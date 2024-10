ROBOT SALVAJE (película) dirigida por Chris Sanders, con las voces de Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor. En cines.

-La semana pasada, con motivos de Los tipos malos, hablábamos de la capacidad de Dreamworks para homenajear la tradición de la comedia animada slapstick, tan característica del cartoon clásico. Robot salvaje, proveniente de la misma compañía, es algo radicalmente diferente, que si bien apela al humor físico con gran puntería, se construye desde la emoción de su historia, desde la complejidad de sus personajes, desde la nobleza en la construcción de vínculos que surgen desde la desconfianza y van ganando en empatía. Sin mediar más explicaciones, la película nos mete de lleno en su aventura: la de un robot creado para ser servicial, que queda perdido en un paraje salvaje gobernado por la naturaleza y las diversas especies animales que allí coexisten. Robot salvaje habla en primera instancia de encontrar la propia identidad, pero fundamentalmente de la capacidad de adaptación y de supervivencia como principal característica de la buena aventura. Hay un diseño visual que es increíble y eso se traduce a la belleza de sus personajes. Salvo por un último acto donde algunas situaciones se precipitan un poco, Robot salvaje es perfecta y es, desde ya, la mejor película animada del año y uno de los mejores estrenos de este 2024. Disfrútenla en el cine, que está hecha para eso.

LA MÁQUINA (serie) creada por Fernanda Coppel y Marco Ramírez, con Gael García Bernal, Diego Luna, Eiza González. En Disney+.

-Gael García Bernal y Diego Luna son las dos máximas estrellas del cine mexicano de las últimas décadas. Y en La Máquina, parecen haber encontrado un producto hecho a medida para que ambos exhiban sus talentos y fortalezcan ese vínculo que han sabido generar, incluso fuera de las cámaras. García Bernal interpreta a un boxeador, “La Máquina” del título, que está al borde del retiro, y Luna a su mánager, aunque ambos son amigos más allá del vínculo profesional que los une. La serie se vale de una trama que avanza velozmente, tocando todos los tópicos de los relatos sobre boxeo: y, sabemos, el cine tiene una larga tradición al respecto, donde lo deportivo es el vehículo para alimentar dramas humanos sobre la lucha, la persistencia y las segundas oportunidades. La Máquina toca todos los botones y las cuerdas esperables, pero lo hace con inteligencia y con mucho brío. Y en ese vértigo con el que avanzan las situaciones, García Bernal y Luna extienden su carisma, que es bastante. La Máquina recupera una idea de entretenimiento que parece un poco extraviado en estos tiempos de solemnidad. No inventa la pólvora y ni siquiera se preocupa por eso, le alcanza con la habilidad narrativa con la que expone sus conflictos.

UNA AVENTURA EN MARRUECOS (película) dirigida por Susannah Grant, con Laura Dern, Liam Hemsworth, Diana Silvers. En Netflix.

-Vista en una primera instancia, Una aventura en Marruecos es como una de esas películas que surgieron a comienzos de este siglo, al calor de la literatura de autoayuda, con personajes maduros que viajaban a algún destino exótico para encontrarse a sí mismos. Había un poco de comedia, un poco de romance, algo de picardía. Hasta que la infame ¡Mamma mia! terminó por reventar el concepto. Sin embargo Una aventura en Marruecos tiene una ambición por encima de eso, el de la comedia dramática un poco intelectual a lo Woody Allen. A un resort en el país del título son invitados varios escritores, entre ellos nuestros personajes de interés: una escritora veterana (Dern), una joven escritora (Silvers) y el novio de esta última (Hemsworth, el otro, no el de Thor), un joven absolutamente alejado del mundo literario. Entre algunas charlas banales sobre el sentido de la escritura y la literatura, surgirá el romance entre la escritora veterana y el novio extraviado. Esto que en una de Allen se convierte en una serie de citas, guiños y acotaciones divertidas sobre la existencia humana, aquí bordea el aburrimiento porque los personajes no son interesantes, todo está contado con una parsimonia notable y la falta de gracia o chispa es motivo de preocupación. Lo único rescatable es su aceptación de un romance entre una mujer madura y un muchacho mucho más joven sin hacerse demasiadas preguntas. Igualmente Una aventura en Marruecos (título engañador) no molesta, es apenas insulsa.

LA FRANQUICIA (serie) creada por Jon Brown, Armando Iannucci, Sam Mendes, con Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes. En Max.

-Las películas de superhéroes se convirtieron en los últimos 15 años en el centro de la escena y la industria ha resumido su capacidad de novedad, casi, a este subgénero. Si bien ya hubo parodias y hasta las propias películas han alcanzado su grado de autoparodia, La franquicia surge como algo diferente, en el sentido en que se mete no tanto con las películas, sino con la producción, con lo que ocurre en los estudios mientras estas historias fantásticas se filman. Iannucci, uno de sus creadores, tiene experiencia en el género con series como Veep y Avenue 5, esto es la parodia, la sátira, los elencos numerosos y los diálogos que avanzan como catarata irrefrenable. La franquicia tiene mucho de eso y el primer episodio presenta a varios personajes con mínimos gestos, algunos que no salen del lugar común (los actores y sus egos) y otros que son más interesantes. Lo atractivo siempre en la obra de Iannucci es que si bien transita por universos repletos de personajes odiosos, hay algo chispeante en su humor que lo aleja de la misantropía. El arranque de la comedia (el domingo pasado), con un capítulo a todo ritmo que contó con algunos virtuosos planos secuencia a cargo de su director estrella Sam Mendes, fue más que prometedor.

TRES AMIGOS (película) dirigida por John Landis, con Steve Martin, Chevy Chase, Martin Short. En Prime Video.

-No sólo de novedades vive el ser humano, recuperemos un clásico. Recuerdo haber visto cuando era chico en televisión esta comedia con Steve Martin, mi comediante favorito de todos los tiempos, y haberme reído a más no poder. Y cuando descubrí que el catálogo de Prime Video la tenía allí escondida me abalancé sin dudarlo para comprobar que mantiene intacta su gracia. Tres amigos sigue a tres actores del período mudo que filmaban películas de aventuras inspiradas claramente en El Zorro, que son despedidos y aceptan ir a un pueblo para protegerlos del villano El Guapo. Claro que todo es un error: ellos desconocen el motivo de la contratación y creen que los buscan para realizar algunas exhibiciones, mientras que los del pueblo creen que los héroes de la pantalla serán héroes en la vida real. Lo que sigue es una comedia llena de grandes ideas y grandes chistes, con tres grandes comediantes mostrando todo su talento, que es además un hermoso homenaje al cine popular, a las películas de aventuras y al vínculo del público con lo que pasa en la pantalla. Y es una referencia a Los siete samuráis, con lo que contiene además un grado de erudición nunca expuesto de forma solemne.