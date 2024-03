GHOSTBUSTERS: APOCALIPSIS FANTASMA dirigida por Gil Kenan, con Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace. En cines.

-En 2021 Jason Reitman tomó la posta de su padre, el recordado Ivan, y recuperó la saga Cazafantasmas con una película que tenía un doble mérito: era un emotivo homenaje y a la vez lograba darle un nuevo impulso al concepto. Obviamente, cuando las cosas salen bien en Hollywood, la condena es tener que seguir exprimiendo aquello de lo que no se sabe si hay mucho más jugo. Un poco pasa eso en esta Ghostbusters: apocalipsis fantasma, dirigida por alguien experimentado en relatos fantásticos y familiares como Gil Kenan (tiene la animada y muy buena Monster House). Ghostbusters: apocalipsis fantasma pretende abrir una suerte de mitología con una vieja maldición y repensar los vínculos entre los protagonistas, en una película que suma demasiadas subtramas y personajes, y que por momentos no sabe cómo ser comedia y fantasía en el mismo momento. Entonces surgen escenas con Kumail Nanjiani y Patton Oswalt (dos grandes comediantes) que parecen sketches dentro de una película en la que necesariamente algunos personajes lucen extraviados, especialmente el padre postizo de Paul Rudd. Entre pasajes logrados, Ghostbusters: apocalipsis fantasma se va desinflando sin terminar nunca de ser una película.

“Ricky Stanicky: el impostor”.

RICKY STANICKY: EL IMPOSTOR dirigida por Peter Farrelly, con Zac Efron, John Cena, Andrew Santino. En Prime Video.

-Junto a su hermano Bobby, Peter Farrelly hizo algunas de las comedias más populares de los 90’s: Tonto y retonto, Loco por Mary, Irene, yo y mi otro yo. Comedias salvajes que recuperaban el espíritu sexual y escatológico de una parte de la comedia norteamericana de los 70’s y 80’s. Pero bueno, todos quieren ganar un Oscar en algún momento de la vida y Peter lo logró con Green book. Cuando lo creíamos perdido para siempre entre los humos del prestigio y la búsqueda de premios, el bueno de Peter -ya sin su hermano- regresa a esa comedia que lo hizo conocido. Y lo hace con buen timing en Ricky Stanicky: el impostor, que tiene una premisa muy ocurrente y a la cual sabe sacarle todo el jugo posible. Tres amigos de la infancia se inventan un amigo falso para echarle la culpa de todas las macanas que se mandan. Pero crecen, y siguen teniendo a ese comodín pasa zafar de aquellos eventos a los que no quieren concurrir. Claro, un día la mentira se agota y hay que crear un Ricky Stanicky. Y ahí aparece en escena esa revelación cómica de John Cena, para hacer de Ricky Stanicky uno de los mejores personajes de la comedia reciente. La película tiene grandes chistes, la procacidad veloz para los diálogos y las situaciones del buen cine Farrelly y, es cierto, un final que no está a la altura. Pero por un rato esta película nos devuelve a los tiempos en que lo importante en una comedia era buscar el chiste más efectivo posible.

“Avatar: la leyenda de Aang”.

AVATAR: LA LEYENDA DE AANG (serie) creada por Albert Kim, con Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley. En Netflix.

-Esta serie es una nueva versión de la serie animada de Nickelodeon, que tuvo una fallida adaptación cinematográfica a cargo de M. Night Shyamalan (tan fallida que a poco estuvo de destruir su carrera), la cual estaba pensada para trilogía y murió con su primera entrega. Netflix ha puesto todo su oropel para una versión que luce imponente desde el diseño visual, con efectos digitales destacados y un universo que se adivina inagotable. Lo que hay adentro es lo que ya conocen: un mundo gobernador por cuatro tribus, cada una poseedora de sabiduría y manejo de un elemento natural: el fuego, el viento, el agua y la tierra. Claro, los de fuego son los malos y los que gobiernan a mano firme. Pero, y esta es la base de la aventura, hay un personaje que aparece cada tanto, que es capaz de juntar el conocimiento de todos los elementos. El elegido, un elemento religioso que finalmente la fantasía se apropió y lo ha vuelto recurrente. Y el elegido es Aang, un adolescente maestro del aire, el último de los suyos, que tendrá que hacer el camino del aprendizaje para convertirse en ese salvador que todos necesitan. Si bien es un producto norteamericano, hay bastante conocimiento sobre mitología asiática, aunque la serie abusa de esa espiritualidad un poco impostada. Pero cuando no cae en eso, cada capítulo se vuelve una aventura adolescente amena, donde lo que importa es el aprendizaje, porque Aang lejos está de ser un per perfecto. Puede que los capítulos sean un poco largos y la historia algo reiterativa, pero en esa grandilocuencia se juega también la importancia de estos productos audiovisuales destinados al gran público.

“El atronauta”.

EL ASTRONAUTA dirigida por Johan Renck, con Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano. En Netflix.

-La comedia sandleriana fue una de las cosas más felices que nos pasaron durante un largo tiempo. No es que ese tiempo haya pasado de largo, pero es verdad que la felicidad es cada vez más esporádica. Sin embargo, Sandler ha sabido correrse de la comedia y ha demostrado interés en otros caminos como intérprete, algunas veces acertando y otras, como en este caso, fallando de margen a margen. Sandler interpreta aquí a un astronauta que va en misión a analizar una nebulosa. Está solo en la nave y la mente le empieza a jugar el desgaste: en ese contexto aparece una araña gigante (con la voz de Paul Dano), que lejos de generar miedo o convertir el relato en un thriller a lo Alien, habilita el juego de la ciencia ficción introspectiva y existencialista. Sandler es un comediante que ha sabido construir un concepto a partir de la tensión y la irascibilidad que su cuerpo transmite. Y aquí, en un relato que apuesta más por la sedación, su presencia en pantalla se vuelve decididamente inocua. Sustraído de su principal herramienta, Sandler vaga por la película como intentando dilucidar a su personaje mientras nosotros, del otro lado de la pantalla, tratamos de entender qué nos quiere decir la película. Que termina siendo otro de esos relatos sobre angustias maritales y sentimentales, disfrazado de cosa rara para llamar la atención.

“Suncoast”.

SUNCOAST dirigida por Laura Chinn, con Nico Parker, Laura Linney, Woody Harrelson. En Star+.

-A partir de mediados de los 90’s se terminó por definir una suerte de concepto alrededor del cine independiente norteamericano. Que ya no era independiente, era indie. Películas alejadas de la grandilocuencia del mainstream, protagonizadas por una suerte de clase media alejada de las grandes ciudades, por lo general dramas con leves tonos de comedia que volvían agradable y sensible la experiencia. Ya no era el cine independiente virulento y rugoso del pasado, sino películas para ver reconfortados en el sillón de casa tapados con una manta tejida por la abuela. En ese esquema encaja perfectamente esta Suncoast, la historia de una madre que toma la decisión de internar a su hijo para que tenga la mejor calidad posible de vida en sus últimos días o meses, y la historia de una hija y hermana que atraviesa la dura etapa del final del secundario mientras se siente relegada por el hermano enfermo. Suncoast tiene todos esos elementos que señalábamos de manera un poco burlona, pero hay que reconocerle que es muy sincera en su abordaje del duelo, en la forma con que mira no al enfermo, sino a quienes lo rodean, que son en definitiva los que sobrellevarán la pérdida. La película se vale del tono adolescente para aligerar un poco las cosas, que son bastante densas, y por las actuaciones que complementan ese tono elegido por la directora y guionista, especialmente Nico Parker y esa reina del indie norteamericano que es Laura Linney.