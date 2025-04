MAZEL TOV (película) dirigida por Adrián Suar, con Suar, Fernán Mirás, Natalie Pérez. En cines.

-Con sus errores (demasiados), el cine de Adrián Suar tuvo casi siempre la habilidad de conectar con el gran público. Eso no habla necesariamente de la calidad, pero sí de alguien que conoce más o menos el imaginario que posee su público potencial. Las veces que decidió correrse, con el drama El día que me quieras o con la de acción Jaque mate, le fue decididamente mal (artística y comercialmente). Lo suyo, parece, es la comedia romántica de clase media conservadora. Por eso no deja de ser curioso el éxito de Mazel Tov, su nueva película, además su segundo film como director, que arrancó bien en los cines. Porque Mazel Tov no es una comedia romántica y porque se inscribe más en el tono de comedia dramática que el cine norteamericano ha sabido construir como marca de origen. Aquí una familia judía que pensaba reunirse en una boda, pero finalmente lo hace para el velorio del padre. Y allí sus cuatro hijos, con sus diferencias y estereotipos a cuestas. Suar interpreta al que se fue, el que vende la imagen del exitoso, y que vuelve para recomponer los vínculos. Algo bueno, la película está bien escrita y hasta algunos diálogos está filmados por Suar con gracia y sentido del ritmo. Algo mejor, Suar se corre un poco de su mirada y hasta se anima a que muchos personajes digan sobre su Darío lo que hemos pensado sobre mucho de los personajes anteriores de Suar. Lo malo: la película sólo confía en el texto y, muchas veces, la imagen termina siendo subsidiaria, una dramedia que se resuelve en el plano y contraplano. Pero más allá de esto, un film correcto y efectivo. No es poco para el universo Suar.

EL ESTUDIO (serie) creada por Alex Gregory, Evan Goldberg y Peter Huyck, con Seth Rogen, Catherine O’Hara, Ike Barinholtz. En AppleTV.

-A esta ya la vinos: el mundo del cine desde adentro, con todas sus miserias y sus luchas de egos y sus traiciones Rogen -autor, director, protagonista- “hereda” el puesto de director de un estudio de Hollywood luego de que su antecesora, y también su maestra, fuera despedida. Su lucha será conciliar sus propios deseos con los deseos del dueño del estudio, un tipo que conecta con el imaginario del cine actual: hacer películas de franquicias, no importa cuál, pero hacer guita. Y Rogen quiere hacer cine, como en los setentas, cuando los directores tenían poder. En El estudio la comedia vira a la sátira desaforada, narrada con una energía increíble. Decíamos, a esta ya la vimos. ¿Qué tiene de diferente entonces? Que El estudio es realmente lujosa, imaginativa, y cuenta con presencias notables: piense en cualquier estrella, algunos haciendo personajes y otros haciendo de ellos mismos en versiones desaforadas, como el inolvidable Martin Scorsese del primer episodio. Una comedia que requiere un espectador preocupado en estos temas un poco frívolos, pero la recompensa lo vale.

AMIGOS Y VECINOS (serie) creada por Jonathan Tropper, con Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn. En AppleTV.

-A Jon Hamm lo queremos desde Donald Draper y Mad Men. Es un actor que funciona en el drama y en la comedia, que tiene el brillo de las viejas estrellas de cine y, de hecho, en la nueva serie Amigos y vecinos hay mucho guiño al cine clásico dando vueltas, desde un comienzo que hace recordar a su manera a Sunset Boulevard. Aquí interpreta a Andrew Cooper, un tipo que trabaja en el mundo de las finanzas, que se da la gran vida y que lleva una existencia lujosa junto a su familia. Pero un día lo pierde todo, primero su familia y luego su trabajo, y comienza una cuesta abajo de la que comenzará a salir de una manera poco convencional: robando en las casas de sus amigos y vecinos de buena posición, una serie de ricachones un poco tontolones. El texto es brillante y Hamm juega este personaje un poco torpe, un poco cínico y un grado existencialista con su carisma habitual como para hacer que el cinismo no tape el bosque. Divertida y narrada con mucho ritmo, se adivina que el universo no se cerrará sólo en Cooper, sino que hay un abanico de personajes ricos para ver y descubrir.

CASTA DE MALDITOS (película) dirigida por Stanley Kubrick, con Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards. En Lumiton.ar.

-Si no conocen la plataforma Lumiton.ar, deberían. Allí se sube mucho cine clásico o se hacen retrospectivas de realizadores contemporáneos, algunas veces películas que son imposibles de ver de otro modo. Y en Lumiton.ar hasta el 28 de abril, por ejemplo, se puede ver gran parte de la filmografía de Stanley Kubrick, un director problema que cuenta con un fandom un poco denso que lo ha convertido en una vaca sagrada. Particularmente no me interesan demasiado sus películas más consagradas, como 2001: odisea del espacio o La naranja mecánica, a las que les reconozco su valor técnico, pero que me dejan absolutamente indiferente entre su autoindulgencia y su pretensión sociológica subrayada. Pero este viaje sirve para ver algunas de esas películas de cuando Kubrick todavía no era KUBRICK, y que muestran a un director más atento a lo narrativo que al gesto formal. Casta de malditos es una gran película y es, además, un ejemplo de cine noir actualizado, con la mirada de un director que ofrecería como mayor rasgo una renovación de viejos géneros. Este policial centrado en un robo es un gran relato que se construye desde el montaje, que contiene la autoconsciencia de la mirada sobre lo que se está contando y cómo, y que ha servido de molde para incontables clásicos modernos, entre ellos Perros de la calle o Los sospechosos de siempre.

LOONEY TUNES (cortos) de realizadores varios. En MAX.

-Esta semana se estrenó en cines El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes, un regreso de los clásicos personajes de la Warner. Y si usted quiere ver un poco el origen de todo esto puede meterse en la plataforma MAX, donde encontrará mucho de ese material fundamental. Los personajes de la Warner fueron una suerte de respuesta a los más modositos héroes de Disney, con criaturas donde la neurosis y la tensión de lo humano se corporizaba a manera de caricatura. Entre todo el material, donde hay cosas notables y otras descartables (como todo, con el tiempo los reinicios no siempre han sido felices), se pueden encontrar aquellos cortos originales de los años 30’s. Para ver el preciso momento en el que la locura se hizo algo concreta y originó un movimiento no sólo en la animación sino también en la comedia.