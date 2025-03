DAREDEVIL: BORN AGAIN (serie) creada por Matt Corman y Chris Ord, con Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva. En Disney+.

-Tras una película terriblemente mala con Ben Affleck, el pobre Daredevil quedó algo dañado como personaje con posibilidades cinematográficas. Por eso aquella serie de hace ya una década, emitida por Netflix, fue toda una sorpresa. Las dudas originales fueron descartadas rápidamente por una producción que hizo hincapié en reproducir algunos tópicos del policial urbano y violento, y recrearlos en clave superheroica. De paso, convirtió a Charlie Cox en estrella. Con los cambios empresariales que se dieron, el traslado del Universo Marvel de Netflix a Disney+ las posibilidades del personaje fueron menguando, a causa de una estética híper sangrienta que la casa del Ratón Mickey no se podía permitir. Pero, cambia todo cambia, finalmente Disney movió algunas fichas, posibilitó que su plataforma fuera un poco más adulta y eso dio pie al regreso del hijo pródigo, no sin escollos: el personaje apareció en versiones lavadas en series anteriores y la escritura de esta nueva serie fue bastante caótica. Finalmente llegó, seis años después de la tercera temporada, con Daredevil: born again, un título que esconde, claro, autoconsciencia. Y aquí tenemos al personaje, con dos capítulos iniciales que están a la altura de la mitología creada y de la expectativa, en la que se plantea un nuevo panorama, con el villanísimo Fisk (gran creación de D’Onofrio) convertido en alcalde de Nueva York. Entre las dudas de Matt Murdock por retomar a Daredevil y del propio Fisk entre ser legal y contener sus impulsos, la serie parece volver sobre sus tópicos principales: la justicia, terrenal o cristiana, su ausencia y las formas de ejecutarla, entre secuencias de acción excelentemente coreografiadas. Buen regreso.

MICKEY 17 (película) dirigida por Bong Joon Ho, con Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo. En cines.

-Tras ganar el Oscar con Parásitos, el coreano Bong Joon Ho se tomó seis años para estrenar una nueva película. Dentro de una filmografía bastante ecléctica, en la que siempre sobresale su talento para narrar los géneros desde un lugar creativo, Mickey 17 está más cerca de las fantasías distópicas a lo Snowpiercer u Okja que de, por ejemplo, la excelente Memorias de un asesino. Basada en una novela de Edward Ashton, la premisa muestra un mundo donde la humanidad está intentando colonizar otros planetas y, con ese fin, clonan una y otra vez gente considerada descartable, que es usada como conejillo de indias. Hasta que una de estas personas, la versión 17 de Mickey (un Pattinson divertido), sufre un accidente y lo dan por muerto, Mickey 17, entonces, se convertirá en alguien más marginal aún, intentando escapar porque, decididamente, no quiere volver a morir. A Bong Joon Ho le encuentra encontrar el centro del relato y se podría decir que esa premisa inicial, sobre la identidad y el destino, se tuerce para potenciar una subtrama medioambientalista que es la que se termina imponiendo en la última parte del relato, incluyendo una sátira política de tono demasiado grotesco. Con ese nivel de confusión, Mickey 17 termina sobreviviendo gracias a la imaginería visual del director.

BAMBI: UN CUENTO DEL BOSQUE (película) de Michel Fessler. En cines.

-Basada en la misma novela de Felix Salten que adaptó Walt Disney para su clásico de 1942, esta Bambi: un cuento del bosque utiliza animales reales para contar la historia del cervatillo que atraviesa las cuatro estaciones del año y, en ese proceso, vive cambios personales que lo llevan a encontrar su propia identidad. Aquí el punto es que el director, Fessler, fue el guionista de La marcha de los pingüinos, un documental tan exitoso como conservador en su mirada, y aquí intenta reproducir más o menos el mismo concepto, aunque despejando de manera más concreta la idea de que estamos viendo un documental. Hay dos inconvenientes que lastran el camino del film, el primero es precisamente ese aspecto de narración observacional que se nota totalmente manipulada por la vía del montaje para construir una ficción. Segundo, una voz en off molesta que no termina de definirse entre la propia mirada de los personajes (como lo intentaba Salten en su libro) o un juicio de valor propiamente humano. Hay imágenes poderosas, sí, pero se notan las costuras.

LA ÚNICA MUJER EN LA ORQUESTA (cortometraje) dirigido por Molly O’Brien, con los testimonios de Orin O’Brien, Manny Alvarez, Julian Barrera. En Netflix.

-Este corto documental, ganador del Oscar en la entrega del pasado domingo, está centrado en la figura de Orin O’Brien, una reputada contrabajista que fue la primera mujer en integrar la Filarmónica de Nueva York allá por 1968, de donde se retiró en 2021. El film, dirigido por su sobrina, es interesante por el personaje y por la forma en que ella, desde adentro, termina torciendo la narración para darle otro sentido. Si en determinado momento la directora quiere construir el relato épico de la mujer que venció los prejuicios y se convirtió en la mejor en lo suyo, Orin baja a tierra cualquier intención apologética por una mirada central, que está a su vez integrada con su instrumento: su rol, y se lo transmite a sus alumnos, es el de acompañar, el de ser el sostén de la orquesta. Sin dejos de falsa modestia, esta artista consagrada da una lección de humildad y grandeza. Por tanto, el documental es sobre Orin, pero también sobre su instrumento y, a partir de una mudanza que está atravesando, sobre esos lugares que habitamos y que estamos a punto de abandonar. Interesante y emocionante.

ESPARTANOS (serie) dirigida por Sebastián Pivotto, con Guillermo Pfening, Pablo Rago, Alan Grinstein. En Disney+.

-Pfening interpreta al secretario de un juzgado penal y ex jugador de rugby, que al observar la realidad de las cárceles que visita cotidianamente se le ocurre un plan para reinsertar en la sociedad a los detenidos: enseñarles a jugar al rugby, no tanto por lo deportivo, sino por nociones de integración y respeto que esa actividad transmite. Basada en hechos reales, la serie cuenta una historia en la tradición de los dramas deportivos norteamericanos, lo cual es toda una novedad para el audiovisual argentino. Hay una recreación del deporte que es efectiva y se nota el compromiso de Pfening en el personaje, lo que le da credibilidad a su cruzada. Si bien, como decíamos, se inspira en hechos reales, está la consabida construcción de villanos, algo más cercano a la ficción pero que sin dudas funciona en términos prácticos. Aun abordando géneros masivos, una rareza que funciona dentro de sus propias reglas.