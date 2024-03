GODZILLA Y KONG: EL NUEVO REINO dirigida por Adam Wingard, con Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens. En cines.

-Tras mucho intentarlo, los norteamericanos finalmente lograron algunos productos dignos con Godzilla, a partir de esta franquicia que -con películas buenas y de las otras- supo construir un universo sólido en el que las reglas de las películas sobre monstruos funcionan perfectamente. Pero si la mayoría de estas películas protagonizadas por Godzilla y King Kong pecan de cierta solemnidad, esta nueva entrega dirigida por Adam Wingard saca a relucir un nivel de diversión que creíamos olvidado en el mainstream. Es que tras aceptar que no hay mucho nuevo por contar, lo que hace Godzilla y Kong: el nuevo reino es desbocarse por el lado del ridículo y lo absurdo, entonces tenemos a Kong padeciendo los dolores de una muela en mal estado y todo un operativo odontológico a escala desaforada para hacerle un implante. Esta es tan solo una de las ideas que la película utiliza como combustible. Porque obviamente no es la historia ni la complejidad de los personajes lo que logra el interés, sino la forma en que Wingard filma la acción y la manera en que esta se vuelve creativa. Una película que se define finalmente por la forma y el movimiento, y que es divertidísima. En definitiva, un de las sorpresitas del año.

“Como el mar”.

COMO EL MAR dirigida por Nicolás Gil Lavedra, con Sofía Gala Castiglione, Zoe Hochbaum, Carmen Maura. En cines.

-En los primeros minutos de Como el mar, Azul descubre un secreto familiar que arrastraba desde siempre: quien dice ser su hermana es su madre y esa madre que acaba de morir era en verdad su abuela. A partir de ahí, la película de Nicolás Gil Lavedra seguirá el viaje de estas dos mujeres hacia Cabo Polonio, en Uruguay, donde Azul quiere ir a conocer a quien fue su padre. El director de Verdades verdaderas y Las grietas de Jara, lejos de aquellas dos películas de tono más industrial, elige aquí el relato intimista y esa decisión es acertada. Como el mar, lejos de los zamarreos del melodrama efectista, piensa con inteligencia la reconstrucción de ese vínculo, que es ahora de madre e hija, aunque nunca pueda quedar atrás lo fraternal. Con los elementos típicos de la road movie, ese movimiento cruzará a las protagonistas (notables Gala Castiglione y Hochbaum -también guionista-) con otros personajes, en un viaje que será finalmente el de la confesión y la aceptación.

“Operación cerveza”

OPERACIÓN CERVEZA dirigida por Peter Farrelly, con Zac Efron, Russell Crowe, Jake Picking. En Apple TV.

-La semana pasada hablamos de Peter Farrelly por Ricky Stanicky: el impostor. Resulta que entre la oscarizada Green book y esta comedia que lo devolvió a las fuentes, Farrelly dirigió este drama basado en hechos reales, donde un muchacho bastante patriota y sin mucho por hacer en su país (Efron) decide ir a llevarles cervezas a sus amigos que están peleando en Vietnam como un gesto de camaradería y apoyo. Si la historia parece bastante increíble, Farrelly elige aprovechar ese viaje al centro de la guerra para confrontar la mirada del protagonista y generar un despertar en su conciencia de ciudadano. Relato antibelicista al fin y al cabo, lo que más se extraña es la posibilidad del director para aportar una mirada personal, dentro de una película en la que cede demasiado más su rasgo de identidad a la complacencia de lo bienpensante (mucho más que en Green book). Si bien no está mal lo que cuenta y Efron construye su personaje con el nivel de ingenuidad requerido, Operación cerveza luce un poco lavada y demasiado previsible, algo imperdonable para un director que ha hecho siempre de lo sorpresivo un estilo.

“Damsel”.

DAMSEL dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, con Millie Bobby Brown, Ray Winstone, Angela Bassett. En Netflix.

-Netflix y su obsesión por convertir a Millie Bobby Brown en una estrella. Aquí el vehículo es una fantasía medieval en la que una princesa es el centro de un sacrificio: tras casarse con el príncipe de un poderoso reinado, es arrojada al fondo de un foso para ser merienda de una dragona con la que han firmado un acuerdo, ella no los ataca mientras que le tiren cada tanto una princesita. Damsel funciona mientras la víctima se encuentra en la caverna, tratando de escapar de la dragona, que además de comer humanos y escupir un fuego con aspecto de lava, habla y trabaja psicológicamente a la protagonista. Allí Fresnadillo demuestra su conocimiento en cine de género, manejando con inteligencia los climas y el suspenso, incluso con alguna secuencia espectacular. Obviamente, cuando la historia tiene que salir obligadamente de ese encierro, pierde tensión e interés. Y, para peor, todo el último acto es un subrayado de aquellas cosas que ya estaban claras de antemano. Una fantasía medieval con su necesaria dosis de actualidad y discursos de empoderamiento femenino que a esta altura huelen más a oportunismo que a otra cosa.

“Rustin”.

RUSTIN dirigida por George C. Wolfe, con Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman. En Netflix.

-Desde el prejuicio, esta película genera todas las dudas, especialmente por su tema y por una época donde los abordajes no salen de lo esperable y del consenso discursivo. Mucho más en el cine de plataformas. Sin embargo, sorprende porque logra correrse del panfleto sin arrugas. Colman Domingo interpreta a Bayard Rustin, un activista de los derechos civiles que fue el gran ideólogo de la marcha a Washington en la que cientos de miles se movilizaron en contra de la discriminación racial. La película narra toda la preparación del evento y su concreción, pero especialmente las dificultades que tuvo el protagonista cuando se hizo pública su orientación sexual. Lo interesante de la película de George C. Wolfe es que muestra los dobleces, las contradicciones de los propios. No pone el conflicto en la vereda de enfrente, sino que lo mira desde adentro y elabora una autocrítica. Seguramente el final es un poco más edificante que la realidad, pero Rustin sirve como recorte de un tiempo y un momento, y también de un personaje al que la historia oficial no le terminó dando el lugar que merecía. De lo mejorcito lanzado por Netflix en este terreno.