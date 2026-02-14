El Club Atlético Kimberley celebró este viernes el 50° aniversario de su natatorio en su sede social, con una posta recreativa, reconocimientos y actividades conmemorativas que reunieron a nadadores de distintas épocas, dirigentes, socios y representantes municipales y de entidades deportivas.

“Kimberley es familia”, sostuvo Jorge Falcone, histórico dirigente de la institución, durante su discurso, reflejando el espíritu de una jornada marcada por el reencuentro de apellidos que se repiten a lo largo de generaciones desde aquel verano de 1976 hasta la actualidad.

La jornada comenzó con los primeros abrazos en el ingreso al natatorio, donde ex nadadores que representaron al club en décadas pasadas volvieron a participar de una posta junto a deportistas actuales y jóvenes de las escuelas de natación que se proyectan como el futuro de la disciplina.

La denominada “Generación Kimberley” estuvo integrada por Fabián Zumbo, Lionel Gherbi, Yamila Zavala Rodríguez, Romina Castagnola, Laura Conti, Soledad López, Gastón César, Sofía Conti y Andrea César. En otros andariveles participaron los equipos “La Dragoneta 3”, “La Mejor” y “Los Otros”, conformados por nadadores de distintas categorías y edades que animaron la competencia recreativa.

Finalizadas las pruebas, la Subcomisión de Natación entregó reconocimientos a los integrantes de la Generación Kimberley, en la antesala de una exhibición de nado sincronizado que convocó al público ubicado tanto en los alrededores del natatorio como en la pasarela superior.

Como es habitual en cada celebración institucional, los deportistas fueron los encargados de distribuir los distintos platos elaborados en las cocinas del club y recorrer el hall, el sector del café y la vereda, donde también se dispusieron puntos de bebidas con la colaboración de dirigentes y allegados.

Durante el evento tomaron la palabra el presidente del club, Luciano Mignini, y los ex presidentes Jorge Falcone y Emilio Van Gool, quienes destacaron la importancia histórica y social del natatorio para la ciudad. “Todos tenemos una anécdota acá dentro en esta pileta, que no es una más sino que es un ícono de Mar del Plata. Por eso quiero agradecer a todos los directivos que de alguna manera nos trajeron hasta esta fecha”, expresó Mignini, y agregó que la celebración fue fruto de la “dedicación, compromiso y amor por el club”.

Falcone repasó el origen del proyecto, desde su gestación en 1969 hasta su concreción, y remarcó el impacto que tuvo en la vida institucional. “La llegada de una pileta de natación a Mar del Plata, que era la tercera, hizo que se generara un cambio muy importante”, señaló, y subrayó el carácter familiar que atraviesa la historia del club desde su primer presidente, José Villante, hasta la actualidad.

Van Gool, por su parte, sostuvo que la inauguración del natatorio “marcó un antes y un después” en la historia del club, ya que impulsó el crecimiento de la masa societaria y la consolidación de la escuela de natación, reconocida por su infraestructura y la calidad humana y técnica de sus profesores.

El cierre de la celebración estuvo acompañado por el corte de torta y un clima de fuerte sentido de pertenencia. Tras el tradicional “feliz cumpleaños”, los presentes levantaron banderas y agitaron el escudo del club al grito de “dale campeón”.