LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS (película) dirigida por Matt Shakman, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach. En cines.

-Marvel y su persistencia. No se puede negar que la compañía de cine de superhéroes no deja de intentarlo, de dar pasos en diferentes direcciones para tratar de sostener el interés de una platea que parece estar en otro lado luego del final de una era que significó Avengers: Endgame. Ya son muchos años con películas entre discretas y fallidas, más allá de algún acierto, por lo que las expectativas han ido bajando cada vez más. Sin embargo, esta Los cuatro fantásticos: primeros pasos es un ligero acierto. No es tanto porque estemos ante una gran película, como por el hecho de que tiene la capacidad de concentrarse en un conflicto, no querer jugar a unir 40.000 películas, plantear un universo con reglas propias y hacerlo funcionar perfectamente. Esta aventura familiar se construye sobre la base de sus ideas narrativas y, sobre todo, visuales, con ese estilo sesentoso que le sienta tan bien. Una película que, por otro lado, recupera la potencia melodramática de estas películas al construir un conflicto que tiene como centro el condimento humano, perdido en tantas películas. Funciona y es bellísima visualmente. Tal vez un espejo donde Marvel pueda comenzar a verse para recuperar lo que alguna vez fue.

HAPPY GILMORE 2 (película) dirigida por Kyle Newacheck, con Adam Sandler, Julie Bowen, Christopher McDonald. En Netflix.

-La figura de Sandler es central para pensar la reinvención de la comedia norteamericana de fines del siglo pasado, que duró hasta más o menos hace una década. Películas como Billy Madison y Happy Gilmore sentaron las bases de su estilo humorístico, pero también abrieron las puertas a un grupo de comediantes geniales que deslumbraron. Luego Sandler se reconvirtió y si bien nunca dejó de lado sus comedias absurdas, lo hace cada vez más esporádicamente. Un poco porque Sandler se ve aburrido, como porque su talento se ha ido apagando. Happy Gilmore 2 es una nueva muestra de ese descenso, pero es uno que duele más por lo innecesario de volver a una de las comedias más queridas e icónicas. Hay una idea más o menos interesante, que es la de pensar a Happy Gilmore (ese golfista iracundo) como un tipo fracasado, que tiene que recuperar la centralidad en su vida, y lo hace a través de los recursos del cine deportivo. El problema es que para llegar de A a Z toma todos los caminos equivocados, con chistes que habían quedado afuera en otras películas porque eran malos, exceso de flashbacks, cameos y demás elementos como si estuviéramos en un museo y todo estuviera muerto. Risas esporádicas y algunos momentos que dan vergüenza ajena. Una pena.

LOS TIPOS MALOS 2 (película) dirigida por Pierre Perifel y JP Sans, con las voces originales de Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson. En cines.

-Ya lejos de los primeros puestos de la taquilla, Dreamworks continúa dando pasos acertados. Entre sus producciones más recientes, Los tipos malos había sido una de las más felices. Y esta secuela, contra todos los pronósticos sobre los peligros de la repetición, es otra maravilla que mezcla acción y aventura con una pulsión por el movimiento que es pura precisión. Los antihéroes de la primera película están en la mala senda desde que descubrieron que había que ser buenos. Así que se verán seducidos cuando un grupo de tipas malas los inviten a un gran último robo. Lo que cuenta se va volviendo cada vez más disparatado, en una película que apuesta por un diseño muy cuidado que vincula el animé con el cartoon clásico. Salvo un subtexto moral que es expresado con cierta superficialidad (de ahí que le falte ese giro que la convierta en algo más), Los tipos malos 2 es un gran espectáculo para ver en la pantalla grande.

SOUTH PARK(serie) creada por Matt Stone y Trey Parker, con las voces originales de Trey Parker, Matt Stone, April Stewart. En Paramount+.

-En los 90’s, al calor de Los Simpson, la animación para adultos ganó un estatus impensado y se volvió sumamente popular. Lo curioso es que la mayoría de esas animaciones siguen produciéndose cuando su furor pasó hace años. De ese grupo de tiras animadas South Park es la que parece haberse mantenido en mejor estado. Debo reconocer que le perdí el rastro con el tiempo, por lo que el estreno de su temporada 27 en Paramount+ fue una invitación para ver en qué están Stone y Parker, los creadores. Y hay que reconocer que no han perdido el toque: la serie sigue con su grado de virulencia y su incorrección política, que nunca es una incorrección previsible o esperable, sino algo más retorcido. Por ejemplo el primer episodio de esta nueva temporada (que se convirtió en noticia esta semana por algunas imágenes bastante gruesas sobre Donald Trump) es una gran burla a los sectores conservadores, pero también tiene ideas menos lineales que son aquellas que la vuelven más interesante. Por ejemplo, toda una subtrama con Cartman (el personaje más incorrecto de la serie) apenándose porque el regreso al conservadurismo le quita su dosis diaria de reírse de programas de radio woke. No para cualquier estómago, claro, aunque a esta altura ya todos saben de qué se trata. South Park mantiene su poder porque básicamente lo que le importa es hacer reír.

LA PISTOLA DESNUDA (película) dirigida por David Zucker, con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, O.J. Simpson. En Netflix y Paramount+.

-La semana próxima se estrena el reboot de La pistola desnuda con Liam Neeson (que en verdad le pusieron ¿Y dónde está el policía?, mejor no hablemos…), por lo que no viene nada mal volver a estas comedias geniales. La pistola desnuda había sido anteriormente una serie, de la cual se emitieron sólo seis episodios hasta que fue levantada del aire. Pero la idea era realmente muy buena, una parodia del policial clásico, con un actor, Leslie Nielsen, que había probado su valor de comediante en ¿Y dónde está el piloto? (de los mismos autores), y que encajaba perfectamente en ese personaje: un típico investigador de policía, cercano en espíritu al noir, que vive dentro de una comedia pero él nunca se da cuenta. Precisamente ese choque entre el delirio circundante y el rostro impertérrito del personajes es uno de los grandes logros de esta parodia, que toma todos los lugares comunes del género y los lleva al paraíso de la comedia. La pistola desnuda es graciosa, es ocurrente, tiene cientos de chistes en primer o en segundo plano (su puesta en escena es formidable), y es un clásico del género. Luego vinieron la notable segunda parte y una tercera que está un poco por debajo. Pero hay que aprovechar que estas películas están en plataformas para volver a disfrutarlas o descubrirlas en el caso que nunca las hayan visto.