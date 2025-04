BLACK MIRROR: EULOGY (serie) dirigido por Christopher Barrett y Luke Taylor, con Paul Giamatti, Patsy Ferran, Ramesh Nair. En Netflix.

-Nueva temporada de la serie distópica creada por Charlie Brooker, que a esta altura y después de seis temporadas, ya podríamos decir que algunas cosas que previó se terminaron convirtiendo en realidad. Ya saben: serie compuesta por capítulos unitarios, donde sus historias muestran a la tecnología como un elemento absolutamente integrado a la humanidad, pero que termina siendo su principal enemigo. Particularmente no soy tan fan de esta serie, por su tendencia al cinismo y a la misantropía, pero en ocasiones aciertan. Y Eulogy, el quinto capítulo de esta séptima temporada, es uno en el que sus diversas partes fluyen de manera más aceitada y donde se logra algo de empatía con sus personajes, principalmente gracias a la construcción que hace el enorme Giamatti, siempre al borde de caer en lo peor pero encontrando la salida hacia un lugar más luminoso. El capítulo imagina un dispositivo que, pegado a la sien, nos permite habitar fotos del pasado para intentar recordar cosas que no resultan tan nítidas. Aquí el personaje de Giamatti es un hombre invitado a concurrir al velorio de una ex novia, en lo que termina siendo un recorrido existencialista a un alma plagado de rencor, un hombre que nunca se pudo recuperar de un desengaño amoroso. Obviamente que hay vueltas de tuerca, algunas forzadas, pero otras muy ajustadas. Y termina siendo, finalmente, un relato sobre el amor trágico, que se acerca por suerte a un forma de pacto personal con el pasado y con uno mismo. Muy interesante y, repito, Giamatti enorme.

EL AMATEUR: OPERACIÓN VENGANZA (película) dirigida por James Hawes, con Rami Malek, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal. En cines.

-Un thriller lleno de primeras figuras. Eso es El amateur: operación venganza, un diseño de película que hace treinta años hubiera dado como resultado un éxito y ahora es un film del montón que pasa por la cartelera. A los mencionados, también se suman Holt McCallany, Julianne Nicholson, Laurence Fishburne para contar la historia de un nerd de la CIA que, tras el asesinato de su esposa a manos de unos terroristas, decide dejar la tranquilidad de su trabajo de oficina para convertirse en un agente vengador. El amateur: operación venganza es un film correcto, profesional, bien narrado, que encuentra algo de originalidad en la construcción de su héroe atípico y en una resolución algo anticlimática que sin embargo cierra con la lógica del personaje (no tanto con la lógica de lo que pasa un rato antes en la película). Sin embargo se nota que el director, Hawes, es un hombre mayormente experimentado en la televisión: a su película, salvo algún momento de tensión bien resuelto, le falta vuelo. Un director como Jaume Collet Serra, con el mismo material (y con Liam Neeson en el protagónico), haría un peliculón.

RAMBO (película) dirigida por Ted Kotcheff, con Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna. En Netflx.

-Si bien era canadiense, el recientemente fallecido Ted Kotcheff dirigió Wake in fright, uno de los films australianos más impactantes de esa generación de películas de aquel país que irrumpieron en el mapa del cine mundial. Dueño de una carrera destacada, donde migró de género en género, Kotcheff estrenaría en 1982 su película más icónica y, de paso, una de las más importantes en la carrera de un tal Stallone. Con el recorrido de la saga, Rambo es una confusión constante: la primera, la que inició la franquicia, está bien lejos del film de acción testosterónico y triunfalista con que se recuerda. Esta primera entrega era un film oscuro, amargo, donde el héroe de guerra era en verdad un marginado de la sociedad, era la Norteamérica respondiendo de manera antipática a sus soldados fracasados de la Guerra de Vietnam. Y era un film de una violencia seca, un juego de gato y ratón con el que Stallone buscaba darle una vuelta de tuerca pesimista su héroe boxístico más positivo, Balboa (recuerden, Stallone era un actor con veleidades de autor cinematográfico). Sin embargo, el tiro le saldría por la culata y Rambo sería la franquicia que lo terminaría convirtiendo en el héroe de acción, alejado del prestigio, que se convirtió luego para nunca más volver.

LA SRA. HARRIS VA A PARÍS (película) dirigida por Anthony Fabian, con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson. En Netflix.

-En el catálogo de Netflix se sumó esta comedia dramática que es lo que antes se llamaba un placer culpable, es decir una película sin mayores atributos pero que por alguna extraña alquimia resulta agradable de ver, aunque confesarlo sería bajar la consideración que los demás tienen sobre uno. Es también un poco ese cine qualité que tanto se le recrimina a los británicos, una película con todo el perifollo, las actuaciones profesionales, los rubros técnicos cuidados, pero que no pasa de esa superficie. En lo concreto es la historia de una mujer que en la Londres de los 50’s del siglo pasado trabaja limpiando casas, que se enamora de un vestido de alta costura de Dior y que por algún motivo termina enredada con ese mundo de diseñadores y gente de la alta sociedad. Hay un poco de ese realismo social del cine británico, otro tanto de cuento de hadas, pero sobre todo una actuación, la de Lesley Manville, que hace creíble todo. Para pasar un rato amable mientras se toma un té con macitas.

LA LEYENDA DEL JINETE SIN CABEZA (película) dirigida por Tim Burton, con Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson. En Netflix.

-¿Se acuerdan de Tim Burton? Si bien el director todavía tiene su público, es verdad que está bastante lejos de su talento. Pero hay que aprovechar que Netflix recuperó en su catálogo La leyenda del jinete sin cabeza, su obra maestra de 1999, una de sus últimas grandes películas (para mí, su mejor película). El film, centrado en diversos relatos folklóricos, construía una lucha entre la fe religiosa y la ciencia, entre el escepticismo y lo fantástico, donde una serie de decapitaciones llevaban a un investigador (Depp, su actor fetiche) a un pueblo para terminar descubriendo no sólo una gran conspiración sino además que el mundo era un poco más complejo que el que su propia mente reconoce. Es seguramente la película más sangrienta del director a partir de su aproximación al terror gótico, pero es también la que logra las imágenes más alucinadas, estéticamente impecable y narrativamente vibrante, con secuencias de acción infrecuentes en su cine. Una maravilla, que funciona por todos lados.