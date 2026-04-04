SÚPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (película) dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc, con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. En cines.

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-Las películas de la compañía Illumination parecen todas sacadas por un mismo molde: un diseño visual atractivo y muy colorido; personajes con gancho en el gran público; suma de comedia y aventuras con mínima moraleja; y resultados entre discretos y apenas aceptables. Esta segunda película de Súper Mario Bros. no es la excepción, un film a reglamento que ofrece la dosis básica de de movimiento, espectacularidad y guiños para los fans. La princesa Peach sale a la búsqueda de otra princesa, mientras el hijo de Bowser amenaza con destruir el universo. Y ahí van los personajes, en una película que se diferencia de la primera en el sentido de que no quiere contar algo por encima de la aventura. Por eso, porque todo se resuelve en la acción y en la inventiva esporádica para generar imágenes, Súper Mario Galaxy luce apenas un poco más satisfactoria que la primera. Claro, si tienen la posibilidad de ver la versión subtitulada no lo duden: escuchar las voces originales hace que mejore un poco la experiencia apenas aceptable.

MIKE Y NICK Y NICK Y ALICE (película) dirigida por BenDavid Grabinski, con Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González. En Disney+.

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-Una comedia de acción con elementos de ciencia ficción, bien disparatada, como se hacían en los 90’s. De hecho, la banda sonora está regada de varios hits de aquellos tiempos. Un mafioso va a revelar, al final de la noche, quién fue la rata que traicionó a su hijo y lo hizo pasar seis años preso. Así, comienza una carrera contra el tiempo, que lo es mucho más profundamente si pensamos que uno de los personajes viene del futuro para impedir que suceda lo que ha sucedido en esa noche. Si un poco canchera y estilizada, la película de Grabinski le contrapone a ese lastre grandes momentos de comedia, secuencias de acción bien coreografiadas y ciencia ficción lúdica, además de una dupla que está perfecta: Vaughn y Marsden tienen química en pantalla y es desde ellos que la película se vuelve furiosamente divertida. Un cine que se aleja de las exigencias del presente para dar, a cambio, entretenimiento del bueno. Para dejarse llevar y no hacerse demasiadas preguntas.

BAIT (serie) creada por Riz Ahmed, con Riz Ahmed, Guz Khan, Aasiya Shah. En Prime Video.

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-Creada y protagonizada por Ahmed, esta comedia se mete con temas del presente como el acoso de las redes sociales, la intolerancia, la corrección política y varios asuntos más. En el centro tenemos a un actor en caída libre, que parece encontrar su camino cuando es convocado a un casting para interpretar a James Bond. Claro, la noticia de que el agente 007 será interpretado por un pakistaní convoca los debates que ya sabemos… y en medio queda este pobre sujeto, al que todos confunden con la estrella Dev Patel. Bait es muy divertida, le saca juego con originalidad a estos conflictos contemporáneos y hace que ese cine dentro del cine sea algo más que la expiación de dolores burgueses. Divertida, imprevisible, caótica, es además un registro urbano y energético de Londres.

JUGADA MAESTRA (película) dirigida por John Patton Ford, con Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick. En cines.

-A la manera de las viejas comedias británicas, Jugada maestra cruza el humor ácido, una alta dosis de cinismo y una lectura sociológica. Tenemos al último heredero de una familia acaudalada, el primo realmente marginado, que un poco por avaricia y fundamentalmente por venganza, va a ir eliminando uno a uno a esos que le hicieron daño y dejaron en ruinas a su madre. Uno de los aciertos de la película es que no construye un protagonista unidimensional, sino que se trata de un persona con fricciones, incluso con contradicciones. Otro acierto es la presencia de Powell, actor que funciona en estos personajes que involucran un poco la ingenuidad y otro tanto la maldad. Si bien se enreda con algunos giros sentimentales que le restan potencia, y algunos crímenes son un poco sencillos moralmente (si se entiende lo que queremos decir), Jugada maestra es una comedia negra más que atractiva para expiar nuestros propios demonios.

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EL DÍA QUE PARALIZARON LA TIERRA (película) dirigida por Robert Wise, con Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe. Hoy a las 20:00 en Cineclub Sueños y Pesadillas (Gally Café, Santiago del Estero 2076).

-La película de Wise es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, tal vez no un gran película, pero sí uno con la suficiente fuerza icónica como para sostenerse a tantas décadas de su estrenos. El film registra, en pleno auge de este tipo de relatos, la llegada de una nave alienígena y la presencia de un extraterrestre en la sociedad. La clave de la película es que entre tantos relatos de acción e invasiones, lo que plantea esta historia es que la Tierra será exterminada si los humanos no logran convivir en paz. Si bien a esta altura puede resultar un poco ingenua en su planteo, la presencia del emblemático Klaatu le da un soporte clave. Atención, si en televisión se cruza con la remake El día que la tierra se detuvo, no se detenga, es una trampa… y un fiasco aburridísimo.