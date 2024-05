LET IT BE (película) dirigida por Michael Lindsay-Hogg, con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. En Disney+.

-El reestreno remasterizado en 4K del icónico documental sobre la grabación del que sería el último disco de The Beatles, sirve no sólo para observar ese momento en que la banda comenzaba a despedirse como tal, sino para descubrir cómo el tiempo modifica la mirada sobre un hecho concreto. Lo que Michael Lindsay-Hogg registró en ese momento fue, además del descubrimiento de nuevas canciones que se volverían himnos, pequeñas viñetas que demostraban el desmoronamiento del grupo. Radiografía de la crisis, en sus aciertos de montaje, en su arriesgada narración sin un aparente hilo conductor, surge hacia el final un clímax memorable: el histórico concierto en la azotea del Apple Corps. Esa, que se convertiría en la última aparición en conjunto de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, ocupa el último acto del documental, con singulares y muy divertidos apuntes de los sorprendidos peatones que circulaban por ahí. Lo que se ve en esos pasajes es algo distintivo: la gente saca la cabeza por las ventanas, deja lo que estaba haciendo y se pone a observar o escuchar (desde la vereda digamos que no se los veía mucho a The Beatles). Digamos, el mundo se detiene cuando el arte (bueno, regular, malo, no hay elitismo en esto) se hace presente y modifica nuestra experiencia cotidiana. Y tal vez ese sea el mayor legado que dejó este documental incomprendido en su momento, pero válido como un tesoro desde una perspectiva antropológica.

MONKEY MAN: EL DESPERTAR DE LA BESTIA (película) dirigida por Dev Patel, con Dev Patel, Pitobash, Jatin Mali. En cines.

-El debut en la dirección de largometrajes a cargo del actor Dev Patel no podía ser más prometedor e inesperado. No sólo porque demuestra cierto talento, sino porque lo hace en un género en el que no ha transitado tanto en su carrera actoral, como es la acción, pero fundamentalmente por la energía y la tensión con la que filma esta sangrienta historia de venganza. Con ecos de la saga John Wick, tanto es así que hasta hay un guiño al respecto, Patel avanza con este relato de un joven que vive en la zona más marginal posible de una imaginaria ciudad de la India y emprende una venganza progresiva y planificada contra aquellos que asesinaron a su madre, representados en el poder policial, político y espiritual. Y si bien, como decíamos, hay ecos de John Wick, las referencias más notorias del Patel director parecen estar en el emocionante y vital cine de acción asiático. Con virtud en el movimiento y el encuadre, tal vez hay algunos reparos: la propensión a caer en lo étnico y lo folklórico como subrayada carta de presentación y la reflexión sobre problemas sociales de la India, que por momentos empantanan el disfrute de una película brutal. Es como si Patel no quisiera filmar sólo una de acción o buscara cierto prestigio en un género que funciona mejor cuando se va a lo concreto.

MATERIA OSCURA (serie) creada por Blake Crouch, con Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga. En AppleTV.

-Basada en un -dicen- muy exitoso libro de Blake Crouch esta historia tiene varios de esos elementos que pueden resultar tan fascinantes como irritantes en una serie: lo básico para contar es que estamos en un universo de ciencia ficción donde un científico construyó una caja que le permite viajar entre dimensiones y encontrarse con versiones alternativas de él mismo. El objetivo, tal vez, es descubrir aquel universo en el que hizo bien las cosas y quedarse a vivir ahí. Claro, para lograrlo, debe atentar contra su persona. Si todo parece bastante enroscado, la serie -que tiene directores experimentados en la materia (no oscura, ¡cuack!) como Louis Leterrier- por el momento (van tres episodios) no ofrece demasiada claridad, aunque, claro, va rizando el rizo para llevarnos de la nariz hacia eventos impensados, con la muerte inesperada de algunos personajes. De fondo se atisba un conflicto interesante: el de las propias decisiones y la posibilidad de corregirlas. De todos modos, la presencia de Joel Edgerton, un actor sólido que sabe construir personajes que nos repelen o nos fascinen, parece ser el indicado para interpretar al atribulado Jason Dessen en sus diversas versiones. El final del capítulo tres abre las puertas, posiblemente, hacia el descontrol. Intrigante por el momento.

EL MOTÍN DEL CAINE: CORTE MARCIAL (película) dirigida por William Friedkin, con Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy. En Paramount+.

-El año pasado murió William Friedkin, el legendario director de El exorcista y Contacto en Francia, por contar sólo sus películas más celebradas, entra tantas otras obras que hablaban de un autor personal aún jugando dentro de las reglas del cine de género y la industria. Y el bueno de Friedkin nos dejó como canto de cisne una nueva versión de El motín del Caine, cuya adaptación más célebre es aquella de 1954 dirigida por Edward Dmytryk y con Humphrey Bogart en el protagónico. A simple vista esta versión de Friedkin luce televisiva, casi pensada para plataformas, pero en lo profundo es una película de juicios sumamente compleja, donde desarma y desarticula varios de los conceptos básicos del cine judicial. En lo concreto, estamos ante la corte marcial que intenta desentrañar si un motín contra un capitán fue justificado o no. Surge como recuerdo Cuestión de honor, pero también otra adaptación que hizo Friedkin de un relato de juicios emblemático: 12 hombres en pugna. La maestría del director, en una puesta en escena que parece teatral, es la de conducir los testimonios con un nervio propio de un director joven y trabajar las expectativas del espectador para confundirlas constantemente. Claramente no es su mejor película, pero sí una que lo muestra con todo el talento hasta el último aliento.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS (película) dirigida por Franklin J. Schaffner, con Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter. En Disney+.

-Ahora que El planeta de los simios volvió a estar presente en las carteleras, qué mejor que regresar a aquel clásico de la ciencia ficción que destacó en su momento por uno de los finales sorpresa más impactante de todos los tiempos. Basado en una novela de Pierre Boulle, la película cuenta en su guión con la presencia de Rod Serling y ese es un punto clave para entender un poco el camino que realiza la película, casi un capítulo de La dimensión desconocida llevado a formato de largometraje. Verdadera parábola temporal, aquel equipo de astronautas liderados por Charlton Heston viajaba en el futuro (tan futuro que sigue siendo futuro para nosotros) por el espacio hasta caer en un planeta desconocido, donde prontamente se iban enrareciendo las cosas. La película planteaba aspectos filosóficos sobre la humanidad y su vínculo con la naturaleza, pero especialmente reflexionaba sobre el poder y la estructura social a partir de un mundo invertido en el que los humanos estaban sometidos al poder de los simios. En primera instancia la película trasciende el efecto final sorpresa porque lo que plantea es inquietante y su mundo es atractivo, pero también porque sienta las bases de una estructura de cine de alto impacto que comenzaría a construirse en los 70’s. Y, además, porque en ese final sorpresa anticipa un poco la amargura del espíritu del cine norteamericano de la década siguiente. Incluso, contradiciendo el espíritu festivo que la figura de Heston invoca. En Disney+ está toda la saga original de cinco películas, también la fallida del 2001 de Tim Burton y la nueva trilogía de la década pasada. Para hacerse una panzada.