GOYO (película) dirigida por Marcos Carnevale, con Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Soledad Villa. En Netflix.

-Furtado interpreta a un muchacho con Asperger que es guía de un museo y Dupláa a una mujer cascoteada por la vida que entra a ese mismo museo a trabajar como guardia. El queda flechado al instante y toda la película es el intento de esa relación entre dos seres diferentes, cada uno con sus crisis a cuestas. La premisa ya suena un poco complicada y si le sumamos que el director es Carnevale, autor de cosas como El fútbol o yo, Corazón de León o Más respeto que soy tu madre, es probable que se nos amontonen todos los prejuicios. Pero, y más allá de sus múltiples falencias, Goyo es lo más cercano a una película que estuvo el director. Un relato clásico, incluso en sus resortes dramáticos un poco manipuladores, que tiene la sabiduría de construir ese romance en dosis progresivas y desde un tono de absoluta amabilidad para con los personajes. Esa nobleza no es la misma que tiene el director para construir a ese Goyo, un personaje repleto de tics que se vuelve insoportable y difícil de llevar por parte de Furtado. A eso se suman algunas resoluciones visuales más propias del feísmo de Carnevale, que aquí luce algo controlado. Tampoco estamos hablando de una maravilla, pero es una película representante fiel del drama bien-pensante que pretende ser. Una de esas películas donde las personas con alguna dificultad se tienen que volver casi superhéroes para ser revalidadas dramáticamente.

CHICAS PESADAS (película) dirigida por Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., con Angourie Rice, Reneé Rapp, Bebe Wood. En Paramount+.

-En 2004 el director Mark Waters, que un año antes había estrenado la muy buena remake de Un viernes de locos, sobresalió nuevamente con esta comedia adolescente escrita con absoluta malicia por la gran Tina Fey. Chicas pesadas además de ser un vehículo para Lindsay Lohan, sirvió para que salten a la fama dos jóvenes actrices que luego se convertirían en las más populares de su generación: Rachel McAdams y Amanda Seyfried. Por algún motivo que nadie puede entender, esta historia de la chica que luego de vivir varios años en Africa regresa a Estados Unidos para integrarse el virulento mundo de la escuela secundaria y sus guetos, se convirtió al musical. Y uno al que la imaginación no le sobra para los cuadros musicales, pero tampoco tiene canciones demasiado lúcidas o con letras que apelen necesariamente al humor. Por el contrario, esta remake es mucho menos divertida y mucho menos salvaje que la original, como que además de ser un musical discreto se ve atravesada por una mirada contemporánea que le sustrajo toda la gracia, dejando de lado la mayoría de los chistes incómodos con los que gozaba la propuesta y quedándose con toda la aburrida corrección política. Si no vieron la original, qué están esperando. Si ya la vieron, véanla de nuevo. No tiene sentido ver esta remake.

EL LÍDER (película) dirigida por Joe Carnahan, con Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney. En MAX.

-Hay quienes creen que Liam Neeson, luego de la trilogía Búsqueda implacable, sólo hizo de vengador en película de acción geriátrica. No sólo que no es así, sino que además metió algunos films muy interesantes como este El líder, que fue subido recientemente a su catálogo por la plataforma MAX. Junto a un grupo de trabajadores del petróleo, el personaje que interpreta Neeson queda varado en Alaska, donde sólo se ve nieve y más nieve. Y si la hipotermia es un peligro, mucho más lo son unos lobos que andan por ahí con ganas de comer un poco de carne humana. Carnahan tiene el aplomo de un director que sabe apelar a los recursos clásicos del cine y la película es un thriller a puro suspenso que va escalando en su tensión, con un gran trabajo de la puesta en escena para generar climas. La presencia icónica de Neeson suma características positivas a este relato de supervivencia, de los mejores de las últimas décadas.

SUPERSTAR (película) dirigida por Bruce McCulloch, con Molly Shannon, Will Ferrell, Elaine Hendrix. En Netflix.

-Hubo un tiempo, no muy atrás, en que la comedia norteamericana recuperó su mejor forma de la mano de varias de las estrellas del programa Saturday Night Live! Entre mediados de los 90’s y mediados de la segunda década de este nuevo siglo, comedias y más comedias plagaron las pantallas, generando a su paso algunas estrellas y mucha felicidad. Si bien Molly Shannon no se convirtió en figura, sí lo hizo Will Ferrell, su coprotagonista, en esta película que traslada con absoluto desquicio el universo televisivo a la gran pantalla. Superstar es una comedia de colegio secundario. En ese marco, la joven Mary Katherine Gallagher (Shannon) se desvive por ser besada con uno de esos besos que quemen de emoción. Esa es la premisa de una película que estalla con un grado de locura que se agradece, con miles de ideas y chistes que son apuestas por hacer reír a razón de una vez por minuto (y la mayoría de las veces lo logra). Shannon es una gran comediante que, lamentablemente, no volvería a encontrar otro vehículo para su lucimiento, pero sí sobresale Ferrell, interpretando a dos personajes: el estudiante más popular del colegio, inventor de unos pasos de baile sumamente ridículos, y al mismísimo Dios. A aprovechar a verla ahora que anda por Netflix.

TORTUGAS NINJA: CAOS MUTANTE(película) dirigida por Jeff Rowe y Kyler Spears, con las voces de Brady Noon, Micah Abbey, Shamon Brown Jr. En Netflix.

-El recorrido de las Tortugas Ninja es toda una rareza o una muestra de los cambios en los consumos culturales. Nacieron en el cómic en una versión bastante oscura, luego se hicieron populares en la televisión con una serie animada para niños y adolescentes, de ahí saltaron al cine en unas películas muy artesanales y queribles, hechas en acción real. Tras un impase, volvieron al cine con mucho digital y a las series en formato animado. Y el año pasado llegó esta nueva versión animada, que ahora se consigue en Netflix, y que es posiblemente la mejor adaptación de los queridos personajes. Con el imaginario de Seth Rogen detrás, esta película impacta primero por un estilo visual sumamente estilizado, cercano en espíritu a la estética del grafiti, algo que encaja perfectamente con la urbanidad y la nocturnidad y marginalidad que representa a estas tortugas que, víctimas de un experimento fallido, incorporan los saberes de las artes marciales. Tortugas Ninja: caos mutante es un relato sobre la adolescencia, sobre ser jóvenes, sobre los lazos que se construyen en ese momento de la vida y sobre las emociones desbordadas que los atraviesan. Con grandes secuencias de acción y un uso de la música que evidencia además un gran conocimiento de la cultura pop, es también una gran comedia. Rowe, uno de los directores, es el mismo de La familia Mitchell vs. las máquinas. Ya imaginan el grado de intertextualidad que maneja la película. Véanla.