EMILIA PÉREZ (película) dirigida por Jacques Audiard, con Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez. En cines.

-Jacques Audiard dirige esta película con no pocos puntos de interés y, también, de provocación. Cuenta la historia de un narco mexicano que decide hacer la transición del cambio de género y desaparecer de los lugares que solía habitar, incluso alejándose de su familia. El director se vale de Zoe Saldana, Selena Gomez y la revelación Karla Sofía Gascón para contar esta historia extraña que se enrarece mucho más con su cruza de géneros: un poco thriller judicial, un poco película de narcos, sobre todo un musical. No se puede decir que Audiard no arriesgue ni que no movilice, pero hacia su última media hora Emilia Pérez recurre a algunos giros que la vuelven no sólo más convencional de lo que ella misma se asume, sino confusa narrativa y discursivamente. Las 13 nominaciones al Oscar que consiguió no logran ocultar su oportunismo y su cotillón sin sentido: un cachivache.

UN DOLOR REAL (película) dirigida por Jesse Eisenberg, con Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe. En cines.

-Jesse Eisenberg dirige, escribe y protagoniza esta historia sobre dos primos muy diferentes entre sí (el otro es Kieran Culkin) que realizan un viaje por Polonia para conocer los espacios donde en tiempos de la Segunda Guerra Mundial habitó el horror del Holocausto. Eisenberg, actor intenso, demuestra como director una mirada despojada y satisfactoria, que se anima a reflexionar no sin humor sobre la posibilidad real de que el turismo alrededor de un hecho tan macabro no sea otra cosa que una banalización. También está el vínculo entre los primos, pero ahí el film ingresa en un terreno más convencional, aunque la resolución de ese conflicto la deje en un lugar no tan seguro y sí más sugerente.

DE VUELTA A LA ACCIÓN (película) dirigida por Seth Gordon, con Jamie Foxx, Cameron Diaz, Andrew Scott. En Netflix.

-Detrás de todo esto, sobre todo del título, parece haber un chiste autoconsciente: De vuelta a la acción lo es sobre todo para Cameron Díaz, que no filmaba nada desde hacía una década. No sabemos si ese es el objetivo real, pero esa picardía es casi lo único que tiene para ofrecer esta comedia de acción sobre una pareja de espías que desaparece del mundo del espionaje, para tener que reaparecer 15 años después cuando un video viral revela su nueva identidad: un matrimonio convencional (bueno, con una mansión) con dos hijos que los creen padres aburridos. El problema no es en sí la premisa (de hecho hace poco hubo una con Mark Wahlberg, Plan familiar, que tenía casi la misma idea y era igual de discreta) sino que Netflix vuelve a fallar en su intención de construir una comedia de acción espectacular, que no es ni muy cómica ni muy espectacular. Alguna escenita, algún chistecito, pero muy poco para el nivel de los involucrados (el director Gordon tiene la muy buena Quiero matar a mi jefe) y, sobre todo, para que sea el regreso de Cameron Díaz.

BLINDADO: SIN SALIDA (película) dirigida por Justin Routt, con Jason Patric, Sylvester Stallone, Dash Mihok. En cines.

-Hay algo clásico y algo honesto en esta pequeña película de acción, que tiene una premisa de esas con las que alguien como John Carpenter hizo una obra maestra como Asalto al precinto 13. Tenemos un padre y un hijo que trabajan al mando de un camión de caudales. En una de esas jornadas, terminan siendo víctimas de una banda de delincuentes que se quieren quedar con lo que están trasladando. Blindado: sin salida es básicamente ese padre y ese hijo encerrados en el camión, en medio de un puente, defendiendo su posición como pueden. Mientras, los bandidos, comandados por un Stallone en plan “vengo a ganarme unos mangos”, comienzan a mostrar sus grietas por la efectividad de padre e hijo para contraatacar. Con eso alcanzaba, pero a Routt le parece que tiene que agregar una subtrama dramática con un flashback innecesario y hacia el final unos giros mal ejecutados le quitan algo de belleza a este film tan old-fashioned, tan western en algún sentido, que queremos quererlo un poquito aunque a veces se nos haga difícil. Si sirve, dura apenas 88 minutos.

EL MEJOR INFARTO DE MI VIDA (serie) creada por Pablo Bossi, con Alan Sabbagh, Olivia Molina, Imanol Arias. En Disney+.

-El mejor infarto de mi vida es una miniserie basada en un texto de Hernán Casciari, a su vez basado en una experiencia personal del autor: un infarto que significó un cambio profundo en su vida. El protagonista, Ariel, atraviesa una crisis personal, con una esposa que lo abandona y un trabajo (es escritor fantasma de biografías de famosos) que no le resulta satisfactorio. Mientras fuma empedernidamente, le sale un viaje a Uruguay donde terminará sufriendo el asunto del título. Hay algo en ese relato que replica imaginarios de cuarentones en estado de crisis, incluso de una mirada sobre el mundo de los escritores donde el humo y la noche son aliados en la autodestrucción. El mejor infarto de mi vida funciona en ese registro, tiene comedia y drama en sordina, y se vale lo suficiente de Sabbagh, ese actor y comediante notable, que nunca parece estar haciendo un esfuerzo demasiado grande para realizar su trabajo, y que sin embargo logra construir personajes con los que conectamos inmediatamente: esos tipos frustrados, perdedores, pero de buen corazón. Bueno, no tanto en este caso… Más allá de algunos clichés, una comedia dramática directa y hasta tierna.