregó que tampoco se logró “por una cuestión política de diferencias de colores entre Provincia y Ciudad”. Pero sí se está empezando a trabajar en Miramar, lo que vio con muy buenos ojos.

Y basándose en la regulación existente en New York o España, pidió que los martilleros no tengan esa competencia y “que la regulación no sea solo desde el ámbito de los martilleros, sino desde todos los actores turísticos de la ciudad”. Entonces, volvió a explicar que el Colegio tiene un proyecto listo hace varios años, que funcionó en 2007 y fue traído por el martillero Carlos Piglia, mediante el cual “la oferta se manejaba maravillosamente y no había estafas”.

En contraposición, contempló que en la actualidad “todos los años hay estafas” y que “de las 320.000 plazas extrahoteleras, los martilleros solo tenemos 80.000”, si bien destacó que el problema “más serio” son las estafas, ya que “hay páginas locales que se crean para recaudar fondos y desaparecer, y se nota muchísimo más porque este invierno la oferta fue tranquila y no se cubrió todo el mercado”.

“Año a año, en tema de estafas, estamos más complicados. Queremos volver, lo charlamos con el EMTur y está en la mesa la recategorización y registración, aunque hace falta una voluntad política que nos excede. Las estafas en Mar del Plata son un tema bastante importante. Y a pesar de que el propietario pueda elegir, recomendamos que elija al martillero que está siempre atrás del inquilino. Además, las páginas también cobran honorarios igual o más caros que nosotros y no tributan en el país, es plata que se va. La registración no es una cuestión monetaria, sino para saber qué mercado tenemos y que no haya propiedades pululando afuera", sentenció la vicepresidente de la institución.