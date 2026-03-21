PROYECTO FIN DEL MUNDO (película) dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, con Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub. En cines.

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-Lord y Miller, los de Lluvia de hamburguesas, La gran aventura Lego y Comando especial, se hacen cargo de llevar a la gran pantalla una nueva novela de Andy Weir guionada por Drew Goddard (autor y guionista de Misión rescate). En primera instancia la historia de este profesor universitario que se ve involucrado en un proyecto espacial para investigar el motivo por el que están muriendo las estrellas no parece estar dentro del rango de intereses de los directores, pero todo se aclara cuando avanzada la historia descubrimos un misterio y un gran personaje: Rocky, habitante de otro planeta, que está en el mismo plan que el científico que interpreta Gosling. Historia de soledad y supervivencia, como Misión rescate, pero llevada a un límite de su existencialismo. Proyecto Fin del Mundo se sostiene primero en la gran actuación de Gosling y, segundo, en el talento y la gracia de esta pareja de realizadores que demuestran que los dilemas que se exhiben en este film pueden ser representados con gracia, amabilidad y emoción. Película que funciona como remedio a los dramas espaciales engolados como Interestelar o La llegada.

SCARPETTA: MÉDICO FORENSE (serie) creada por Elizabeth Sarnoff, con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale. En Prime Video.

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-La experimentada Sarnoff desarrolla esta serie que cuenta con dirección de David Gordon Green en varios capítulos, un thriller de asesinos seriales (o tal vez no) pero que vira con decisión hacia el drama familiar. La trama está partida en dos, con la forense interpretada por Kidman investigando un caso en el presente que tal vez tenga relación con otro caso que investigó a fines de los 90’s y que parecía haber sido resuelto. Sin embargo, por encima de esto, Scarpetta va construyendo un drama familiar donde la mayoría de los personajes están vinculados, de una u otra manera, con la justicia y la ley: la forense, un investigador retirado, un agente del FBI, una viuda y chica genio que podría trabajar de detective. Seguramente esa cuestión psicológica sedujo al elenco que también integran Curtis, Cannavale, Simon Baker y Ariana DeBose. Hay algunas cosas molestas (una inteligencia artificial demasiado desarrollada) y dilemas que restan atractivo a la subtrama policial, pero en líneas generales es más o menos lo esperable: una serie del montón con gente muy profesional involucrada, que la hace ver mejor de lo que es.

ROOSTER FIGHTER (serie) creada por Shû Sakuratani, con las voces de Kenta Miyake, Mariko Honda, Chiharu Hokaze. En Disney+.

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-Atención a esta serie animada, que si bien recién lanzó un episodio por Disney+, ya genera cierto interés. Animé sobre kaijus que aterrorizan a los ciudadanos, aquí el héroe es bastante improbable: un gallo con un poder sobrehumano, que desde su pequeñez se enfrenta a estos monstruos gigantes y los destroza cuando saca su feroz alarido. Visualmente la serie es muy atractiva, con una mezcla de animación digital y tradicional, pero mucho más lo es su narrativa, que juega sobre la lógica de aquellas viejas series autoconclusivas con un personaje que va recorriendo diferentes lugares y ayudando a quien se le cruza. Mientras, claro, busca el rastro del monstruo que asesinó a su hermana. Violenta, sexual y muy divertida, tiene el logro además de estar centrada en un disparate que se vuelve bastante serio y sombrío. Se emite los domingos.

STEVE!: UN DOCUMENTAL EN DOS PARTES (miniserie) dirigida por Morgan Neville, con los testimonios de Steve Martin, Melinda Dobbs, Jerry Seinfeld. En AppleTV.

-Todos conocemos más o menos a Steve Martin, comediante popularísimo que se mantiene vigente y en notable proceso creativo con la serie Only murders in the building. Este documental en dos partes, como reza su título, recorre íntegramente la carrera del actor, desde sus comienzos hasta el presente. Y lo hace con incontable material de archivo y la sabiduría narrativa del director Neville, experimentadísimo en el género. Seguramente el primer episodio sea el más interesante a partir de los datos que aporta y los detalles sobre los inicios de la carrera de Martin, no tan conocidos. Si bien a partir de los 80’s se convirtió en el comediante más popular del planeta, antes de llegar a ese lugar luchó bastante en el plano del stand-up para hacerse un lugar desde un estilo que rompía con la lógica del propio registro. Humorista de vanguardia, eterno disconforme, Steve! es el retrato necesario de uno de los grandes artistas del Siglo XX… y del XXI también.

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TURBULENCIA: PÁNICO EN EL AIRE (película) dirigida por Claudio Fäh, con Hera Hilmar, Jeremy Irvine, Kelsey Grammer. En cines.

-Una pareja con algunos contratiempos decide reforzar el vínculo con una suerte de luna de miel tardía en un paseo en globo aerostático por los cielos italianos. Pero lo que amenaza con ser sumamente romántico, termina en tragedia cuando al viaje se suma una mujer que el muchacho conoció la noche anterior y tiene planes de chantajearlo. Como suele ocurrir con el cine de premisa, aquí tenemos una historia que transcurrirá únicamente en la cesta de ese globo, con cuatro personajes y con el esfuerzo del guionista por sostener la atención del espectador. Es verdad que la película fluye, que hay cierto ingenio para escalonar la tensión, pero también que todo luce bastante arbitrario, especialmente algunos giros en el personaje masculino funcionales para que la película encuentre su final de revalidación de lo femenino. Un thriller discreto y falso, como esos fondos artificiales que pretenden simular el viaje en globo. Por ahí anda el pobre Kelsey Grammer bastante desaprovechado.