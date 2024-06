MI VILLANO FAVORITO 4 (película) dirigida por Chris Renaud y Patrick Delage, con las voces originales de Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrel. En cines.

-Tras el reinado de Pixar (Toy Story), Dreamworks (Shrek) y la desaparecida Blue Sky (La era de hielo), la aparición de Illumination en 2010 con Mi villano favorito fue una bocanada de aire fresco. Aquella película parecía integrar varias de las virtudes de las compañías mencionadas, con un diseño colorido casi cercano al exceso azucarado de un chicle globo. Mi villano favorito se aprovechaba del estilo Bond para pensar un villano así de sofisticado al que la paternidad lo agarraba desprevenido y lo volvía un poquito culposo, como para terminar desarmando el plan que él mismo había armado. Y, claro, la película tenía esa invención feliz de los minions con su exploración del humor abstracto y físico. El éxito fue tal, que el concepto comenzó a replicarse demasiado rápido como para no perder efectividad en el camino. Y así fue. Ya por la cuarta entrega (a lo que hay que sumarle dos películas de los minions) sobra decir que el concepto está agotadísimo, aunque su rendimiento en la taquilla siga estirando y estirando el deceso de un personaje que perdió la gracia. Aquí aparece un bebé Gru, un villano con cuerpo de cucaracha y la familia Gru ocultando su identidad en un suburbio. Todo pasa rápido y a los gritos, como si ese vértigo quisiera decir algo. Como viene ocurriendo desde la segunda entrega, la película es una serie de viñetas sin demasiada lucidez, un formato de sketches donde en ocasiones se alcanza la risa. Pero es todo más bien discreto.

INTENSAMENTE 2 (película) dirigida por Kelsey Mann, con las voces originales de Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman. En cines.

-La primera película fue un problema: un gran éxito, celebrada por mucho de ese público que habitualmente desprecia el cine animado (recordamos una larga ovación en el Festival de Cannes) porque, claro, IntensaMente no hablaba de los problemas que habitualmente habla el cine animado, daba la impresión de ser algo más “elevado”. Pero IntensaMente era una película que se sostenía sobre un dispositivo demasiado embarullado, que precisaba explicaciones constantes y que inhabilitaba en ese procedimiento la aventura. Casi casi como el cine de Nolan, algo a lo que Pixar no nos tenía acostumbrados. Se podría decir que ahí comenzó el camino de irregularidad de la compañía, que entre Toy Story y Toy Story 3 había sido casi perfecto. Por lo tanto, una segunda parte de IntensaMente no prometía demasiado, pero afortunadamente siempre hay sorpresas: y esta secuela corrige algunos de los problemas de aquella, limitando a casi lo mínimo las sobreexplicaciones (los primeros minutos son un poco un manual de instrucciones) y llevando a los personajes por un camino que invita más al movimiento. Incluso hay momentos de humor logrados como uno que sucede en una bóveda y el conflicto en el mundo real, el de Riley (recuerden que estas películas transcurren en el interior de la mente de la protagonista), tiene emoción y es coherente con la etapa que atraviesa: la adolescencia. Si bien estamos lejos de lo mejor de Pixar, IntensaMente 2 es una película que recupera un poco la forma de la mejor compañía norteamericana de cine de animación y se permite algunas verdades amargas sobre el drama de crecer.

SE PRESUME INOCENTE (miniserie) creada por David E. Kelley, con Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp. En AppleTV.

-Posiblemente el título les suene conocido. Es que en 1990 Harrison Ford (en su momento de máxima popularidad) protagonizó la primera adaptación de esta novela de Scott Turow, en la que el asesinato de una abogada implica fuertemente a un fiscal con el que mantenía una relación sentimental (y bastante sexual, por cierto). Esta nueva versión, en formato miniserie, fue creada por David E. Kelley, un especialista en historias de abogados. Y eso es, más allá del crimen, esta historia, ahora con Jake Gyllenhaal en el protagónico, un actor que maneja un grado mayor de intensidad del que manejaba el más aplomado y clásico Harrison Ford. La clave de Se presume inocente es el juego de descubrir quién mató a la abogada, mientras los sospechosos se comienzan a acumular y confiamos y desconfiamos del protagonista. Y mientras esto sucede, los dilemas éticos y morales, la mirada sobre la Justicia y sus integrantes, la posibilidad real o no de alcanzar la verdad, y más temas que son habituales en este tipo de historias. El formato miniserie le da, además, la posibilidad de apostar al giro constante, algo que Se presume inocente hace con inteligencia. Sin mayores virtudes formales, la miniserie se vale hasta el momento (van tres episodios) de un sólido elenco donde se luce, como siempre, ese noble secundario que es Bill Camp.

CLIPPED: LA CAÍDA DE LOS ÁNGELES CLIPPERS (miniserie) creada por Gina Welch, con Laurence Fishburne, Jacki Weaver, Cleopatra Coleman. En Star+.

-Desde aquella exitosa serie documental sobre los Chicago Bulls, el mundo de la NBA parece haberse convertido en un espacio propicio para explotar historias que convoquen un poco la curiosidad sobre hechos reales que resulten significativos. Luego llegó una ficción sobre Los Angeles Lakers y ahora esta sobre Los Angeles Clippers, una franquicia que claramente no tiene la influencia de las otras dos. De todos modos, la historia es interesante: a la llegada de un entrenador reputado como Doc Rivers (Fishburne) le siguen una serie de escándalos centrados en la figura del dueño del equipo, Donald Sterling (Ed O’Neill), especialmente una serie de grabaciones plagadas de comentarios racistas. La miniserie se balancea entre lo deportivo, con la lucha de egos y el trabajo del coach para organizar la estructura, y el detrás de escena del escándalo de Sterling. Es verdad que por momentos no se decide qué contar y que toda la subtrama del empresario, su mujer (Weaver) y su secretaria y amante (Coleman) está contada con el tono de un programa de chimentos, pero Clipped tiene el ritmo suficiente para llevarnos de la nariz e, incluso, para hacernos conocer una historia no del todo popular más allá del mundo de la NBA.

TROLLS 3: SE ARMÓ LA BANDA (película) dirigida por Walt Dohrn y Tim Heitz, con las voces originales de Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kenan Thompson. En MAX.

-Luego de su paso por los cines llegó a MAX la tercera entrega de esta saga centrada en los simpáticos muñecos. A diferencia de lo que señalábamos con Mi villano favorito, aquí hay un mundo con ideas que sabe cómo explotar el universo (aunque, sí, la segunda parte fue más bien floja): un mundo donde la música es fundamental para entender el ánimo y las emociones de los personajes, y que sirve para construir perfectas secuencias de baile y canto que son absolutamente lógicas con lo que se narra. Aquí hay una historia de hermanos que se reencuentran y una boys band que funciona como contexto. Si la trama se vuelve un poco derivativa, Trolls: se armó la banda saca a relucir su arsenal de canciones, en una banda sonora que incluye imaginativas reversiones. Y mucho color y baile, con un muestrario gigantesco de personajes que siempre tienen a mano algún chiste efectivo. No es una maravilla ni la película más creativa del mundo, pero sí una muy simpática y efectiva aventura.