MEGALÓPOLIS (películas) dirigida por Francis Ford Coppola, con Adam Driver. Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel. En cines.

-Volvió Coppola, el director de cuatro de las películas fundamentales de los 70’s: El padrino 1 y 2, La conversación y Apocalipsis Now! Su carrera continuó más o menos en nivel hasta mediados de los 90’s y luego de eso se convirtió más en un mito que en una realidad. Megalópolis, su último y comentado opus, la película que financió de su bolsillo porque nadie quería ponerle el dinero, es una demostración de cómo ha perdido la mano y sólo sobreviven algunos momentos de un barroquismo visual imponente. Coppola reflexiona sobre la historia de EE.UU., imagina un futuro que se parece bastante al presente, habla de la decadencia y vincula Nueva York con la antigua Roma. Todo es subrayado, redundante, agotador, incomprensible, una película sin rumbo llena de estrellas que parecen improvisar sus líneas. Un despropósito absoluto, con imágenes de un digital feo-feo y algunas ideas y metáforas visuales que hubieran avergonzado al peor Subiela. Suena a despedida sin demasiada virtud más que la de irritar.

JURADO N°2 (película) dirigida por Clint Eastwood, con Nicholas Hoult, Toni Collette, Chris Messina. En Max.

-Un ejemplo exactamente contrario al de Coppola. Eastwood es una leyenda viva de Hollywood, pero alguien que viene filmando con notable regularidad desde los años 70’s. Jurado N°2, su última película, estrenada cuando ya tiene 94 años, es una muestra de su vigencia como narrador y de su claridad para hilvanar tramas que apuestan por los géneros cinematográficos con una reflexión sobre aspectos que tienen que ver con la moral y la ética de la gente honorable, algo que parece marcar los temas de su filmografía. Aquí el integrante del jurado de un juicio por el crimen de una mujer a manos de su pareja termina cayendo en razón que de probablemente haya sido él quien mató a la víctima. A partir de ahí, comienza un juego de manipulación en el que Eastwood piensa cómo se construyen la verdad y la justicia, último peldaño en esa revisión que ha hecho de su propio imaginario y de su relación con las instituciones de Estados Unidos. Como detalle, decir que la película merecía haber sido estrenada en el cine pero fue lanzada directamente por la plataforma Max. Un acto de injusticia para uno de los más importantes directores de la historia del cine.

BABYGIRL (película) dirigida por Halina Reijn, con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas. En cines.

-Esta película, que se pretende bastante compleja y rebuscada, termina siendo una versión apenas más elaborada de Cincuenta sombras de Grey. Kidman interpreta a Romy, una empresaria poderosa cuya crisis llega con la presencia de un joven becario y el descubrimiento de un tipo de experiencia con el sexo que desconocía. Su mundo familiar y personal se descalabra, y la película parece querer decir algo cuando en verdad está más cerca de la provocación pavota que de lo realmente transgresor (eso sí, la Kidman se la juega en algunas escenas, aunque es gracioso ver el exagerado movimiento corporal y de la cámara para que no se vea lo que debería verse en esa situación). Hay un uso de la música y el sonido que la directora neerlandesa en algún momento debería explicarnos, previa visita nuestra al fonoaudiólogo. Y no es para nada antojadizo señalar que trabajó como actriz con su coterráneo Paul Verhoeven en El libro negro, de quien se notan ciertas influencias, pero que a esta versión A24 de Elle le sobra canchereada y le falta todo el grado de malicia y perversión que el director de Bajos instintos sabe aplicar como pocos.

MUFASA: EL REY LEÓN (película) dirigida por Barry Jenkins, con las voces de Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone. En cines.

-Esta película funciona más como experimento, que como relato en sí. Es ver de qué manera las imágenes digitales alcanzan un grado de realismo tal que uno ya no sabe diferenciar, y cuáles son las posibilidades narrativas y formales que le ofrecen a quien pone la cámara y puede mirar desde ángulos donde el ojo humano no pudo mirar nunca. Hay sí una precuela de la remake de El rey león (esto ya es muy enroscado), el clásico animado de los 90’s, que funciona como un relato dentro de otro relato: el mono Rafiki le cuenta a la cría de Simba cómo fue su abuelo Mufasa y de qué manera aprendió a perder el miedo. Aventura sobre el coraje, con ecos shakespereanos y con leones y demás animales que cantan canciones con ínfulas de world music. Lejísimo de El rey león, es una película que adquiere vida sólo por momentos, cuando los giros de la trama construyen climas que distraen de la necesidad de encorsetar todo dentro de la lógica de saga. Son esos momentos casi experimentales, de pura invención visual a cargo del director Jenkins (que parece estar para otras cosas), los que hacen que este artefacto extraño al que me resisto a llamar película realmente valen la pena.

EQUIPAJE DE MANO (película) dirigida por Jaume Collet-Serra, con Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson. En Netflix.

-Por lo general Netflix ha intentado sin mayor suerte replicar formatos relacionados con el cine de acción y suspenso a su catálogo. Por lo tanto, Equipaje de mano podría ser considerada una sorpresa, pero no: detrás de cámaras está el español Jaume Collet-Serra, un experimentado artesano que cuando lo dejan sabe filmar la acción, sabe construir suspenso y sabe jugar con las reglas básicas del thriller casi hitchcockniano, esas que ponen a los hombres inocentes en instancias que los superan. Aquí con un cruce nada inocente con el gran clásico de acción Duro de matar, en otro relato navideño que transcurre casi en su totalidad en un único espacio físico, pero gigante como es un aeropuerto (bueno, Duro de matar 2…). El protagonista es un empleado de la policía aeroportuaria que termina cumpliendo azarosamente otro rol y termina implicado en una trama terrorista, donde es atosigado por los villanos con la promesa de dejar pasar una valija con una toxina que tiene como fin un atentado en un avión. Collet-Serra tensa el clima todo lo que puede, vuelve verosímil lo que no lo es, nos lleva de las narices y explora todas las posibilidades que dan la mínima trama y el espacio. Y Egerton es un perfecto héroe y Bateman un malo malísimo. Una película como la de antes, hecha con oficio y sin especular demasiado con la nostalgia. Vibrante y puro cine.