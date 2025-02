CAPITÁN AMÉRICA: UN NUEVO MUNDO (película) dirigida por Julius Onah, con Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez. En cines.

-La cuarta entrega de la saga de Capitán América, inserta adentro de la gran saga que son las películas de Marvel, intenta continuar el estilo de las anteriores, ahora con el nuevo Capitán a cargo de Mackie. Es decir, un film que bordea el cine de espionaje, la paranoia cerca de la política y un tipo de acción física, más terrenal y menos fantástica. No lo logra a pesar de tener cinco guionistas, porque fallan elementos que son claves para la constitución de este tipo de relatos: al villano le falta presencia y al héroe le falta carisma, más allá de que ese sea el tema principal de la película: cómo Sam Wilson se esfuerza para estar a la altura de Steve Rogers. Ninguna secuencia de acción tiene la imaginería visual como para imponerse, todo luce pequeño, un poco berreta y escrito a las apuradas, con elementos promocionales que recién aparecen faltando cinco minutos como el Hulk rojo. Podría haber sido un film menor, pero con encanto. Y no, es una película hecha como sin ganas, para cumplir. Se parece más a una serie. Marvel no sale del pozo en el que entró después de Endgame.

BRIDGET JONES: LOCA POR ÉL (películas) dirigida por Michael Morris, con Renée Zellweger, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, En cines.

-En 2001 El diario de Bridget Jones fue un gran suceso, una película que por otro lado comenzaba a marcar el fin de la comedia romántica que había reinado en la taquilla la década anterior: sí había una historia de amor, una mujer tironeada entre dos intereses románticos, pero lo más importante eran los apuntes que ella llevaba en el diario personal del título, con comentarios y remarcaciones respecto de lo femenino y el rol de la mujer intentando dejar atrás viejos estereotipos. No lo lograba, pero funcionó. Y es la franquicia que trae cada tanto a la consideración del público la presencia de Renée Zellweger, actriz que a pesar de haber ganado dos Oscar en su carrera no goza del prestigio de, no sé, Meryl Streep. Así que, por cuarta vez, Zellweger se pone en la piel de Jones, en una saga que intenta mostrar el crecimiento de un personaje aunque parece atrapada en los mismos conflictos de siempre: aquí, tironeada otra vez entre dos amores, un hombre formal y amable y un joven que la lleva a experimentar nuevas emociones. Hay mucho sexo verbal, de esos chistes pícaros un poco pavotes a esta altura, y un intento por pensar el rol de la mujer madura desde una perspectiva sexualizada. Pero la película tiene que hacerse cargo de todo el background, a la vez que construye algo nuevo, acumulando personajes como en un inventario, y todo luce repetitivo, a cosa gastada, mientras la supuesta mirada compleja sobre la mujer no son más que una serie de onliners de autoayuda.

ZORRO (serie) creada por Benjamin Charbit y Noé Debré, con Jean Dujardin, Audrey Dana, Salvatore Ficarra. En Paramount+.

-El Zorro tuvo un revival con varias adaptaciones recientes, entre ellas esta versión francesa que logra imbricar el costado aventurero con la comedia. La serie se ambienta en 1821, cuando Diego de la Vega hace ya dos décadas que abandonó el trabajo de justiciero y está a punto de heredar la alcaldía de Los Angeles. Incapaz de ejercer el poder, terminará cediendo a su deseo de abandonar la acción para apostar por la justicia a través de la ley. Gran producción en cuanto a su diseño, es además una aproximación más que interesante al personaje, aprovechando los dotes de Jean Dujardin como comediante, haciéndose cargo de un Zorro pasado de años y de un Diego de la Vega que no acepta del todo el regreso a ese rol. La serie funciona y es un justo homenaje, mientras reflexiona de manera divertida sobre algunos aspectos del pasado, como el maltrato del Zorro al sargento García.

EFECTOS COLATERALES (serie) creada por Joseph Bennett y Steve Hely, con las voces originales de Dave King, Emily Pendergast, Martha Kelly. En HBO Max.

-Producida por Mike Judge (y se nota la estética del creador de Beavis and Butt-head), esta serie animada es un thriller centrado en la figura de un personaje que descubrió un hongo que cura todas las enfermedades y se convierte en el centro de las agencias secretas, las farmaceúticas y cuanto organismo lo quiera eliminar. En su huida involucra a una ex compañera de preparatoria, quien trabaja precisamente para una de estas empresas, aunque le esconde su identidad. Efectos colaterales fluye notablemente desde el aspecto narrativo, juega de manera divertida con diversas especulaciones y leyendas urbanas más allá de su propia materia, convirtiéndose en un thriller paranoico en toda regla. Puede caer en una mirada sociológica un poco esquemática, pero cuando apuesta por sus giros narrativos, la acción y la tensión del relato de suspenso, funciona y muy bien. Además que la animación le aporta un look novedoso y le permite llevar su aspecto surrealista mucho más lejos.

GOLDIE (serie) dirigida por Graham McDonald, con las voces originales de Jessica McKenna, Jordyn Weitz, Grey Griffin. En AppleTV.

-Piensen en un cuentito para niños. Eso es Goldie, una hermosa serie animada ambientada en un pueblo que convive con una gigante adolescente, que desde su ingenuidad genera destrucciones constantes e inundaciones con sus llantos y berrinches. Obviamente que una de las motivaciones principales de la serie (cada episodio está dividido en dos historias individuales de algo más de 10 minutos) es lo didáctico y la idea de aceptar lo diferente; si hasta uno de los amigos de la gigante Goldie es un chico que anda en silla de ruedas. Pero más allá de ese costado educativo, la serie apuesta por un diseño que recuerda al Cartoon Network de los 90’s, por personajes carismáticos y por algunas invenciones muy risueñas, que dan cuenta de las dimensiones desproporcionadas de su protagonista. Por ejemplo, para jugar a saltar la cuerda, termina bajando el arcoíris. Una producción con un marcado tono infantil, pero sin caer en puerilidades ni en tratar a su público potencial como tonto.