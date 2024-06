EL PADRINO (película) dirigida por Francis Ford Coppola, con Marlon Brando, Al Pacino, James Caan. En Netflix, Paramount+ y Star+.

-El padrino, la icónica película de Francis Ford Coppola, puede ser una historia sobre el poder, sobre la mafia, sobre la política, sobre la familia, sobre la influencia, sobre la historia de los Estados Unidos, sobre cientos de cosas… Pero es claramente una película (y no hablamos de una saga porque la primera es la más precisa al respecto) sobre la paternidad, sobre el lazo paterno-filial y sobre la presencia de un padre tremendo que condiciona la vida de todos sus hijos, especialmente del Michael que interpreta Al Pacino, quien parece ser el hijo destinado a escapar del destino sangriento del resto de la familia, pero termino involucrado como ninguno. Las personalidades de los cuatro hijos de Vito Corleone (Marlon Brando) son bien diferentes: el irascible Sonny (James Caan), el desinteresado Fredo (John Cazale) y la frágil Connie (Talia Shire). Obviamente el que se impone es el cerebral Michael, el elegido, el que atravesará (ahora sí) la saga (fílmica y familiar) para intentar imponer un nuevo diseño de poder para, en el camino, descubrir que no hay manera de escapar a ese imperio y destino que el padre, el padre tremendo, construyó. Obra maestra absoluta, una película de tres horas a la que no le sobra una escena.

ATRÁPAME SI PUEDES (película) dirigida por Steven Spielberg, con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken. Búsquenla en el cable.

-Si alguien hizo una filmografía centrada en la figura del padre, y especialmente en padres rotos, incompetentes o ausentes, ese es Steven Spielberg. De ese cuerpo de obra, donde se adivinan elementos autobiográficos que luego descubriríamos en la emocionante Los Fabelman, Atrápame si puedes es tal vez la más compleja y bella. Spielberg toma la historia real (hasta donde nuestro poder de credulidad lo permita) del estafador Frank Abagnale Jr. y la convierte no sólo en una obra maestra repleta de grandes momentos, sino en la más melancólica de las películas sobre la relación entre padres e hijos. Abagnale Jr. (notable interpretación de Leonardo DiCaprio) es un personaje que no puede parar de mentir y su mentira lo lleva a construirse mundos cada vez más fascinantes, mientras es perseguido por el agente Carl Hanratty (Tom Hanks), otro padre conflictuado. Pero detrás de ese universo aventurero que el protagonista vive, se esconde una tristeza original, que tiene que ver con la relación de sus padres, y muy especialmente por la figura de un padre que sembró la semilla de la simulación y la falsedad como modos de vida. Atrápame si puedes es una película de esas que no hay dos, una de las grandes obras maestras de Spielberg, un señor al que las grandes películas se le caen de la manga como a pocos.

EL PADRE (película), dirigida por Florian Zeller, con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss. En Netflix.

-El padre es una película que me daba toda la desconfianza posible: adaptación de una obra de teatro; una narración cuyo fuerte estaba dado en los trucos de montaje; un acercamiento a la figura de un padre desde la enfermedad mental; una actuación de Anthony Hopkins para los premios. Y sin embargo este drama tremendo de Florian Zeller me atrapó insospechadamente. El centro es la figura de un padre con Alzheimer ubicado muy cómodamente en su departamento, al que la enfermedad le va jugando malas pasadas y comienza a confundir a todos los que lo rodean. Pero esa confusión es, además, la de la puesta en escena: que mezcla los espacios del departamento (que funciona como un personaje más), que nos repite situaciones, que pone a dos intérpretes diferentes a cubrir un mismo rol, generando en el espectador una sensación similar a la del protagonista. Lo mejor de la película es que todo ese dispositivo no está puesto sólo por mero regodeo, sino porque tiene fundamental importancia en la experiencia del espectador, sumergido en un terreno líquido donde gana la confusión. Y, sí, Hopkins la rompe. Y, no, los recursos que usa Zeller no son meros efectismos. Un film fascinante desde su concepción, aunque claramente muy duro en su reflejo de la degradación de la mente de un hombre.

GIGANTES DE ACERO (película) dirigida por Shawn Levy, con Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo. Búsquenla en el cable.

-Sahwn Levy es uno de esos directores discretos, que en algún momento dio un salto hacia adelante y cada tanto puede entregar alguna buena película (Una noche en el museo, Free Guy), una suerte de Ron Howard, pero con una búsqueda menos oscarizable. Y es, también, como Spielberg, un director al que el vínculo paterno-filial le ha tomado buena parte de su filmografía. Gigantes de acero es, por ejemplo, una de esas películas y, también, la mejor de su carrera. Un cuentito perfecto de ciencia ficción, con un mundo donde los boxeadores han sido reemplazados por robots y ahí tenemos a nuestro protagonista, un perfecto Hugh Jackman, como entrenador en la mala de uno de estos boxeadores metálicos. La posibilidad de recuperar su espacio como entrenador de robots estará acompañada, además, de la posibilidad de recuperar el vínculo perdido con su hijo. La película es perfecta en esa mezcla de relato deportivo, drama familiar y comedia de aventuras donde la relación paterno-filial se va construyendo lenta y progresivamente.

INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA (película) dirigida por Steven Spielberg, con Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody. En Disney+ y Paramount+.

-¿Otra vez Spielberg? Sí, otra vez. Atrápame si puedes fue seguramente la versión más melancólica de su mirada sobre la relación padre e hijo. ¿Cuál fue la más festiva? Sin dudas, Indiana Jones y la última cruzada. La película que clausuró el cine de aventuras en su vertiente más clásica fue, también, la que parecía darle el adiós definitivo al gran personaje interpretado por Harrison Ford. Y la película tiene algunas de las secuencias de acción más perfectas en el cine de Spielberg y la química en pantalla entre Ford y Sean Connery es increíble. El arqueólogo avanza en una misión que lo involucra finalmente a su padre, una figura que ingresa al relato y lo implosiona a fuerza de onliners cómicos que Connery escupe con su magistral aplomo. Es un placer ver a Indy y su padre repartiendo piñas y pateando nazis por toda Europa. Una película grandiosa, que reconstruye un vínculo a puro movimiento y que nos regala ese notable plano final con los héroes cabalgando hacia el horizonte. Una película de una alegría que contagia, una película perfecta, de esas que dejamos en la tele cada vez que pasamos y la encontramos porque nos lleva al lugar donde fuimos felices.