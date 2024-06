EL VENDEDOR DE ILUSIONES: EL CASO GENERACIÓN ZOE (película) dirigida por Matías Gueilburt. En Netflix.

-El esquema Ponzi es más viejo que la escarapela. Bueno, no tan viejo, pero viene desde 1920, con aquel simpático italiano que durante aquel año estafó a varios incautos en Boston (EE.UU.). Por lo tanto, no hubo nada novedoso en la estafa que llevó adelante Leonardo Cositorto como máximo referente de Generación Zoe, pero sí es un caso testigo para sintetizar a una generación ganada por el espíritu de hacer dinero fácil y sin la capacidad de notar que está cayendo en un engaño (porque el problema no es lo primero, sino lo segundo). El documental de Gueilburt (director del emocionante documental sobre Guillermo Vilas) hace algo importante: le da la palabra al propio Cositorto y a algunos de sus socios, para luego narrar el caso al detalle, paso por paso, mientras algunos damnificados explican cómo fueron seducidos y, finalmente, engañados. No hay más virtud formal que la de saber organizar la bola de información que se tiene entre manos, aunque tiene la inteligencia de encontrar los detalles que hacen significativo a este caso. Radiografía también de la pandemia, una época en la que al ritmo del avance de una tecnología que allanó el camino a los estafadores, fue propicia en este tipo de engaños. El materialismo, las ansias de ascenso social, la seducción del oropel. Todo está ahí y el documental no hace mayor esfuerzo que el de darle un lugar para que se revele solo.

ATLAS (película) dirigida por Brad Peyton, con Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown. En Netflix.

-No hay nada que no haya dicho Terminator sobre los peligros de la tecnología y la inteligencia artificial. La diferencia es que la obra maestra (las obras maestras si sumamos la segunda parte) de James Cameron lo hizo hace 40 años. Con ese poder anticipatorio, no sólo instaló un tema sino -fundamentalmente- una manera de mostrarlo. Atlas sigue un poco esa tendencia, de pensar a dónde nos lleva este impulso significativo por lo virtual: resumen, al desastre absoluto. Lopez interpreta a una especialista en terrorismo que va, metida dentro de una suerte de robot-armadura con vida propia, tras la caza de la IA más rebelde del mundo, refugiada en otro planeta y desde donde intenta un contraataque hacia la Tierra. Hay efectos visuales de nivel y una simulación de gran espectáculo, pero en el fondo Atlas no es más que un cuentito sobre cómo este personaje termina aceptando integrarse con la tecnología a pesar de sus reparos iniciales (la armadura-robot es muy simpática). Si bien no sale de la perogrullada, lo que uno espera es que la acción nos sorprenda. Y pocas veces sucede eso, raro en un director como Brad Peyton (Terremoto: la falla de San Andrés, Rampage) que sabe mezclar efectos visuales con emociones. Atlas es una película anodina, otro intento fallido de Jennifer Lopez por ser heroína de acción.

ERIC (miniserie) creada por Abi Morgan, con Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III. En Netflix.

-Un padre desesperado ante la desaparición de su hijo es siempre un buen tema de venta para el cine o las series. Sobre esa base, esta miniserie le suma y suma elementos como para edificar un thriller intenso que no esquiva, incluso, lo fantástico. Cumberbatch interpreta a un marionetista con serios problemas matrimoniales, una relación tensa con su hijo y problemas con el alcohol, que lidera un exitoso programa televisivo. Y cuya endeble estructura mental comienza a resquebrajarse cuando su hijo desaparece camino a la escuela. Todo, en el marco de la Nueva York de los 80’s, alejada del brillo artificial que conocimos en Sex and the city. Entonces, Eric suma el thriller, el drama de pareja, las tensiones políticas de la ciudad, prejuicios raciales y sexuales, corrupción policial, marginalidad, la noche neoyorquina, el SIDA y varios etcéteras… aunque no mencionamos el principal gancho: al protagonista, totalmente apesadumbrado y entregado al alcohol, se le aparece Eric, una marioneta gigante y azul que había creado su hijo. Ese detalle, que funciona casi como un llamador de comedia absurda, se integra al relato central para ir revelando un concepto que maneja la miniserie: el monstruo que llevamos dentro. Si bien el relato es apasionante, la sumatoria de temas puede volverse por momentos un problema narrativo. Pero claro, Cumberbatch es muy bueno y la recreación de los 80’s es impecable.

JIM HENSON: EL HOMBRE Y LAS IDEAS (película) dirigida por Ron Howard. En Disney+.

-Jim Henson, inventor de esa genialidad conocida como los Muppets, fue una de las grandes mentes del entretenimiento y la cultura popular, tanto es así que casi inventó formas de la comedia. Se podría llegar a decir que este documental de Ron Howard es demasiado formal como para hacerle justicia a un creador tan dado a la experimentación de los formatos audiovisuales, pero lo cierto es que la riqueza está en mostrar ese recorrido, trágicamente truncado a los 53 años. El material de archivo es fabuloso y las entrevistas no hacen más que enaltecer la figura de Henson, aunque esta vez ese tono celebratorio no parece para nada injusto: a partir de su figura hay un antes y un después de la cultura popular, en su capacidad para intertextualizar y desarrollar ideas, pero además en la bondad que evidenciaba a través de su obra. Henson era además un artista-autor, pero que no esquivaba al sentido más capitalista del espectáculo: había que ganar dinero para seguir creando. Si uno fue parte de esa generación que se entretuvo con Plaza Sésamo o El show de los muppets es imposible no ver esta película con una mezcla de melancolía y alegría. Y si no conoce la obra de Henson, es bueno acercarse para descubrir a un artista fundamental, uno de los más importantes del Siglo XX, alguien que tomó una artesanía antigua y la volvió lo más moderno y fascinante del mundo.

UNA JUNGLA DE LOCURA 2 (película) dirigida por Laurent Bru, Yannick Moulin y Benoît Somville, con las voces de Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova. En cines.

-Desde la aparición de la animación digital, el caudal de películas que surgieron ha sido imponente, convirtiendo al género en uno de los grandes engranajes de la industria audiovisual. Eso tiene un plus en la multiplicidad de historias y de ideas que han aparecido, pero un límite en su conversión veloz en fábrica de chorizos. Y esto no es propio del cine norteamericano, sino que hay además toda una industria de cine animado europeo que carece del mínimo vuelo pero que está ahí, para alimentar las carteleras del mundo. Una jungla de locura 2 es francesa y se parece a un montón de películas, discurso medioambientalista incluido: tenemos a un grupo de animales que son protectores de la selva y que reaccionan ante la amenaza de alguien que ha esparcido un polvo rosa por todo el territorio. En definitiva, un clásico relato que cruza la aventura, la acción y la comedia con ritmo desenfrenado, evidenciando una serie de herencias: el cartoon clásico, el relato a lo Disney y la intertextualidad del humor a lo Pixar o Dreamworks. Lo mejor que tenemos para decir es que no está mal y es un entretenimiento más que digno; lo peor es que carece de cualquier distinción. Aunque en definitiva esto último no parece ser un problema para la audiencia del presente. Productos de consumo, de eso se trata.