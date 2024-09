MI AMIGO EL PINGÜINO (película) dirigida por David Schurmann, con Jean Reno, Adriana Barraza, Alexia Moyano. En cines.

-Esta película coproducida entre Estados Unidos y Brasil es una rareza. O, al menos, una película que parece salida de otro tiempo, no sólo por la nobleza que la compone sino porque tenemos un elenco de varias nacionalidades (franceses, argentinos, brasileños, mexicanos) para contar una historia ambientada en Brasil, pero con personajes que hablan inglés. Hoy ya casi no se hacen películas así y bienvenida sea, porque pone por delante el cuento que tiene entre manos a la búsqueda de una representatividad étnica que ha vuelto al cine algo hipócrita. Sí, Jean Reno no es brasileño, pero no importa: es dueño, como intérprete, de una sensibilidad que muy pocos actores podrían darle a un personaje como el que le toca en suerte. Basada en una historia real, la película cuenta la relación que mantienen cada temporada un pescador y un pingüino que en su migración de Argentina hacia el norte del globo terráqueo, se extravía en Brasil y se aquerencia en esa playa, en la misma casa, cada año. Claro que esto esconde algo, que es la evidencia de un duelo del pasado que atraviesa el protagonista junto a su esposa, y que la presencia del animal les invitará a sanar. Una película que no busca ser más de lo que es, y que lo que es lo es con sensibilidad y sin caer en exageraciones melodramáticas.

LEGO STAR WARS: LA RECONSTRUCCIÓN DE LA GALAXIA (miniserie) Chris Buckley, con las voces de Tony Revolori, Marsai Martin, Bobby Moynihan. En Disney+.

-Dos mundos que colisionan. Por un lado el de Star Wars con toda su mitología a cuestas y por el otro el de las películas y series de los LEGO, que ponen en práctica la imaginación de su propia lógica de ensamblado de piezas para construir universos imprevisibles. Y de eso se trata esta miniserie en la que unos personajes muy creativos para reescribir la historia por medio de relatos orales terminan involucrados en un juego donde, ahora sí, la historia real termina modificándose, por lo que veremos a los personajes de siempre de Star Wars interpretando otros roles a los que estamos acostumbrados. Lo que funciona aquí, en primera instancia, es la animación, muy atractiva y colorida. Pero, sobre todo, la gracia para jugar con la propia mitología creada por George Lucas. Es en definitiva de los más libres productos salidos de esa maquinaria y, a esta altura entre tanta repetición y agotamiento, se agradece.

TORTUGAS NINJA: HISTORIAS MUTANTES (serie) creada por Alan Wan, con las voces de Micah Abbey, Nicolas Cantu, Brady Noon. En Paramount+.

-La Tortugas Ninja han tenido tantas reinvenciones a lo largo del tiempo, que uno ya se pierde, pero para orientarnos espaciotemporalmente, esta serie animada es una continuidad de la película estrenada el año pasado, Tortugas Ninja: caos mutante. Película que, si no vieron, miren ya mismo porque es buenísima y es además la mejor adaptación que tuvieron a la pantalla. Nacidas en el cómic, con vida en series y películas, siempre con éxito, las Tortugas Ninja cuentan a su favor con la juventud como un elemento que genera atracción. Son héroes, grandes guerreros, pero también son un poco inmaduras, y eso pone en fricción el mundo de la acción con el de la comedia. En esta serie las encontramos ya como héroes reconocidos de la ciudad, cuando una nueva amenaza atenta contra el espíritu de unidad del grupo. La serie, antes que nada, es muy bella visualmente, con un trabajo de animación que deja algunos trazos al descubierto como para hacer evidente el recurso, pero además construye alrededor de los protagonistas un entorno urbano que le da personalidad al cuento. Un gran y muy divertido entretenimiento.

DON SEGUNDO SOMBRA (película) dirigida por Manuel Antin, con Adolfo Güiraldes, Juan Carvalledo, Luis Manuel de la Cuesta. En CineAr.

-Hace unos días murió Manuel Antín, un nombre importante para el cine argentino que tal vez el gran público podría redescubrir. Fue director de cine, integró la denominada Generación del 60 que actualizó el cine argentino con códigos autorales un poco a la europea, fue presidente del Instituto de Cine en los 80’s y como docente y director de la Universidad del Cine, logró influenciar a generaciones de cineastas con su mirada. Don Segundo Sombra, su adaptación del clásico texto de Ricardo Güiraldes, fue una rareza para un director que había trabajado sobre entornos urbanos (colaborando con Julio Cortázar) y que aquí se introduce en el mundo de lo gauchesco. Si bien la película no termina de asimilar el tono mítico que el libro buscar darle a la figura del gaucho, hay a partir de la mirada de Antín un acercamiento a cierta sensibilidad que termina encajando perfectamente sobre el personaje de Fabio, el aprendiz y hombre de confianza del protagonista. Película que fue un éxito en su momento, aunque no es tan considerada dentro de la obra de Antín, permite ver en todo caso a un autor intentando repensar las tradiciones a través de una mirada personal y moderna.

EL EFECTO POLILLA (serie) creada por Nicholas Boshier y Jazz Twemlow, con Nicholas Boshier, Jazz Twemlow, Elena Foreman. En Prime Video.

-La hermosa tradición del sketch humorístico televisivo parece haber sido revalidada por la comicidad que se observa hoy en Internet, y es algo que podemos poner en la lista del haber de las redes sociales (ya sabemos que la lista del debe es demasiado extensa). Estos australianos no sólo la revalidan, sino que recuperan algo de la esencia de lo que hicieron hace bastante tiempo los Monty Python, tal vez los que supieron darle una vuelta de tuerca mayúscula por la vía del absurdo y la inteligencia para la puesta en escena. El efecto polilla son capítulos de algo más de 15 minutos, donde a la manera de un zapping vamos intercalando entre dos o tres segmentos por episodio. No hay entre cada uno de estos sketches mayor conexión, salvo la mirada burlona sobre muchas de las taras de la sociedad actual. La mayoría de las veces son divertidos y casi siempre dan en el blanco, riéndose sobre la masculinidad, la corrección política, las vacas sagradas de la cultura, la política, los discursos fascistas y un gran etcétera. Estos australianos son muy ocurrentes, están un poco locos y siguen la tradición del formato con inteligencia y la participación de algunos invitados especiales como Bryan Brown, Vincent D'Onofrio, Bobby Cannavale o Miranda Otto.