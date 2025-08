¿Y DÓNDE ESTÁ EL POLICÍA? (película) dirigida por Akiva Schaffer, con Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser. En cines.

Ads

-No era fácil recrear el espíritu de La pistola desnuda, una comedia icónica que significó la popularización y la cima de la comedia paródica, un estilo que desde hace años está perdido dentro de los subgéneros del humor cinematográfico. Sin embargo gracias al talento del director Akiva Schaffer, con antecedentes geniales dentro del género como Hot Rod, el milagro se hizo posible. Hubo algunas elecciones curiosas, como Liam Neeson y Pamela Anderson, pero hay que aceptar que todo funciona a la perfección. La trama, que es lo de menos, vuelve a ser un remedo de los resortes del policial clásico. Sobre eso, se imponen una serie de chistes visuales y verbales que, en ocasiones, alcanzan un grado de perfección inusitado para el presente. Es, también, un regreso a la comedia sin vuelta atrás, a la idea de ir al cine a reírnos, algo que pasa cada vez menos. Si bien se extrañan los gags en segundo plano de las viejas películas, esta reinvención resulta sumamente feliz y acertada. Encuentra el tono y el estilo, y allí donde innova no molesta. Gran comedia.

AMORES MATERIALISTAS (película) dirigida por Celine Song, con Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal. En cines.

Ads

-Si la venta nos hablaba de una suerte de regreso a la comedia romántica de los 90’s y 00’s, con un trío que prometía prender fuego la pantalla, en verdad esta película de Celine Song (de la gran Vidas pasadas) pretende reproducir el género, mientras intenta reflexionar sobre el género. Intenta también ejercer una mirada de clase, que es demasiado envarada y previsible, sin agregar que está rodeada de bastantes prejuicios. Ahí tenemos la chica, una casamentera de high society, que atraviesa las clases bajas, medias y altas, que se relaciona con un hombre de alta posición mientras se debate acerca de qué hacer con su pobretón ex novio. La idea del amor con producto y de las personas como envases que significan algo está dando vueltas todo el tiempo, como entorpeciendo lo que la película debería ser y no es. O no quiere ser. Si la película no es mala, es porque Song sabe filmar diálogos, y también tiene buena mano para la dirección de actores. Pero en lo concreto, Amores materialistas no nos da lo que buscamos y lo que nos da a cambio no sé si es tan sustancial.

LEANNE (serie) creada por Chuck Lorre, con Leanne Morgan, Kristen Johnston, Blake Clark. En Netflix.

Ads

-La sitcom clásica se resiste a desaparecer. Aunque su época de gloria haya pasado y lo que quede sean gestos y pequeños grandes momentos de comedia. Es un poco lo que sucede con esta Leanne, creada por uno de los más exitosos creadores de sitcoms, Chuck Lorre, el de Two and a Half Men, The Big Bang theory o Dharma & Greg, por nombrar sólo algunas. Aquí recurre a Leanne Morgan, una comediante bastante popular, que tiene un humor cáustico respecto de los vínculos y la actualidad de las mujeres de más de 50. Y precisamente de eso va esta serie, de una mujer a la que luego de 33 años de casada su esposo la abandona. Claramente ahí, y en la elección de un elenco con mucha experiencia, se hace clara la apuesta de la sitcom: hacer humor para adultos, que son posiblemente los que eran jóvenes cuando brillaban Blanco y negro, Alf, Seinfeld o Friends, potenciales espectadores de este tipo de comedia televisiva. Si algunos ejemplos recientes de sitcom propuestos por Netflix fallaron, hay que reconocer que Leanne tiene su encanto, algunos buenos personajes y un timing aceptable. Lejos está de las mejores expresiones del género, pero es una comedia a la que, si le disimulamos su olor un poco rancio, le podemos sacar algo de jugo.

LO MEJOR DEL DOMINGO: LA HISTORIA JAMÁS CONTADA DE ED SULLIVAN (película) dirigida por Sacha Jenkins, con la participación Harry Belafonte, Berry Gordy, Jackie Jackson. En Netflix.

-Ed Sullivan es una de las grandes figuras históricas de la televisión norteamericana, seguramente el primer gran presentador. Este documental aborda un poco su vida, sus inicios como periodista deportivo y su relación azarosa con el mundo del espectáculo, y hace hincapié en un tema: la forma en que el conductor supo esquivar la censura de la época y poner en pantalla a los más destacados artistas de la comunidad negra, prohibidos en tiempos de Caza de Brujas. Esa actitud, la forma en que Sullivan -descendiente de irlandeses- se sentía representado también por la idea del underdog, lo convierte en una figura indispensable en la lucha por los derechos civiles. Tal vez la película se doble demasiado sobre ese tema y Sullivan merezca una película más completa sobre su vida y su carrera, pero aún así es un documental interesante, con material de archivo invalorable y algunas glorias dando testimonio de un tiempo que, visto hoy, parece absolutamente ridículo.

Ads

PROYECTO X (película) dirigida por Nima Nourizadeh, con Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown. En Netflix.

-Aprovechemos que Netflix acaba de subir esta comedia a su catálogo para no sólo recomendarla, sino además recordar un recurso del cine que tuvo más o menos por la época de esta película su muerte definitiva. Hubo un tiempo en que el formato de cámara en mano y subjetiva atravesó todos los géneros. A partir del found fotage de El proyecto Blair Witch, se reprodujeron las películas basadas en filmaciones hechas por los propios personajes, muchas veces forzando el recurso a límites inverosímiles. Las hubo de terror, hubo dramas, hubo acción, hubo de superhéroes y hubo comedias. Proyecto X fue una de ellas y, seguramente, una de las mejores. Producida por Todd Phillips, el de la saga ¿Qué pasó ayer?, tenemos la clásica comedia adolescente, en la que una fiesta en una casa se le termina yendo de las manos a los protagonistas, aquí con el aditamento de una cámara en mano puesta un poco de manera antojadiza, pero que logra darle un estilo y una estética a una comedia que se va volviendo cada vez más salvaje. Esa idea falsamente documental funciona y logra renovar ese subgénero de comedias con una serie de chistes decididamente pasados de rosca. De paso, algunos intérpretes -por entonces juveniles- como Thomas Mann o Miles Teller ya mostraban su talento.