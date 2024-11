SATURDAY NIGHT dirigida por Jason Reitman, con Gabriel LaBelle, Dylan O’Brien, Cory Michael Smith.

-El director Jason Reitman realiza un gran homenaje a uno de los programas icónicos de la televisión norteamericana y, por qué no, mundial: el Saturday night live! cambió la cultura de aquel país y a partir de su injerencia en la comedia norteamericana contemporánea ha modificado también el humor global. Lo que hace Reitman es centrarse en la noche del debut, que fue absolutamente caótica, y construir un relato intenso, con una cámara en mano que se mueve con vértigo en el detrás de escena. Uno supone que esa tensión será difícil de sostener, pero Reitman lo logra en una película que termina siendo una celebración de la comedia como elemento que rompe contra la cultura instalada.

FLOW dirigida por Gints Zilbalodis.

-Una película que es una absoluta experiencia, emocional y física. Flow sigue a un gato que queda acorralado en medio de una inmensa inundación. No parece haber salvación posible y su vínculo con otras especies, en un bote, adquiere el rasgo de una aventura enorme y poderosa. En primera instancia la película se vale de su animación, bella estéticamente y potente, para construir un entorno de absoluto realismo que es también puramente cinematográfico. Sin diálogos, Flow se construye desde los gestos de sus personajes y de la imponencia de sus imágenes, algunas de una intensidad poco habitual en el cine actual. Una de las grandes películas del año.

THE OUTRUN dirigida por Nora Fingscheidt, con Saoirse Ronan, Stephen Dillane, Paapa Essiedu.

-Esta película británica parece en primera instancia otra historia sobre adicciones y personajes disfuncionales. Pero la directora Nora Fingscheidt cuenta con un par de elementos que resultan indispensables para que su película no se apolille en el puro esteticismo de las imágenes: antes que nada Saoirse Ronan, una actriz enorme, de las mejores de su generación, capaz de lograr emociones intensas sin excederse en el tono; y segundo, el poder del folklore irlandés, que adquiere aquí un rasgo funcional al personaje, ofreciéndole un espacio de sanación. Un drama que cae en el algunos lugares comunes, pero que encuentra allí su rasgo distintivo.

UN DOLOR REAL dirigida por Jesse Eisenberg, con Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe.

-Jesse Eisenberg dirige, escribe y protagoniza esta historia sobre dos primos muy diferentes entre sí (el otro es Kieran Culkin) que realizan un viaje por Polonia para conocer los espacios donde en tiempos de la Segunda Guerra Mundial habitó el horror del Holocausto. Eisenberg, actor intenso, demuestra como director una mirada despojada y satisfactoria, que se anima a reflexionar no sin humor sobre la posibilidad real de que el turismo alrededor de un hecho tan macabro no sea otra cosa que una banalización. También está el vínculo entre los primos, pero ahí el film ingresa en un terreno más convencional.

EMILIA PÉREZ dirigida por Jacques Audiard, con Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez.

Jacques Audiard dirige esta película con no pocos puntos de interés y, también, de provocación. Cuenta la historia de un narco mexicano que decide hacer la transición del cambio de género y desaparecer de los lugares que solía habitar, incluso alejándose de su familia. El director se vale de Zoe Saldana, Selena Gomez y la revelación Karla Sofía Gascón para contar esta historia extraña que se enrarece mucho más con su cruza de géneros: un poco thriller judicial, un poco película de narcos, sobre todo un musical. No se puede decir que Audiard no arriesgue ni que no movilice, pero hacia su última media hora Emilia Pérez recurre a algunos giros que la vuelven no sólo más convencional de lo que ella misma se asume, sino confusa narrativa y discursivamente.