VENOM 3: EL ÚLTIMO BAILE (película) dirigida por Kelly Marcel, con Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor. En cines.

-La tercera entrega, y supuestamente última (supuestamente porque en las sagas de superhéroes nada está terminado nunca), es la mejor de esta saga protagonizada por Tom Hardy. Venom surgió cuando el Universo Marvel estaba en su esplendor, pero algunos exigían algo más de oscuridad o complejidad psicológica. Por lo tanto, esta franquicia oscureció un poco las cosas, mostró un universo un poco más sucio, menos glamoroso y puso a una estrella al mando. Pero nada funcionó demasiado, empezando por una idea de base algo confusa en la forma de representarse en imagen: el tipo tomado por un extraterrestre en diálogo constante e insoportable. ¿Por qué decimos que esta tercera es la mejor? Básicamente porque asume el disparate, algunos chistes le funcionan y una excusa argumental obliga a que ese diálogo constante se aplaque un poco. Y porque la debutante Kelly Marcel encuentra el tono melancólico adecuado para expresar el amor/desamor entre el protagonista y el simbionte. No hay mucho más que eso, no es ninguna maravilla, pero entretiene mínimamente.

EL APRENDIZ (película) dirigida por Ali Abbasi, con Sebastian Stan, Jeremy Strong, Maria Bakalova. En cines.

-La película de Abbasi cuenta el ascenso de Donald Trump hasta convertirse en el despiadado empresario que finalmente terminaría siendo presidente de los Estados Unidos. Narra un proceso muy preciso, que va entre los 70’s y los 80’s, y especialmente el vínculo con el voraz abogado Roy Cohn, una figura de máxima incidencia en la vida institucional de aquel país durante la segunda mitad del Siglo XX, con vínculo con el poder ganado a fuerza de extorsiones varias. Su estilo agresivo sería inyectado en Trump que, a juzgar por la película, pasaría de convertirse en una suerte de pelele del mercado inmobiliario atormentado por su poderoso padre a un megalómano imprudente. Lo mejor de El aprendiz está en la primera parte, cuando la película decide alejarse de lo esperable y construye, especialmente en el Trump de Stan, a un personaje algo frágil, con espíritu emprendedor, pero bastante ingenuo en los manejos del poder. En todo ese pasaje Sebastian Stan está perfecto, sin caer en la caricatura ni la mímesis (no así Strong, que suele ser un intérprete intenso y algo molesto), algo que no sucede hacia el final, cuando El aprendiz se decide a construir el monstruo, el villano, algo que seguramente le exige el electorado demócrata. Una película que queda devorada por el contexto y por la necesidad de decir algo en tiempos de elecciones en aquel país.

LO QUE QUISIMOS SER (película) dirigida por Alejandro Agresti, con Eleonora Wexler, Luis Rubio, Antonio Agresti. En cines.

-A nueve años de su anterior película, Alejandro Agresti regresa al cine con esta comedia romántica/dramática en la que dos desconocidos comienzan un rito semanal: todos los jueves se encuentran en el mismo café y mantienen una relación basada en la ficción, con personajes inventados y sin mayores datos que deschaven su verdadera identidad. Lo que quisimos ser es básicamente eso, dos intérpretes con buena química (Wexler y Rubio están bien), diálogos bien escritos, casi un único espacio y un tono melancólico que atraviesa todo el relato. Si Agresti supo ser en el pasado un director rupturista, también demostró tener una cinefilia anclada en el cine clásico. Lo que quisimos ser no viene a romper con nada, incluso luce un poco vieja en algunas decisiones de puesta en escena, como de cine porteño de hace cuatro o cinco décadas, pero también es cierto que parece haber algo deliberado en ello. Lo que queda entonces es la cinefilia y la idea de que la ficción nos salva de los traumas de la vida, aunque también nos aleja de la posibilidad de resolver los problemas reales. Con ese tono agridulce, esta pequeña película resulta un poco querible.

LA LEYENDA DEL DRAGÓN (película) dirigida por Jianping Li y Salvador Simó, con las voces originales de Bill Nighy, Mayalinee Griffiths, Anthony Howell. En cines.

-Coproducción entre España y China, los primeros parecen haber aportado su diseño de film animado convencional pautado bajo las reglas de la aventura del mainstream norteamericano (algo que vienen haciendo con cierta solvencia), mientras que los segundos parecen haber brindado una serie de mitos y elementos folklóricos en este relato fantástico ambientado en tiempos del Imperio. Allí una niña es la elegida, una guardiana de dragones que tiene que defender a esta especie ante su próxima extinción. Hay emperadores malos, villanos que se vuelven héroes a último momento, algunos personajes ladinos, dragones simpáticos y una heroína que fortalece su rol a medida que va descubriendo su poder. Como rasgo positivo podemos señalar que esta película está más atenta a la historia que tiene que contar que a desvíos cómicos que alivien la experiencia para los chicos. El problema con esto es que posiblemente demande a un público más adolescente cuando su tono es decididamente infantil. Una confusión que no es tanto un problema cuando pensamos que en definitiva no trata a su público con paternalismo.

HERMANOS (película) dirigida por Max Barbakow, con Josh Brolin, Peter Dinklage, Brendan Fraser. En Prime Video.

-Teníamos a un director con un antecedente más que interesante como Palm Springs y a un elenco notable, donde a los mencionados más arriba hay que sumar a Glenn Close y Marisa Tomei. Y si bien Hermanos no es una película del todo descartable, los nombres involucrados prometían más. Tras un robo fallido, dos hermanos delincuentes (con una madre asaltante que desapareció de sus vidas) siguen caminos opuestos: uno (Dinklage) pasa cinco años en la cárcel mientras que el otro (Brolin) se aplica a una vida familiar, con un trabajo común y corriente. Pero cuando el primero sale de la prisión, el reencuentro los termina llevando hacia el mítico último robo de toda película criminal como esta. Lo que comienza entonces es una suerte de road movie que tiene como fin la recuperación de unas joyas… y algún que otro asunto que no vamos a develar para no quemar las mínimas sorpresas del relato. Hay algunos chistes de mal gusto que no tienen el timing suficiente y actuaciones un poco fuera de registro, como el caricaturesco villano que interpreta Fraser, salido de alguno de sus descensos cómicos de décadas anteriores. Hermanos es una cruza entre una película de lo hermanos Coen y una de los hermanos Farrelly. La mixtura no funciona del todo y sólo nos queda disfrutar de algún chiste, algún momento luminoso y no mucho más.