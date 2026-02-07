HAMNET (película) dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckley, Paul Mescal, Zac Wishart. En cines.

-Zhao dirige esta película centrada en el vínculo entre William Shakespeare y su esposa Agnes, un drama intenso sobre la vida, la muerte y la creación artística como elemento que tiene la capacidad de exorcizar dilemas existenciales. La película transita entre el drama realista y ciertos aspectos metafóricos y hasta surrealistas, surcados por lo terrenal y lo religioso, en un contrapunto que busca impactar en la condición humana de los personajes. Pero más allá de todos los elementos que congregan a cierta gravedad expositiva, lo que hace Zhao es recurrir a dos intérpretes formidables para llevar adelante la empresa: Buckley y Mescal están perfectos, pero especialmente en la última secuencia (por lejos, lo mejor de la película) en la que se expresan mayormente a partir del cuerpo y los gestos. Una película de actores, como cierta corriente del cine clásico, que aquí luce cuando no cae en subrayados o en gritos y zamarreos emocionales.

THE MUPPET SHOW (especial) dirigido por Alex Timbers, con Sabrina Carpenter, Seth Rogen, Maya Rudolph. En Disney+.

-La gran creación de Jim Henson volvió en su mejor formato: el del programa de variedades, de sketches con estrellas invitadas, que brilló en la televisión de hace varias décadas. El humor pop, el guiño cómplice, la autoconsciencia y una mirada entre cáustica y cariñosa sobre el mundo del espectáculo se construye mientras la gran Rana René (sepan disculpar a los que le dicen Kermit) hace todo el esfuerzo del mundo para sostener el producto. La propuesta es clara: una sátira a la televisión mientras se cocina televisión de la mejor, rodeada de chistes malos a propósito, números musicales de primer nivel e invitados de lujo que se divierten siendo parte del desquicio y la destrucción que siempre simbolizaron los Muppet entre el humor de vodevil y el gran uso de la técnica de las marionetas. La promesa está hecha: si esto funciona, habrá más. Esperamos por los próximos capítulos. Y porque Disney suba de una buena vez por todas a su catálogo los viejos programas.

LAS SIETE ESFERAS (miniserie) creada por Chris Chibnall, con Mia McKenna-Bruce, Edward Bluemel, Martin Freeman. En Netflix.

-El universo de Agatha Christie es inagotable. Y de hace un tiempo a esta parte las historias detectivescas se han vuelto un material indispensable para las plataformas dadas sus amables condiciones de producción. Las siete esferas es una nueva aproximación a la autora, adaptación de una novela no tan querida por la creadora de Hércules Poirot. Ojo, nada que ver con el detective del bigote, aquí tenemos otro tipo de misterio, no tan dependiente de los espacios cerrados y con un toque pintoresquista de la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial. Un crimen que da lugar a otro crimen y una joven metida a investigar, en un episodio que mezcla las logias, la geopolítica y una serie de entramados de gente poderosa. A veces la miniserie no es del todo clara, mezclando personajes y escenarios con un poco de rusticidad, aunque obviamente el misterio nos obliga a seguir viendo. Le faltan personas atractivos y un misterio más interesante, en todo caso una adaptación con sus lujos y su diseño de producción que disimula otras carencias.

ELLA MCCAY: IMPERFECTAMENTE PERFECTA (película) dirigida por James L. Brooks, con Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Albert Brooks. En Disney+.

-A los 86 años, James L. Brooks parecía retirado de la dirección. La última película del gran realizador de comedias como La fuerza del cariño, Detrás de las noticias o Mejor… imposible databa de 2010, y nada parecía devolverlo a las pantallas. Pero aquí lo tenemos, con un elenco notable (como siempre en sus películas) y con una historia que parece aplicarse a cuestiones del presente (personajes femeninos fuertes explorando sus dilemas existenciales) sin dejar atrás su propio estilo. Brooks patentó un tipo de comedia dramática con variedad de personajes, plagado de diálogos filosos, intérpretes que saben tocar cada cuerda y la sensibilidad para ahuyentar el cinismo. Eso está en Ella McCay: imperfectamente perfecta, una película que habla sobre la verdad y la forma de trasladar las utopías juveniles a la adultez, pero algo luce un poco oxidado, como si la maquinaria no funcionara del todo y se notara que el director hace tiempo que no filma. Más allá de eso, una película que luce personal y diferente, como dice el subtítulo que le pusieron por aquí: imperfectamente perfecta.

EL GRAN PREMIO: A TODA VELOCIDAD (película) dirigida por Waldemar Fast, con las voces originales de Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Hayley Atwell. En cines.

-El cine animado europeo comenzó a llegar a los cines argentinos hace un tiempo y, desde entonces, se ha vuelto recurrente. Son películas que parecen pertenecer más a la larga tradición de relatos orales del Viejo Continente, aunque buscan impactar en el espectador híper-estimulado por las producciones de Dreamworks, Disney o Pixar. El gran premio: a toda velocidad cruza todos estos aspectos a partir de la historia de una ratoncita que sueña con convertirse en piloto de carreras, pero una cuestión familiar la ata a ciertas obligaciones. Sin alejarse un pelo de la fórmula, el film acierta en aquellos pasajes donde explora las posibilidades de la animación digital para crear movimiento e imágenes impactantes. Es en las carreras precisamente donde esto sucede, guiño amable a Los autos locos. Un film entretenido en sus módicas pretensiones.