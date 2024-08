RELATOS SALVAJES (película) dirigida por Damián Szifrón, con Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas. En cines.

-Más allá de que no me gustó demasiado, le reconozco a Szifrón su habilidad para leer un tiempo y conectar con un espectador masivo: Relatos salvajes es la película más exitosa del cine argentino, al menos desde los 90’s que es cuando comenzó a haber datos confiables de taquilla. Por lo demás, un film episódico que, como todo film episódico, es desparejo, que demuestra el conocimiento cinéfilo del director y su habilidad de buen narrador, pero hay algo siempre molesto en cada uno de los capítulos: por encima de lo que se cuenta, Szifrón quiere decir algo siempre, alguna acotación sobre lo malo que es todo, que vuelve a los eventos de cada corto algo funcionales. Y, otra cosa profundamente molesta, es que para una película que se autodefine como “salvaje”, en verdad hay muy poco salvajismo y demasiado daño controlado. Szifrón es como “Bombita”, el personaje de Darín, que pone una bomba pero con la pertinencia de ponerla pero para que no muera nadie. Relatos salvajes es un poco eso, una serie de comentarios en apariencia punzantes, que terminan siendo demasiado tranquilizadores en un festival de la misantropía sólo celebrable en un tiempo donde el cinismo se ha impuesto sin aparente vuelta atrás.

ROMPER EL CÍRCULO (película) dirigida por Justin Baldoni, con Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate. En cines.

-La película de Baldoni está basada en una novela muy exitosa de Colleen Hoover, que es una suerte de texto romántico juvenil pero con contenido: y ese contenido tiene que ver con la violencia de género y el empoderamiento femenino. La protagonista es una mujer que vivió en el hogar de un padre violento y parece repetir la relación de sus padres en el nuevo vínculo que construye con un destacado neurocirujano. No está mal la idea de subvertir las reglas del relato romántico con detalles realmente oscuros y ríspidos; el problema es cuando el material no está a la altura, cuando la película quiere volverse un poco juguetona mientras nos pide que nos pongamos serios en un último acto en el que se acumulan todos los giros posibles de una novela de las cinco de la tarde. Romper el círculo parece estar creída de que dice cosas muy relevantes, pero no puede dejar de manifestarse a través de lugares comunes y clichés lacrimógenos. Baldoni tiene experiencia en este registro medio adolescente con la terrible A dos metros de ti, por lo que al lado de esa Romper el círculo -vehículo para el lucimiento limitado de Blake Lively- termina siendo no sé si El padrino, pero al menos algo un poco menos indigno.

INSTIGADORES (película) dirigida por Doug Liman, con Matt Damon, Casey Affleck, Hong Chau. En AppleTV.

-Un tipo en la mala que precisa plata y acepta participar de un robo (Damon) y un delincuente de poca monta (Affleck) se involucran en un atraco que parece superarlos: nada más y nada menos que la caja fuerte del corrupto alcalde de Boston, interpretado al borde de la inimputabilidad por Ron Perlman. Liman es un buen director de escenas de acción, Damon es un buen actor pero también un excelente partenaire, Affleck es un intérprete al que le salen de taquito estos personajes de perdedores irredentos e Instigadores es una película hiperkinética, que prefiere estar siempre en movimiento porque sabe que tiene poco para decir si se queda quieta. Y un poco a la película le funciona eso, no parar, convertirse en una buddy movie donde los protagonistas se la pasan escapando, escapando y escapando. El problema de Instigadores es que es un poco menos de lo que prometen cada una de sus partes, un film a reglamento, simpático, pero sin demasiado vuelo. Claro que sí, una película hecha para plataformas.

INSEPARABLES (película) dirigida por Jérémie Degruson, con Eric Judor, Jean-Pascal Zadi, Ana Girardo. En cines.

-Un grupo de marionetas cobra vida cuando ningún humano las ve. Si esto de los muñecos que viven aventuras a espaldas de los humanos se les hace conocido, es porque Joel Cohen y Alec Sokolow, los guionistas de esta Inseparables, son los mismos de Toy Story. Un concepto similar, aunque no necesariamente las mismas ideas: aquí las marionetas forman parte de una troupe teatral en la que algunos personajes están cansados de interpretar siempre el mismo rol, gobernados por un arrogante galancete que les dice qué tiene que hacer cada uno. Quien se cansa es el bufón, quien con dejos de Quijote (otra vez Quijote, como en la reciente Gigantes) corta los hilos y se aventura hacia el Central Park neoyorquino para demostrar que puede ser un héroe. Inseparables tiene un buen diseño visual, una apuesta por el movimiento constante, personajes carismáticos y algunas resoluciones que hablan a las claras que hay talento aquí. De todos modos ese aroma a ya visto le quita algo de espontaneidad al asunto. Una película digna, sí, pero bastante limitada también.

SIEMPRE JUNTOS (película) dirigida por Tony Goldwyn, con Bobby Cannavale, William Fitzgerald, Robert De Niro. En cines.

-Esta es una de esas películas edificantes para reír y llorar en partes iguales. El éxito o no de la propuesta está dado en el nivel de autenticidad que logran las situaciones que se cuentan. Y se podría decir que Siempre juntos lo logra de a ratos. Una pareja divorciada comparte la crianza de un chico con autismo, pero las cosas se complican cuando las autoridades exigen medicación y que el niño tenga que recibir educación especial. Ante esto, el padre, un intento de comediante, toma una decisión cuestionable y parte en viaje con el chico hacia Los Angeles, donde participará de un casting en el programa de Jimmy Kimmel. Si bien la condición del chico es uno de los temas, el centro está puesto en ese padre (y raro en estos tiempos de Hollywood donde la figura masculina fue desplazada por una obligada reinvención de la mirada sobre lo femenino), que intenta construir un vínculo con ese hijo mientras repiensa el que tiene con su padre, un hombre algo adusto interpretado con igual adustez por De Niro. Con los riesgos del exceso de melodrama a cuestas, la película de Goldwyn (actor que se reserva un personaje algo desagradable) avanza con aciertos y errores, pero siempre con una sana intención de inspeccionar esos vínculos y encontrar resoluciones más complejas de lo habitual. Un film pequeño, centrado en las actuaciones y, en ese sentido, se podría decir que el elenco cumple.