ONLY MURDERS IN THE BUILDING (serie) creada por John Hoffman y Steve Martin, con Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez. En Disney+.

-La cuarta temporada de la popular comedia de misterio (¿o misterio con comedia?) arrancó con todo, con un nuevo asesinato por resolver que debíamos de la temporada anterior y la presencia de nuevas figuras invitadas, aunque todavía falta presentar algunas más del notable elenco reunido. El caso de Only murders in the building es como los vinos, una serie que mejora con el paso del tiempo y de las temporadas, y que en absoluto estado de gracia entiende el juego de la comedia y del misterio rizando el rizo constantemente, pero haciendo consciente desde la narración esa idea de repetición constante, de loop interminable. Tanto es así, que ahora los personajes interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez son convocados a Los Angeles porque la Paramount les quiere comprar los derechos sobre sus vidas para hacer una película, ocasión ideal para que aparezcan estrellas como Zach Galifianakis, Eugene Levy y Eva Longoria haciendo de ellos mismos en versiones satíricas, por supuesto. La serie sigue girando alrededor de la idea de lo vetusto, de lo anticuado, de aquello que está fuera de tiempo y espacio, y construye gran comedia con eso, estilizada por momentos, sutil por otros, siempre divertida y hasta un poco pava. También de la soledad y la necesidad de vínculos. Una serie que mantiene su calidad contra todo pronóstico, y dos veteranos, Martin y Short, que mantienen su vigencia.

LAS HERMANAS FANTÁSTICAS (película) dirigida por Fabiana Tiscornia, con Sofía Morandi, Leticia Siciliani, Andrea Garrote. En Netflix.

-Dos hermanas que no se conocen son reunidas tras la muerte de un padre al que tampoco conocieron demasiado. El hombre, definido por su asistente como “un facilitador”, ha tenido aparentes lazos no demasiado santos con la política y el poder. Por eso cuando en el departamento que deja en herencia aparezcan varios fajos de euros, las chicas enfrentarán un dilema ético: ¿qué hacer con esa plata? La premisa es interesante y lo que sigue está jugado hacia el lado de la comedia, pero con un dejo de melancolía: más allá de los chistes, la aventura y una Argentina que se debate entre la corrupción y el discurso reaccionario, lo que termina importando es la construcción del vínculo entre esas dos hermanas, que pertenecen a un mundo absolutamente diferente al de su padre, tanto desde lo monetario como desde lo moral. Sofía Morandi, con el personaje más extrovertido, demuestra que es una muy buena comediante, y Leticia Siciliani acompaña bien en el rol de la hermana más cautelosa y lastrada por un imaginario del que quiere huir. Fabiana Tiscornia, con experiencia en la asistencia de dirección, y que había codirigido con Valeria Bertuccelli La reina del miedo, sabe construir un mundo que albergue a los personajes y entiende la comedia, cómo se construye un chiste. Lo suficiente como para que Las hermanas fantásticas funcione.

EL SINDICATO (película) dirigida por Julian Farino, con Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons. En Netflix.

-En la larga lista de entretenimientos de gran presupuesto producidos por Netflix, con elencos importantes y mezclando la comedia con la acción, El sindicato gana la carrera por muy poquito. ¿Es una gran película? No, pero tiene algo que la vuelve un poco querible: no se toma nada en serio, ni siquiera a sí misma. Y eso está a la vista desde una de sus primeras escenas, en la que el personaje interpretado por Mark Wahlberg se despierta en la cama de su ex profesora del secundario. Un chiste, pavote, pero jugado con gracia y con sentido de construcción del personaje: con ese solo gesto entendemos que es un tipo que no ha salido de su ciudad nunca, ni siquiera de su vida pasada, ya que sus amigos son los mismos de siempre. Un laburante, un bonachón, al que lo espera una aventura. Lo que sigue, cuando a Wahlberg lo convoque una ex (Halle Berry) para integrar una agencia de espías, sí es un intento de cine de gran presupuesto, una suerte de sub Misión: Imposible, al que le falta la inventiva suficiente como para que sus escenas de acción nos pesen en la memoria. Pero ahí aparece otra vez la caricatura, la acción un poco cartoonesca y la gracia de Wahlberg jugando al torpe cuya misión lo supera. Película en el fondo pequeña y simpática, una buddy movie sin demasiada ambición que funciona levemente.

INESTABLE (serie) creada por Victor Fresco, John Owen Lowe y Rob Lowe, con Rob Lowe, John Owen Lowe y Sian Clifford. En Netflix.

-La primera temporada fue una leve sorpresita, aunque no tuvo demasiada popularidad. Sin embargo, algo funcionó como para que Netflix habilite una segunda temporada. Como su título lo indica, Inestable trata sobre personajes que no están muy en sus cabales, especialmente el magnate de la ciencia y tecnología Ellis Dragon, al que interpreta con una gracia mayúscula Rob Lowe: es a través de su presencia que gira todo lo demás, un personaje con una energía arrolladora que satiriza el mundo de los Elon Musk con algo de malicia pero también mucho cariño. Ellis puede ser brillante, pero también arrogante, soberbio, irritante en la mostración constante de su poder, tanto de su mundo interior como económico. El gran tema de la serie es la paternidad, especialmente en la relación de Ellis con su hijo Jackson (interpretado por el mismísimo hijo de Rob Lowe), en un vínculo tirante que va del amor al odio, especialmente porque el pibe es mucho más normal que su padre y lo mira no sin cierto horror. En esta segunda temporada el motor está dado en el intento de independencia, saboteado constantemente por un padre omnipresente. Esto que parecería un drama terrible, está jugado con las cartas de la sitcom un poco neurótica a lo Tina Fey, donde Lowe (galancito del pasado) demuestra tener oficio y, fundamental como creador y productor, saber rodearse: Sian Clifford, Fred Armisen, Iris Apatow son de los buenos y lo demuestran en sus apariciones.

TIME BANDITS (serie) creada por Jemaine Clement, Iain Morris y Taika Waititi, con Kal-El Tuck, Lisa Kudrow, Tadhg Murphy. En AppleTV.

-Basada en una película de Terry Gilliam de 1981, con la participación de varios Monty Python en diversos roles, esta serie depura lo que hoy sería difícil de venderle a una productora importante y se impone a partir del estilo desprejuiciado de su gran mente detrás: Taika Waititi. Director de películas personales como Hunt for the wilderpeople o Jojo Rabbit y de films de gran presupuesto que incorporan su sello como Thor: Ragnarok, lo que cuenta Time Bandits parece haber sido pensado para el neozelandés: la habitación de un chico fanático de la historia, un nerd, es una suerte de punto que conecta diversas rutas en el camino de bandidos temporales, un grupo de marginados que van de aquí para allá en busca de tesoros. Por lo tanto la serie ofrece elementos de fantasía, aventura infantil y un humor cáustico que brilla especialmente en el choque entre este chico inteligentísimo y sus padres, gente embrutecida un poco como los padres de Matilda. Una serie divertida y aventurera, que como ha demostrado Waititi en su trayectoria, sabe involucrar una mirada juvenil y hasta infantil, sin subestimar a su público potencial.