LA TRAMPA (película) dirigida por M. Night Shyamalan, con Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan. En cines.

-Aún teniendo una carrera con múltiples vaivenes, Shyamalan sigue siendo uno de los directores más personales y auténticos de Hollywood. Con una filmografía que gira alrededor del thriller o la fantasía, aún así encuentra historias y recursos para no amesetarse y mostrarse siempre en movimiento. La trampa, su nueva película, es una verdadera sorpresa, no porque Shyamalan no pueda lograr una muy buena película, sino porque logra dejar atrás algunos rasgos de la dirección de actores de sus films para pasar a algo más ligero, clásico en cierto modo, pero mucho menos marcado y más libre, y le termina funcionando. Y funciona porque Hartnett está perfecto en el rol de ese padre que es -además- un asesino serial y que padece el acecho policial cuando acompaña a su hija a un recital multitudinario. La primera hora, la que transcurre toda en el estadio, es perfecta y fácilmente lo mejor que filmó Shyamalan en mucho tiempo: un relato hitchcockiano que logra la contradicción de jugar al encierro en un espacio gigante y lleno de personas. Luego, cuando tiene que abrirse, lo hace un poco a los tumbos con algunos giros forzadísimos, pero la maquinaria que pone en marcha el director es tan potente que el ritmo está por encima del verosímil. La trampa es la película más lúdica del director y también un ejercicio de estilo brillante, con el que viene a decirle al resto de Hollywood: “Ven, así se filma un thriller”.

CULPA CERO (película) dirigida por Valeria Bertuccelli y Mora Elizalde, con Valeria Bertuccelli, Cecilia Roth, Justina Bustos. En cines.

-La segunda película como directora de Valeria Bertuccelli es, como La reina del miedo, un viaje a la psicología de un personaje relacionado con el mundo del arte. Aquí la actriz interpreta a Berta Muller, una exitosa escritora cuya vida cambia de la noche a la mañana por una acusación de plagio. Mientras Culpa cero se ciñe al conflicto principal y logra que las relaciones entre los personajes tengan que ver con esa lógica, la película funciona, porque Bertuccelli además de una directora con ideas es una gran comediante, y sabe construir humor tanto desde la puesta en escena como desde las actuaciones. Sin embargo daría la impresión de que a mitad de película Culpa cero se queda sin tema, y comienza a girar en un vacío que termina siendo contradictorio con su mirada sobre los personajes: básicamente la película es el retrato algo cínico de un grupo de entre falsos e hipócritas, gente de buenas conciencias que no pueden más que herir a todo aquello que rodean desde una supuesta superioridad moral. Ahí la película se acerca más al mundo de Cohn y Duprat (Ciudadano ilustre, El encargado) que al que había expuesto la propia Bertuccelli en La reina del miedo. Más allá de esos matices, la película es una muestra de la mirada personal sobre el cine que tiene la actriz/directora.

AL RESCATE DE FONDO DE BIKINI: LA PELÍCULA DE ARENITA MEJILLAS (película) dirigida por Liza Johnson, con voces de Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Clancy Brown. En Netflix.

-El universo de Bob Esponja es uno de los más poderosos y mejor definidos de la animación de fin de Siglo XX. Exitosa, la serie fue una maravilla de humor absurdo, que se imbricó en esa suerte de revisionismo del cartoon clásico que emprendieron otras series de la época como Ren y Stimpy, por ejemplo. La diferencia, tal vez, es que la creación de Stephen Hillenburg tenía mucho más amor por sus personajes y por ese mundo creado bajo el agua. La muestra es que su salto al cine fue poco traumático y, posteriormente, el paso de la animación 2D a la 3D no sólo que no defeccionó, sino que potenció sus ideas cómicas. Con varias películas sobre el lomo, todas de un nivel que van de lo bueno a lo excelente, llega esta nueva aventura, que ahora lo tiene a Bob como secundario de Arenita Mejillas, la ardillita conocida como Sandy. Fondo Bikini, el pueblo donde viven los personajes, es secuestrado por unos villanos, y ellos dos tendrán que salir a la superficie para recuperarlo. La película está plagada de grandes ideas visuales y chistes absurdos, entre un muestrario de humor slapstick que estira los límites de la animación. Si bien hay una moraleja sobre los orígenes y la familia, el film de Liza Johnson pone siempre en primer lugar el humor y la exploración del absurdo, además de jugar con texturas y los diversos tipos de animación. Una comedia animada muy divertida que mantiene con vida a los queridos personajes de Hillenburg.

DIRTY POP (miniserie) dirigida por David Terry Fine, con los testimonios de Chris Kirkpatrick, Howie Dorough, Erik-Michael Estrada. En Netflix.

-Netflix lo hizo de nuevo. Lanzó una miniserie documental cuyo valor desde un punto de vista narrativo o formal no es demasiado importante, pero que sin embargo nos atrapa por la perspicacia para encontrar temas atractivos y súper gancheros. En este caso, la vida de Lou Pearlman, el inventor de las boys band de fin de Siglo XX Backstreet Boys y NSYNC, pero dueño de una historia personal que da para una biografía de esas que parecen más una ficción que algo real. Sin quemar demasiada información, Pearlman fue un emprendedor con una visión notable para los negocios, mientras era realmente alguien muy dudoso desde lo empresarial. Dueño de una compañía de dirigibles que hizo su fortuna gracias a cobrar el seguro tras una serie de accidentes, se metió en el mundo de la música para explotar uno de los fenómenos más redituables de la cultura popular: las bandas de cantantes masculinos. Sin embargo, mientras su vida de lujo impactaba en los ojos de todos los que le decían que sí, por debajo se iba tejiendo una estructura de engaños y mentiras que explotaría en algún momento. Conviene descubrir el camino de Pearlman, pero sepa que el protagonista de Atrápame si puedes es un niño de pecho ante la estafa que monta este personaje notable. Interesante para conocer una historia que parece haber sido bastante popular en Estados Unidos, pero que aquí se nos revela a partir de esta atractiva miniserie.

GIGANTES: UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA(película) dirigida por Gonzalo Gutiérrez, con las voces de Karol Sevilla, Carla Peterson, Facundo Reyes. En cines.

-Esta coproducción animada entre Argentina y Alemania es una de esas películas for export sin una identidad definida, pensadas para que funcione en la mayor cantidad de públicos posible. El conflicto es el de un chico con una imaginación desbordante, que parece poner en riesgo cada tanto al pueblo en el que vive, para él La Mancha, ya que es una suerte de pariente lejano del hidalgo Quijote. Los gigantes no son gigantes, son apenas molinos de viento, y las nubes no esconden un dragón, sino a un innoble empresario que desea quedarse con el pueblo para un emprendimiento inmobiliario: así la película suma referencias a la obra de Miguel de Cervantes y la cruza con una crítica esperable al capitalismo más rapaz, un tópico habitual de mucho cine de animación. Fábula sobre la amistad como salvavidas, la película tiene un diseño atractivo, personajes simpáticos, algunas invenciones visuales que no están nada mal y una aventura que funciona más allá de que a veces pareciera que le costara encontrar tiempos muertos para reflexionar y busca siempre estar en movimiento, algo que puede resultar agotador.