EL BRUTALISTA (película) dirigida por Brady Corbet, con Adrien Brody, Guy Pearcem Felicity Jones. En cines.

-Ahora que Emilia Pérez cayó en desgracia, El brutalista parece haberse convertido en la gran candidata al Oscar. Dado los pobres resultados de la película de Jacques Audiard, parecía una buena noticia, pero no. El film de Corbet sigue a un arquitecto que sobrevivió a los campos de concentración del nazismo y logró mudarse a Estados Unidos, donde encara una nueva vida. El brutalista es ambiciosa, se pretende un film enorme, megalómano, como la propia obra del arquitecto al que le da vida Brody. Dados sus 214 minutos, la película está pensada con un intervalo que, paradójicamente, marca con precisión el momento en que la película comienza a tener problemas. Serios, de esos problemas que tiene el cine contemporáneo para buscar en lo miserable la forma de señalar los traumas de un tiempo. Corbet nos quiere decir, como tantos otros, que el “sueño americano” es una falacia y que la cultura norteamericana, pautada por lo material y el poder que conlleva, es una desgracia. No sólo que los personajes lo dicen explícitamente, sino que en su último acto cae en todos los males: actuaciones crispadas, situaciones desagradables, excesos y un epílogo que subraya lo que habíamos entendido. El favor crítico que rodea a esta película es otro error. No es un film descartable, tiene sus logros (todo antes del intervalo), pero para megalomanía volvamos a Welles, a Coppola (al de El padrino, no al de Megalópolis por favor) o al mismísimo Paul Thomas Anderson, al que Corbet se quiere parecer y no le ata ni los zapatos.

AMENAZA EN EL AIRE (película) dirigida por Mel Gibson, con Michelle Dockery, Mark Wahlberg, Topher Grace. En cines.

-Gibson es otro de cine ambicioso y grandilocuente, pero con un grado de locura que lo distingue, como esa violencia sin rodeos. Y además es un gran director. En ese contexto, Amenaza en el aire parecía a priori un ejemplo absolutamente por lo contrario: un thriller ambientado en la cabina de un avión, con tan sólo tres personajes. Se parecía, de hecho, a las películas discretas que Gibson viene protagonizando hace años. Pero, decíamos, es un gran director y aquí deja atrás la grandilocuencia aunque mantiene la locura: y este viaje, en el que una agente debe trasladar a un testigo para que declare contra un mafioso, mientras tiene que lidiar con el piloto que es un psicópata en toda su dimensión, es pura tensión y diversión, de esa diversión despreocupada que sabían dar las películas de hace unas décadas, a donde el director pertenece. A Gibson le encanta la violencia desatada y va encontrando los lugares donde Amenaza en el aire impacta al espectador, aunque trabaja aquí una violencia en off que potencia a los personajes y genera clima. Un thriller perfecto, electrizante como dirían las frases de los pósters de las películas, y en última instancia una invitación a abandonar la credulidad, algo que le cuesta bastante al cine contemporáneo demasiado creído de sí mismo. Gibson es de los buenos, y sabe demostrarlo en este que es apenas un ejercicio de estilo.

TU AMIGO Y VECINO SPIDER-MAN (serie) creada por Jeff Trammell, con las voces originales de Hudson Thames, Kari Wahlgren, Colman Domingo. Disney+.

-Marvel parece haber saturado la producción sobre superhéroes, pero encontró en la animación un territorio fértil donde sus historias funcionan en un nivel más creativo. Aprovechando la estética del cómic, tanto desde la animación que simula las dos dimensiones como la estructura de las viñetas, Tu amigo y vecino Spider-Man es ir a lo seguro con un personaje infalible. Aquí, además, un regreso al territorio de la adolescencia, donde el querido Peter Parker, con sus temores sentimentales y sus dudas, es ese héroe perfecto, el más cercano de todos los superhéroes. La serie se divierte tirando guiños por aquí y por allá, jugando con la presencia de personajes icónicos (también con voces icónicas), pero sobre todo con ser una comedia de aventuras perfecta. Es ágil, es divertida, tiene buenos personajes y la duración exacta de la tira animada, que potencia el carácter serial. Seguramente una de las claves para entender todo sea la reversión del tema clásico de Spider-Man, lo que habla un poco de su surfeo entre lo clásico y lo moderno.

HIGH POTENTIAL (serie) creada por Drew Goddard, con Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Javicia Leslie. En Disney+.

-No es sencillo lo de High potential, busca meterse en el transitado mercado de las series de procedimiento policial con protagonista freaky, piensen de Monk a El mentalista y encontrarán una larga e inagotable lista de propuestas (ahora, hace unos años, hace unas décadas: ¡Columbo!). Aquí lo que tenemos es a una mujer separada que vive con sus tres hijos (Olson), que trabaja limpiando oficinas, pero que demuestra un notable poder de deducción para resolver crímenes, producto de un coeficiente intelectual por encima de la norma. Escrita por Drew Goddard, que a veces se pasa de listillo, aquí no es que no lo intente, pero logra personajes interesantes, con sus dobleces y fallas, mientras va recorriendo la lógica de géneros y subgéneros altamente explotados en la televisión. La sagacidad de la protagonista está acompañada de una narración muy rítmica, que no tiene miedo de detenerse en los conflictos personales. No inventa la pólvora, tampoco lo busca, sólo quiere hacer algo divertido con ella. Por momentos lo logra.

GHOSTS (serie) creada por Joe Port y Joe Wiseman, con Rose McIver, Utkarsh Ambudkar, Brandon Scott Jones. En Netflix.

-Esta sitcom tiene cuatro temporadas ya, pero Netflix apenas subió las primeras dos. La premisa no parece ser demasiado original, ya que volvemos a la comedia de gente que hereda una casa embrujada y los fantasmas que la habitan hacen lo imposible para echarlos. Claro que tiene sus vueltas de tuerca, pero lo que prevalece es en verdad la velocidad de sus diálogos, que responden perfectamente a la tradición de la sitcom (sus creadores son los mismos de New girl) y una serie de personajes de lo más divertidos, que son esos fantasmas de diferentes épocas, desde vikingos, a una hippie que murió por abrazarse a un oso, a un boy scout o un yuppie que murió sin pantalones ni calzoncillos y vaga por ahí un poco impúdicamente. Hay inventiva, hay diálogos chispeantes y hay miles de ideas arrojadas para que algunas funcionen. De hecho, algunas funcionan, y son muy divertidas.