EL AGENTE SECRETO (película) dirigida por Kleber Mendonça Filho, con Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone. En cines.

Ads

-Esta película brasileña fue una de las más celebras del 2025, lo que la llevó a instalarse con fuerza en la temporada de premios. Tanto es así, que no solo está nominada en los Oscar a Mejor Película Internacional, sino además a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Elenco. Y bien merecidos que tiene todos sus elogios, por cuanto se trata de un drama ambientado en tiempos de la dictadura en Brasil, que no teme en meterle mano a la ficción para quebrar tonos y registros, pasando del drama más intenso a la comedia, incluso con algún pasaje fantástico que sirve para flejar una idea que atraviesa a toda la película: la ficción como elemento constitutivo de la sociedad y en choque constante con la realidad. Esto involucra tanto al cine mismo como al periodismo y a la política. En el medio tenemos a un docente universitario que escapa de unos sicarios y un entretejido de personajes que orquestan un gran retrato de un tiempo. Gran trabajo de Mendonça Filho, una muestra de que se pueden abordar temáticas trilladas con creatividad y sin perder el sentido de lo cinematográfico.

PLAYA DE LOBOS (película) dirigida por Javier Veiga, con Guillermo Francella, Dani Rovira, Javier Veiga. En cines.

Ads

-Pequeña sorpresita. Uno, aburrido de los mohines habituales de Guillermo Francella, se encuentra aquí con una comedia negra que aprovecha bien las cualidades del actor argentino y que construye una buena dupla con el español Dani Rovira. El primero es un turista que llega a un destino de playa español y el segundo, un empleado del balneario donde recala aquel. Lo que inicia como un diálogo inocente acerca de ciertas taras del turista medio, se va volviendo un juego mental de gato y ratón en constante reflexión sobre los aspectos más siniestros del instinto y el subconsciente. Un único espacio aprovechado muy bien por el director Veiga, que se vale de la velocidad del diálogo, el filo de las situaciones, algún pasaje gore e inserts absurdos que acercan esta película extraña al musical, para construir un relato sólido que sostiene el interés durante toda su duración e invita al espectador a reencontrarse con su parte más oscura.

PARADISE (serie) creada por Dan Fogelman, con Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Nicole Brydon Bloom. En Disney+.

Ads

-El gran desafío de esta serie es sostener la tensión en torno a un gran misterio, que tiene que ver con la instalación de una parte reducida de la humanidad en un búnker subterráneo mientras el mundo se extingue. En verdad el desafío estaba dado desde el segundo episodio de la primera temporada, tras un piloto que culminaba con el cliffhanger más grande que se recuerde en los últimos tiempos. Así que en sus primeros tres episodios de la nueva temporada, Paradise se dedica a dividir su trama en tres subtramas que, seguramente, serán el pico de la temporada cuando se junten. Por lo pronto, la serie se respalda en su solidez narrativa para contar paso a paso las consecuencias de la primera sesión, e incluso sumar personajes e intérpretes de renombre como la reconocida Shailene Woodley. Los tres episodios fueron más construcción que confirmación, aunque se agradece la ampliación del universo sin caer en giros rebuscados ni absurdos. Sigue interesando.

LA LLAMA QUE LLAMA (serie) creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, con las voces de Sebastián Dreizik, Vanesa Weinberg, Daniel Casablanca. En Flow.

-Hacia fines de los 90’s, La llama que llama fue un fenómeno popular enorme, infrecuente dado su origen: la publicidad. Unas llamas revoltosas que vendían el producto de una empresa de telefonía. A casi tres décadas de aquella fama, regresan en formato serie de corta duración, con episodios que rondan entre los 5 y los 6 minutos. Y el regreso no podía ser más notable, con una perfecta utilización del artesanal recurso de las marionetas, y con un trabajo de voces que destraba rápidamente recuerdos, con frases icónicas. Pero a todo eso, esta nueva versión de La llama que llama le agrega un carácter provocador que no estaba en el original, jugando constantemente en los bordes de la cancha donde se estipula lo que se puede y no se puede decir, aquello sobre lo que se puede y no se puede hacer humor. Lo genial en este caso, a diferencia de lo que ocurre con las series de Cohn y Duprat, es que desde la ingenuidad y hasta la tontería sobre la que hacen apología, su humor corrosivo sobre el paso del tiempo y la sensibilidad actual es no sólo efectivo sino además necesario. “¡Seamos cancelables, seamos cancelables!”, gritan las llamas mientras se ríen socarronamente. Gracias por volver.

Ads

BROCKMIRE (serie) creada por Joel Church-Cooper, con Hank Azaria, Amanda Peet, Tyrel Jackson Williams. En Netflix.

-Hank Azaria se hizo popular por las diversas voces que interpretó en Los Simpson, aunque es uno de los grandes comediantes norteamericanos contemporáneos. Tal vez le faltó el gran protagónico, algo que alcanzó en esta comedia deportiva que es como un secreto a voces y que, ahora, Netflix viene a darnos a conocer sus cuatro temporadas. Emitida desde 2017, la serie explota un personaje que Azaria había creado tiempo atrás. Y por explotar entendamos el término en todo su esplendor, porque la plataforma de lanzamiento de estos capítulos de poco más de veinte minutos es notable. Brockmire es un relator de béisbol que un día sufre un brote al aire, tras descubrir que fue engañado por su mujer. La comedia, por tanto, tratará sobre cómo este tipo busca una segunda oportunidad tras haberse convertido en un chiste de redes. Es muy buena la idea de que el personaje desapareció de la Tierra en 2007 y, diez años después, desconoce lo que es un viral. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente de la serie es su humor rudo, grosero, sexual, sin tapujos ni censuras, al que Azaria y Peet le ponen todo el cuerpo. Una verdadera anomalía y una sorpresa que merece ser vista.