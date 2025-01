FLOW dirigida por Gints Zilbalodis.

-Una película que es una absoluta experiencia, emocional y física. Flow sigue a un gato que queda acorralado en medio de una inmensa inundación. No parece haber salvación posible y su vínculo con otras especies, en un bote, adquiere el rasgo de una aventura enorme y poderosa. En primera instancia la película se vale de su animación, bella estéticamente y potente, para construir un entorno de absoluto realismo que es también puramente cinematográfico. Sin diálogos, Flow se construye desde los gestos de sus personajes y de la imponencia de sus imágenes, algunas de una intensidad poco habitual en el cine actual. Una de las grandes películas del año.

ROBOT SALVAJE (película) dirigida por Chris Sanders, con las voces de Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor.

-Con motivo de Los tipos malos, hablábamos de la capacidad de Dreamworks para homenajear la tradición de la comedia animada slapstick, tan característica del cartoon clásico. Robot salvaje, proveniente de la misma compañía, es algo radicalmente diferente, que si bien apela al humor físico con gran puntería, se construye desde la emoción de su historia, desde la complejidad de sus personajes, desde la nobleza en la construcción de vínculos que surgen desde la desconfianza y van ganando en empatía. Sin mediar más explicaciones, la película nos mete de lleno en su aventura: la de un robot creado para ser servicial, que queda perdido en un paraje salvaje gobernado por la naturaleza y las diversas especies animales que allí coexisten. Robot salvaje habla en primera instancia de encontrar la propia identidad, pero fundamentalmente de la capacidad de adaptación y de supervivencia como principal característica de la buena aventura. Hay un diseño visual que es increíble y eso se traduce a la belleza de sus personajes. Salvo por un último acto donde algunas situaciones se precipitan un poco, Robot salvaje es perfecta y es, desde ya, uno de los mejores estrenos de este 2024.

RIPLEY (miniserie) creada por Steven Zaillian, con Andrew Scott, Johnny Flynn y Dakota Fanning.

-Los textos de Patricia Highsmith, una de las más grandes autoras de relatos policiales, han tenido infinidad de adaptaciones. Esta, a cargo de Steven Zaillian, es decididamente las más acabada, no sólo porque traslada el texto original con elegancia y precisión, sino porque además parece también querer abarcar a aquellos autores que se inspiraron en la escritora. Y aquí hay mucho de Hitchcock, que adaptó Extraños en un tren, y buena parte de esos relatos de misterio ambientados en la Europa de mediados del siglo pasado. Ripley vuelve sobre las andanzas del estafador Tom Ripley y su viaje a Italia para intentar convencer de regresar a EE.UU. al hedonista hijo de un ricachón. Y es otra historia ambigua (la sexualidad está un poco más explícita), que surfea la mente de un simulador compulsivo como el obsesivo y camaleónico Ripley, cuya impotencia (que es también mirada de clase), lo lleva a indetenibles estallidos de violencia. Lo genial de Ripley es que se balancea entre lo mecánico y lo impulsivo. Y por si la historia no alcanzara, y las actuaciones no fueran suficiente (Scott nació para este personaje), la miniserie es de una belleza visual que resulta fascinante.

TODOS SOMOS EXTRAÑOS dirigida por Andrew Haigh, con Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy.

-La película de Haigh mezcla sabiamente, en esta historia de amor queer, varios de los elementos constitutivos de la materialidad del cine: los recuerdos, la memoria, los fantasmas, lo vampírico. No, no es un film de terror, o tal vez lo sea sutilmente. El protagonista es un guionista que busca y rebusca inspiración en su infancia, algo que la película recrea como en sueños, donde el personaje, cuarentón como es, se encuentra con sus padres muertos, pero con el aspecto que tenían antes de morir trágicamente, es decir cuando tenían treintas. En ese viaje, la película reflexiona sobre cómo somos, inevitablemente, un poco lo que hicieron de nosotros y otro tanto nuestras propias decisiones. Y Todos somos extraños lo hace con valentía, con diálogos honestos y dolorosos de padres e hijo atravesado por la incertidumbre de cómo podrían haber sido las cosas. Haigh juega con el enrarecimiento en límites oníricos, creando imágenes que perduran. Y va cocinando un drama romántico sobre la soledad y sus misterios, de esos que calan hondo y seguimos madurando cuando salimos de la sala.

TERAPIA SIN FILTRO (serie – Temporada 2) creada por Jason Segel y Bill Lawrence, con Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams.

-Ted Lasso fue una de las grandes sorpresas en la producción reciente de series y Terapia sin filtro, si bien no llega a tomar la misma popularidad, continúa la misma senda. De los mismos creadores, aunque con el agregado de Jason Segel, esta serie se mete con un grupo de psicólogos y sus relaciones afectivas y sentimentales, pero fundamentalmente con sus modos diferentes de afrontar la profesión, entre una aproximación más tradicional en el personaje de Harrison Ford y buscando la experiencia personal con sus pacientes, en el caso de Segel. Lo que surge, entre ese ir y venir del consultorio al hogar, son una serie de viñetas sobre la vida contemporánea, sus dilemas existenciales, los pesares por las cosas sin resolver y la inteligencia y la sensibilidad para resolver lo que se pueda. En esta segunda temporada, precisamente, lo que motoriza las acciones son las consecuencias de lo actuado en la primera, especialmente las malas decisiones. Entre los amores que no deben ser, pero nos resistimos a dejar de lado, la intimidad invadida y el miedo a los cambios va Terapia sin filtro, cuyo mayor acierto es su escritura, unos diálogos que definen perfectamente a sus personajes, verdades cotidianas dichas con elegancia y mucha gracia. Y, claro, sus intérpretes: Ford y Segel están perfectos, pero también lo está el enorme elenco.