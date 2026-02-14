CUMBRES BORRASCOSAS (película) dirigida por Emerald Fennell, con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau. En cines.

-La clásica novela de Emily Brontë ya tuvo varias adaptaciones al cine y estos tiempos se debían una nueva mirada, ya sea para reformular o modernizar algunos aspectos de una de las más emblemáticas historias de amor trágico. Digamos que la película tira toda la carne al asador, con una propuesta que es pura estética, diseño, sonido al mango, música anacrónica, y dos intérpretes que exudan sexualidad (Robbie y Elordi) y parecen divertirse con el cúmulo grasoso que constituye la superficie del film. La directora, Fennell, es la misma de las discutibles Hermosa venganza y Saltburn, es decir alguien a quien la provocación la moviliza más que la construcción de universos sólidos. Y su falta de sutileza y exceso de trazo grueso se evidencia desde la primera secuencia, en la que un ahorcamiento convoca tanto a la libido como a la exaltación de las pasiones más bajas. Digamos que durante un buen rato, Fennell se aplica perfectamente a contar el nacimiento del amor entre Heathcliff y Catherine, pero en determinado momento prefiere mostrarse más que contar, y pierde el rumbo. Y su Cumbres borrascosas se va perdiendo en una serie de provocaciones que fallan no por provocadoras, sino por calculadas. Claro que algo sobrevive de la historia original, pero es difícil pedirle al espectador sentimientos cuando la película nos revolea algunos pasajes de mal gusto que tienen que ver no tanto con un tono, sino con la propia constitución de los personajes.

VIAJE.INESTIMABLE.VOYAGE (película) dirigida por Mariano Laguyás, con Lucila Iriarte, Claudio Lago, Ale Borges. En cines.

-Laguyás alcanza un logro infrecuente: su cuarta película producida en Mar del Plata llega a las salas comerciales. Sin embargo lo de Viaje.Inestimable.Voyage es significativo: una película al margen de los métodos habituales de producción, que decide salir a la calle y tomarla por asalto, y en ese movimiento encontrar algo interesante que vibra y que puede ser el borrador de algo por venir. Como siempre en Laguyás estamos ante un relato coral, con personajes que buscan ser algo más que el soporte de los protagonistas. Aquí, una influencer de la historia de Mar del Plata se debate en un dilema interno, que funciona a la vez como extensión de su actividad: así como muestra una ciudad que cambia, ella también está en el proceso. Y lo mismo les sucede a los demás personajes. Viaje.Inestimable.Voyage intenta incorporar los modos narrativos del lenguaje de redes, algo que no termina de funcionar, pero encuentra en los espacios urbanos que habita y se apropia (sobre todo cuando la cámara se mueve acompañando a sus personajes) un tono adecuado para enmarcar a criaturas que se mantienen siempre a las corridas y activas en búsqueda de un horizonte.

EL ABOGADO DEL LINCOLN (serie) creada por Ted Humphrey y David E. Kelley, con Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton, Angus Sampson. En Netflix.

-En su cuarta temporada, la serie basada en los libros de Michael Connelly sigue gozando de buena salud. Si la tercera temporada estaba conducida por un caso que no era tan atractivo, la caída en prisión del abogado Mickey Haller motiva aquí una serie de elementos que favorecen a la trama: hay una conspiración y vamos a descubrirla. Lo concreto es que en el amplo catálogo de series sobre abogados y crimen, El abogado del Lincoln encuentra su fuerte primero en la base de las novelas, pero sobre todo en personajes e intérpretes con buena química que conforman un grupo atractivo. Sobresale claro Manuel García-Rulfo como el exitoso letrado, quien muestra no sólo sagacidad en cuestiones tribunalicias, sino también en sus aspectos más detectivescos. Que, en el fondo, de eso se trata todo esto: de revitalizar las historias de detectives del pasado con nuevas formas.

ARCO (película) dirigida por Ugo Bienvenu y Gilles Cazaux, con las voces originales de Margot Ringard Oldra, Oscar Tresanini, Nathanaël Perrot. En cines.

-Por un lado tenemos a una niña, Iris, solitaria junto a su pequeña hermana, criada por un robot mientras sus padres trabajan. Por el otro, Arco, un niño del futuro, cuya familia sale a explorar por el universo mientras él se queda en el hogar. Obviamente, la curiosidad le ganará y buscará salir al mundo, aunque sin suerte: sin el aprendizaje debido, querrá volar con la capa de su hermana pero terminará aterrizando en el mundo de la otra niña. Relato de soledades, de chicos que deben aprender cosas, esta película animada nominada al Oscar se construye sobre la ciencia ficción y la aventura, para hablar de la adolescencia y del paso del tiempo, de los miedos y de las formas de afrontarlos. Gran película con personajes que a partir de sus gestos heroicos desinteresados mejoran las vidas de los demás, con un diseño visual alucinante y tópicos que rozan, como homenaje, el cine de Hayao Miyazaki. De los mejores estrenos del año.

EL GRAN HOTEL BUDAPEST (película) dirigida por Wes Anderson, con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric. En Netflix.

-Ante la escasez de buenas novedades, nada mejor que aprovechar cuando una película del pasado llega a las plataformas. Es lo que sucede con esta, una de las mejores películas de Wes Anderson, sino la mejor. Con un estilo absolutamente desarrollado y dispuesto para que se ame o se odie, podríamos decir que el cine de Anderson funciona mejor cuando encuentra el fondo y los personajes. Y aquí está todo más que perfecto, en esta farsa que tiene todos los elementos propiamente andersonianos, pero le suma un grado de dislate y humor absurdo que es en verdad lo que el director siempre busca, pero no siempre encuentra. El Gran Hotel Budapest tiene el habitual ingenio para la puesta en escena de Anderson, pero también un humor que se filtra por todos los costados de su arquitectónica narrativa. Aunque controlada por la visión del director, la película logra alocarse y volverse un sinsentido extremo. Imperdible.