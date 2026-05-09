GARY (especial) dirigido por Christopher Storer, con Ebon Moss-Bachrach, Jon Bernthal, Gillian Jacobs. En Disney+.

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-Mientras se nos confirma que la quinta temporada de El oso, que llegará en junio, será la última, Disney+ lanzó sin hacer mucho ruido este episodio especial, centrado en un flashback que indaga en la dinámica de la relación del querido primo Richie con Mikey Berzatto, el hermano que siempre funciona como una sombra sobre el resto de la familia. Básicamente los sigue en un viaje a la ciudad de Gary, donde tienen que realizar una tarea para el tío Jimmy. Eso es una excusa, en verdad, para que Storer retome formas y modos de la serie, con esos diálogos intensos y esa puesta de cámara bien cercana a los personajes. Hay un leve hilo narrativo y una relación que se constituye desde cierto código interno de violencia verbal, que en determinado momento se corta cuando la cosa se vuelve demasiado personal. Bien interpretado, bien narrado, Gary nos muestra algo del esquivo y problemático Mikey y profundiza en esa personalidad explosiva de Richie. Casi una muestra gratis o un episodio menor de El oso.

MARGO TIENE PROBLEMAS DE DINERO (serie) creada por David E. Kelley, con Elle Fanning, Nick Offerman, Michelle Pfeiffer. En AppleTV.

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-Esta serie creada por el experimentado Kelly se suma a otras del estilo que integran el catálogo de AppleTV, dramedias nobles de gente rota que decide no sumarse a la caravana de cínicos contemporáneos. Aquí el centro es Margo, joven que se hace cargo de un niño no buscado y de un progenitor abandónico, mientras reconstruye su familia integrada por una madre con la que se lleva mal y un padre, con el que se lleva bien pero al que hace años que no ve. La serie se edifica desde lo estrafalario (la madre es una vendedora medio grasa, el padre una figura del catch en decadencia) para poner una mirada tierna sobre un grupo de personajes rotos que desean ser mejores. Con mucho humor, con momentos dramáticos que no empañan el asunto, Margo tiene problemas de dinero tiene además un gran elenco y una decisión evidente: correrse del prejuicio y aceptar a sus personajes como son. Bienvenida.

APEX (película) dirigida por Baltasar Kormákur, con Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana. En Netflix.

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-El prólogo es una muestra gratis de lo que vendrá. Una tragedia en las alturas filmada con criterio a la hora de construir climas y tensión. Luego, una aventura: la mujer del comienzo, ahora sola, vagando por Australia en una viaje de expiación personal. Y ahí comienzas los problemas, cuando la mujer (Theron) se cruce con un personaje (Egerton) que más pronto que tarde mostrará la hilacha: más que un simpático guía es un asesino despiadado que goza con hacer sufrir a sus víctima. Apex, entonces, es un relato de supervivencia adentro de un juego de gato y ratón. El film es pequeño, lo que no sígnica lo mismo que malo: Theron es una gran protagonista que sabe actuar desde lo físico, Egerton disfruta de estos personajes torturados y siniestros, y Kormákur (el de Bestia y Everest) filma muy bien el suspenso y la tensión en el entorno natural. Un thriller sólido, una película como las que antes llegaban a los cines y ahora apenas se estrenan en plataformas. Corta y eficaz.

BRONCA (miniserie) creada por Lee Sung Jin, con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Cailee Spaeny. En Netflix.

-Esta serie antológica vuelve con otra de esas historias donde el azar juega su parte y todo se vuelve bastante turbio. Ahora estamos en un club exclusivo, donde sus encargados (la típica pareja de ricachones con problemas de alcoba) tienen una pelea que es observada por dos empleados del lugar. En verdad ven un recorte de la discusión, pero eso les sirve para crear un juicio. Ese mínimo episodio, básicamente, servirá para que las cosas escalen y se vuelvan descontroladas, mientras la serie aprovecha la locura generalizada para hacer una lectura sociológica acerca de muchas de las taras del presente, aquí las diferencias de clase, los juicios de valor construidos en la nada y las miserias de ricos y pobres. A Bronca la puede la ecuanimidad, a veces forzando las situaciones. Ese es su principal inconveniente, aunque también uno de los motivos de su éxito.

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LA HUELLA DEL ORO (miniserie) creada y dirigida por Daniel Duche. En HBO Max.

-Esta producción animada argentina se ha convertido en un suceso, impensado -sólo- si pensamos en su origen y aceptamos que la animación nacional no tiene por ahora la trascendencia que podría tener. Lo cierto es que este relato fantástico que sigue a un mercenario en lucha contra criaturas de todas las dimensiones y formas posibles, es en primera instancia una construcción narrativa que funciona en su propia lógica y muy especialmente un diseño visual que impacta y se impone. Podríamos decir que la leve narración se sostiene desde lo gráfico, desde esas peleas tremebundas que siempre encuentran alguna invención para crear imágenes potentes. La huella del oro no solo funciona, sino que además muestra un camino posible para la animación nacional.