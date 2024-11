GLADIADOR II (película) dirigida por Ridley Scott, con Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington. En cines.

-Sobre fines del siglo pasado Hollywood se debatía entre la despedida de los géneros que habían sido su mascarón de proa en la era dorada (el western, el cine bélico) y los nuevos tiempos. En ese contexto, surgió Gladiador, con la que Ridley Scott le declaró su amor al peplum, las historias centradas en las arenas romanas y en las traiciones palaciegas. Veinticuatro años después llega la secuela, que a diferencia de aquella ya no tiene que homenajear nada y se permite ser más libre, menos historicista y más aventura y espectáculo; pan y circo. Y si bien dudo que alcance el prestigio de aquella (ganó varios Oscar y convirtió en estrella a Russell Crowe), es una película menos solemne con sus toques de gore y folletín, para contar el regreso a Roma del hijo de Máximo, un poco renegado de la degradación de ese pueblo y con ganas de matar a todos los que saquearon al tierra donde vivía. Scott es un director impersonal, pero le ha tomado oficio a esto de las grandes escenas de batalla, y la película se ve todo lo espectacular que debiera verse. Lo que sube la vara aquí del resto de su producción es esa cosa medio trash que tiene por momentos, que Mescal es un intérprete sólido y que Washington entiende perfectamente ese villano ladino que interpreta. Sin ser una maravilla, una película que cumple en lo suyo.

GOLPE DE SUERTE EN PARÍS (película) dirigida por Woody Allen, con Lou de Laâge, Niels Schneider, Melvil Poupaud. En cines.

-Woody Allen, una de las filmografías más reconocibles del cine contemporáneo: con un par de planos y un movimiento de cámara ya sabemos que estamos dentro de su universo. Con el desprestigio ganado en Estados Unidos, el neoyorquino anda por Europa buscando financiamiento para seguir filmando a sus ochenta y pico, y cuando ya dio lo mejor hace muchos años. Sin embargo, cada tanto se desprende con una película que demuestra algunas de sus virtudes. En esta producción francesa, Allen retoma el costado criminal de su cine, ese que inauguró con Crímenes y pecados y que continuó más acá en el tiempo con películas como Match point y El sueño de Casandra. En esa vertiente, que no elude el humor, a Allen le interesa el misterio, claro que sí, pero sobre todo aquello que tiene que ver con la moralidad dudosa de sus personajes. Y otra cosa: el azar, otra obsesión, como elemento que resuelve conflictos. Aquí tenemos a la esposa de un ricachón que comienza una relación con un ex compañero de estudios, situación que progresivamente es descubierta por el señor que tiene un especial placer por sacarse los problemas de encima de la manera más práctica. Allen nos va llevando lentamente en el relato, mientras aparecen como fantasmas recursos de varias de sus películas. Si bien no tiene la potencia de los mejores momentos de Match point, Golpe de suerte en París mejora algunos aspectos que estaban subrayados en aquel film, como la famosa pelota de tenis que quedaba suspendida en la red. Lejos de lo mejor de Allen, igualmente disfrutable.

AMIGOS IMAGINARIOS (película) dirigida por John Krasinski, con Cailey Fleming, Ryan Reynolds, Fiona Shaw. En Paramount+.

-Krasinski se hizo un lugar como director a partir del éxito de Un lugar en silencio, aquella película de terror psicológico donde lo importante era la construcción de climas y la tensión constante. Amigos imaginarios puede parecer una propuesta alejada de aquella, y lo es en cierta medida, pero hay un elemento que une ambas historias: la familia como núcleo a salvar y el espacio donde nos convertimos en esas personas que somos. Y Krasinski lo hace sin caer en verdades de Perogrullo, con las mejores herramientas que tiene a mano. Amigos imaginarios es una fantasía infantil, pero también una película que apunta a los adultos: de esa indefinición podemos entender el fracaso que resultó en la taquilla, una película que le exige al público mayor recuperar algunas de las cosas positivas de la infancia. Una chica cuya madre murió y cuyo padre está por someterse a una operación, vive la cercanía de la muerte con particular singularidad. Hasta que unas criaturas que ella sólo puede ver le dan un propósito: hacer que los adultos se reencuentren con la infancia, pero que sobre todo que ella misma no se pierda en ese laberinto oscuro en el que la vida se ha empeñado en ponerla. La película es graciosa, tierna, honesta en sus emociones, con un uso muy creativo de las canciones y tiene un corazón que no tienen la mayoría de las películas actuales. Cine de otro tiempo que por suerte algunos todavía se empecinan en retomar.

CARTAS MALVADAS (película) dirigida por Thea Sharrock, con Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall. En Max.

-Esta comedia dramática de Thea Sharrock integra algunos de esos elementos característicos del cine británico: humor sardónico, que apunta y dispara contra las instituciones, con recreación de época ajustadísima y una claridad formal que se sostiene en las presencias de sus intérpretes, aquí Olivia Colman y Jessie Buckley, ambas perfectas. En los años 20 del siglo pasado dos vecinas de vidas bien diferentes (una es una fanática religiosa dominada por su padre, la otra es una madre viuda y liberal) se enfrentan a partir de una serie de cartas muy agresivas que recibe una de ellas. Obviamente todo el barrio señalará a la otra, la libertina, y Sharrock trazará su comedia leve con toques de absurdo, cuando ingresen algunos personajes que rodean a las protagonistas, y un flirteo con lo policial que va surgiendo de forma progresiva. Cartas malvadas intenta entonces un retrato de época donde se burlan los prejuicios y el conservadurismo, aunque su propio conservadurismo cinematográfico no le permita tomar demasiado vuelo. Una película correcta, incluso en su mirada sobre los temas que aborda.

CASI UN CUENTO NAVIDEÑO (cortometraje) dirigido por David Lowery, con las voces de Cary Christopher, Jim Gaffigan, John C. Reilly. En Disney+.

-David Lowery es un director ecléctico: puede saltar de una fantasía familiar como Mi amigo el dragón a un policial dramático setentoso como Un ladrón con estilo, y encontrar siempre el tono adecuado. Con la placidez que genera su cine, nos sumergimos en este cortometraje navideño animado con la técnica del stop-motion, en una propuesta audaz que revela los materiales con los que está hecha (la ciudad de cartón es una maravilla) para contar la historia de un búho que se pierde y debe encontrar el camino de regreso a casa. Casi un cuento navideño tiene el espíritu de las Fiestas en el sentido de que habla del amor y del cariño familiar, pero también de la tristeza y la sensación de soledad de aquellos seres marginados de la sociedad. Con módicos gestos y sin subrayados, Lowery inscribe este cortometraje en el grupo de las nobles historias que nos siembran un espíritu positivo en estos tiempos un poco pavos que atraviesa la humanidad. Como extra, decir que está producido por Alfonso Cuarón. A veces las plataformas son un buen lugar para que este tipo de propuestas encuentren un canal de difusión. Bien merecido que lo tiene.