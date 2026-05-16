EL ENCARGADO (serie) creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella, Gabriel Goity, Gastón Cocchiarale. En Disney+.

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-En su cuarta temporada, la popular serie se encuentra en una suerte de encrucijada: sigue dándole a la gente más o menos lo que espera o se adentra en terrenos más pantanosos. Un poco y un poco. Lejos de la serie de viñetas que componían su primera y segunda temporada, se retoman aquí elementos que habían sido levemente esbozados al final de la tercera: el encargado Eliseo ahora tironeado por la alta política, con un presidente interpretado por Arturo Puig. Para quienes no somos tan adeptos al cinismo de la serie, esta vertiente la lleva por el lado del disparate y nos resulta más satisfactoria. Sin embargo, Cohn y Duprat no pueden con su genio y replican conceptos gastados en su mirada sociológica. Si se animara a más, tal vez sería mejor. Eso sí, Francella y Goity se sacan chispas y es -a esta altura- de lo mejor que tiene para ofrecer la serie.

EN LA ZONA GRIS (película) dirigida por Guy Ritchie, con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González. En cines.

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-Ritchie ya se convirtió en uno de esos directores con los que los actores quieren trabajar, de ahí que logre reunir siempre elencos seductores. Este es el caso, y es también otra demostración de su estilo pirotécnico y vacío. Un grupo especial se encarga de cobrar deudas incobrables, utilizando tanto la fuerza como la inteligencia. Si las instancias son un poco enredadas de seguir (un poco porque la propia historia lo propone), En la zona gris se sostiene sobre una virtud: su sentido del ritmo cinematográfico, que la vuelve un recorrido fluido que avanza sin problemas y nos mantiene atentos durante sus 98 minutos. Sí, lo que cuenta es mínimo y por momentos está traído de los pelos, pero lo cierto es que para la vara a mediana altura del cine de Ritchie, esta es una de sus mejores películas.

CRIATURAS LUMINOSAS (película) dirigida por Olivia Newman, con Sally Field, Lewis Pullman, Colm Meaney. En Netflix.

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-Cine para sentirse bien, de eso estamos hablando. Una mujer que limpia en un acuario sufre una lesión y es reemplazada por un joven que anda por el pueblo buscando a su padre biológico. Si el lazo es una suerte de maestra y discípulo, lo cierto es que esta película irá por otros lados, incluso lo fantástico a partir de la relación que ambos entablan con un viejo pulpo, personaje que tiene voz en off (el excelente Alfred Molina) y reflexiona sobre el destino de todo lo que ve, incluso de su propia existencia. Cine de vínculos al fin, y de nuevas oportunidades y de animarse a soltar, la clave del éxito se sostiene siempre en los límites que sus creadores le encuentran a la sensiblería. Newman un poco lo encuentra porque sus intérpretes son todos muy sólidos, aunque no puede dejar de caer en algunos giros un poco lacrimosos. En concreto Criaturas luminosas tiene la piel de Sally Field, actriz especializada en este tipo de historias un poco leves y faltas de pimienta.

PUNISHER: LA ÚLTIMA MUERTE (especial) dirigida por Reinaldo Marcus Green, con Jon Bernthal, Judith Light, Deborah Ann Woll. En Disney+.

-Otra vez Jon Bernthal, aunque aquí lejos de la explosión hacia adentro del universo de El oso. Encarnación del justiciero Punhiser desde hace años en el Universo Marvel, este especial de 50 minutos sirve como brújula para ubicar al personaje en el complejo entramado de series y películas de la compañía. ¿Dónde está Frank Castle? Bueno, atormentado como siempre y tratando de pasar desapercibido. Obviamente que no se puede, y rápidamente será perseguido por una colección de asesinos que los buscan para liquidarlo. Básicamente este especial es un ejercicio de cine de acción hiperviolento, un divertimento montaña rusa que entretiene cuando se vuelve más lúdico y rabioso, pero frena demasiado cuando se pone serio e introspectivo. Con momentos que bordean lo gore y secuencias bastante imaginativas, La última muerte es una dosis necesaria para los fans del personaje y una demostración de cómo Marvel está corriendo sus propios límites.

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ALL HER FAULT (miniserie) creada por Megan Gallagher, con Sarah Snook, Michael Peña, Dakota Fanning.

-Esta miniserie fue un éxito el año pasado en la plataforma Prime Video. Por un lado parece la típica: una desgracia ocurrida en el seno de una familia de ricachones, que sirve para exhibir un cúmulo de cinismo y degradación. Pero, por suerte, la miniserie sostiene su misterio en un hecho policial que arrastra el relato hacia el lado del misterio antes que a la lectura sociológica facilista. Un niño desaparece en una situación de lo más mundana y eso desata una serie de intrigas en torno a la familia, los amigos y ese mundillo de poderosos. El elenco está integrado por gente sumamente talentosa, todos liderados por la ex Succession -y gran actriz- Sarah Snook.